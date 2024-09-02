Премьерный показ спектакля Константина Богомолова «Мать. Горькая пьеса» в Александринском театре

30 августа для зрителей стартовал XV Международный театральный фестиваль «Александринский». В этот же день национальный драматический театр России открыл свой 269 сезон премьерой — спектаклем Константина Богомолова. Художественный руководитель Театра на Бронной представил постановку по мотивам романа Максима Горького «Мать».

В сентябре-октябре в афише фестиваля — спектакли из Азербайджана, Республики Сербской, Бразилии, Турции. Гастроли спектакля «Женитьба» увидят зрители в Баку, спектакль «Литургия Zero» пройдет в октябре в Пекине. Весной 2025 года запланированы большие репертуарные гастроли в Москве.

В сентябрьской афише фестиваля в российской программе заявлены спектакли: «Человек из Дублина», «Кабаре им. Мейерхольда», «Мейерхольд. Чужой театр», «Воскресение», «Маскарад. Воспоминания будущего».