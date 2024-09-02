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Джордж и Амаль Клуни, Брэд Питт, Инес де Рамон на премьере «Одинокие волки» в Венеции

На венецианском острове Лидо состоялась одна из самых громких премьер этого киносмотра — режиссер Джон Уоттс показал свою картину «Одинокие волки», главные роли в которой исполнили Брэд Питт и Джордж Клуни. На показ ленты пришли и спутницы актеров — на ковровую дорожку вместе с Джорджем вышла Амаль, а поддержать Брэда на премьеру пришла его возлюбленная Инес де Рамон.  

Джордж и Амаль Клуни, Брэд Питт, Инес де Рамон
Getty

Джордж и Амаль Клуни, Брэд Питт, Инес де Рамон

Джордж и Амаль Клуни
Getty

Джордж и Амаль Клуни

Джордж Клуни, Брэд Питт
Getty

Джордж Клуни, Брэд Питт

Брэд Питт, Инес де Рамон
Getty

Брэд Питт, Инес де Рамон

Брэд Питт
Getty

Брэд Питт

Для Брэда Питта это стало первое совместное появление на дорожке с Инес де Рамон, с которой он встречается уже несколько лет. Несмотря на обычную скрытность звезд, в этот раз пара с удовольствием позировала перед фотографами, держась за руки. Стоит отметить, западные СМИ сообщали, что организаторы фестиваля приложили максимум усилий, чтобы Питт не пересекся в Венеции со своей бывшей супругой Анджелиной Джоли — селебритис не удалось сохранить теплых отношений после разрыва. Напомним, пара распалась в 2016 году, а официально звезды развелись в 2019. 

Кейт Бланшетт
Getty

Кейт Бланшетт

Эми Райан
Getty

Эми Райан

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