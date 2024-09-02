Джордж и Амаль Клуни, Брэд Питт, Инес де Рамон на премьере «Одинокие волки» в Венеции

Для Брэда Питта это стало первое совместное появление на дорожке с Инес де Рамон, с которой он встречается уже несколько лет. Несмотря на обычную скрытность звезд, в этот раз пара с удовольствием позировала перед фотографами, держась за руки. Стоит отметить, западные СМИ сообщали, что организаторы фестиваля приложили максимум усилий, чтобы Питт не пересекся в Венеции со своей бывшей супругой Анджелиной Джоли — селебритис не удалось сохранить теплых отношений после разрыва. Напомним, пара распалась в 2016 году, а официально звезды развелись в 2019.