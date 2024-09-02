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Премьерный показ спектакля Константина Богомолова «Мать. Горькая пьеса» в Александринском театре

30 августа для зрителей стартовал XV Международный театральный фестиваль «Александринский». В этот же день национальный драматический театр России открыл свой 269 сезон премьерой — спектаклем Константина Богомолова. Художественный руководитель Театра на Бронной представил постановку по мотивам романа Максима Горького «Мать». 

В сентябре-октябре в афише фестиваля — спектакли из Азербайджана, Республики Сербской, Бразилии, Турции. Гастроли спектакля «Женитьба»  увидят зрители в Баку,  спектакль «Литургия Zero» пройдет в октябре в Пекине. Весной 2025 года запланированы большие репертуарные гастроли в Москве.

В сентябрьской афише фестиваля в российской программе заявлены спектакли: «Человек из Дублина», «Кабаре им. Мейерхольда»,  «Мейерхольд. Чужой театр»,  «Воскресение», «Маскарад. Воспоминания будущего».

 

Валерий Фокин
Валерий Фокин
Александр Малич
Александр Малич
Джессика

Джессика

Анна Ялова
Анна Ялова
Сергей Лимонов
Сергей Лимонов
Полина Маликова (Толстун)
Полина Маликова (Толстун)
Марина Гисич
Марина Гисич
Галя Голованова, Полина Сидихина
Галя Голованова, Полина Сидихина
Наталья Метелица, Владимир Кожевников
Наталья Метелица, Владимир Кожевников
Кристина Березовская
Кристина Березовская
Кристина Сасонко, Григорий Сасонко
Кристина Сасонко , Григорий Сасонко
Кира Турчак, Марина Железнова
Марина Железнова, Кира Турчак
Сергей Макаров. Галина Макарова
Сергей Макаров, Галина Макарова
Полина Филоненко
Полина Филоненко
Валерий Фокин
Валерий Фокин
Пётр Родионов. Мария Родионова
Пётр Родионов, Мария Родионова
Алиса Преснецова
Алиса Преснецова
Ольга Таратынова. Анастасия Саутова
Ольга Таратынова, Анастасия Саутова
Анастасия Климова
Анастасия Климова
Татьяна Миронова, Дарья Александрова. Полина Любомирова
Дарья Александрова, Татьяна Миронова, Полина Любомирова
Анна Нова
Анна Нова
Анита Фазли
Анита Фазли

Премьеру спектакля посетили представители петербургского истеблишмента: Кристина Березовская, Наталья Метелица с супругом, Валерий Фокин, Александр Малич, Марина Гисич, Сергей Лимонов с Джессикой, Анна Нова, Полина Филоненко, Анита Фазли и другие.

«Мать. Горькая пьеса» стала первой режиссерской работой Богомолова на сцене Александринского театра. Спектакль был поставлен по самостоятельной пьесе, написанной Константином Богомоловым при участии Анны Носовой. В работе над спектаклем приняли участие постоянные соавторы режиссёра: художник-постановщик Лариса Ломакина (сценография и костюмы), видеохудожник Алан Мандельштам, художник по свету Иван Виноградов.

О пяти причинах, почему стоит посетить спектакль Богомолова «Мать. Горькая пьеса», рассказываем в нашей статье.

Юлия Стрижак, Ника Стрижак, Наталья Метелица
Ника Стрижак, Юлия Стрижак, Наталья Метелица
Екатерина Попова
Екатерина Попова
Елизавета Замарина, Данил Толмачев. София Вышемирская
Данил Толмачев, Елизавета Замарина, София Вышемирская
Алена Мариничева, Анастасия Пономарева

Алена Мариничева, Анастасия Пономарева

Артем Балаев. Илья Альтшулер
Артем Балаев, Илья Альтшулер
Антон Оконешников, Юлия Захаркина, Марта Ткачук

Антон Оконешников, Юлия Захаркина, Марта Ткачук

Алена Анисимова

Алена Анисимова

Элиф Адлим Талу, Озгюн Талу

Элиф Адлим Талу, Озгюн Талу

Андрей Смирнов, Ирина Тиусонина

Андрей Смирнов, Ирина Тиусонина

Дмитрий Кравец

Дмитрий Кравец

Анна Нова. Анастасия Решетникова
Анна Нова, Анастасия Решетникова
Анастасия Дианова
Анастасия Дианова
Владимир Постнов, Никита Кобелев, Олеся Пушкина, Антон Оконешников, Илья Symphocat

Владимир Постнов, Никита Кобелев, Олеся Пушкина, Антон Оконешников, Илья Symphocat

Илья Альтшулер, Михаил Ильичев

Илья Альтшулер, Михаил Ильичев

Надежда Ильичева, Михаил Ильичев

Надежда Ильичева, Михаил Ильичев

Ксения Кузнецова

Ксения Кузнецова

Анастасия Решетникова, Михаил Петренко, Екатерина Кондрашина

Анастасия Решетникова,  Михаил Петренко, Екатерина Кондрашина

Мария Ситник
Мария Ситник
Тамила Хлебникова, Елена Крылова

Тамила Хлебникова, Елена Крылова

Ольга Коста
Ольга Коста
Роман Карманов, Наталья Карманова

Роман Карманов, Наталья Карманова

Фото: Дмитрий Многолет, Дмитрий Колесов

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Данил Толмачев, Анита Фазли, Александр Малич Ольга Коста , Татьяна Миронова, Кристина Березовская, Алиса Преснецова, Екатерина Попова, Анастасия Климова, Анна Ялова, Елизавета Замарина, Кира Турчак, Дарья Александрова, Артем Балаев, Анна Нова, Кристина Сасонко , Полина Маликова (Толстун), Сергей Лимонов, Пётр Родионов, Григорий Сасонко, Сергей Макаров, Ольга Таратынова, Владимир Кожевников, Анастасия Дианова, Наталья Метелица, Юлия Стрижак, Полина Сидихина, Валерий Фокин, Марина Железнова, Марина Гисич, Ника Стрижак, Полина Филоненко, Галя Голованова

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