Анджелина Джоли: за что мы любим стиль актрисы, активистки и начинающего фэшн-дизайнера

Семейная сага о «джолипитах» превратилась в судебный боевик уровня «Мистер и миссис Смит» (уже три ребенка пары решили отказаться от фамилии отца), а сама Джоли, помимо кинокарьеры, преуспела в благотворительности. Актриса на деле оправдывает статус посла доброй воли ООН: регулярно встречается с нуждающимися (например, в 2003 году приезжала в Северную Осетию в лагерь чеченских беженцев), жертвует средства в пользу некоммерческих фондов и занимается эко-активизмом (и переживает за судьбу пчел).

Так что в гардеробе Джоли стали преобладать официальные наряды по канонам протокола: в 2018 году появилась на королевской церемонии в соборе Святого Павла в платье Ralph & Russo, а для торжественного обеда в Белом Доме в 2023 году выбрала костюм Chanel.