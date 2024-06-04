Анджелина Джоли: за что мы любим стиль актрисы, активистки и начинающего фэшн-дизайнера

В звездном портфолио сегодняшней именинницы Анджелины Джоли — не только «Оскар», три «Золотых глобуса» и статус посла доброй воли ООН, но и культовые выходы на красной дорожке и образцовое соблюдение фэшн-протокола на личной аудиенции у Елизаветы II.
В юности Анджелина Джоли мастерски миксовала панк и готик-эстетику, став амбассадором тотал-блэк выходов. В 2000 году получала «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана в «Прерванной жизни» Джеймса Мэнголда в мрачном бодиконе Marc Bouwer. На фоне успеха дилогии «Лара Крофт» запросто выходила на премьеру в хардкорных кожаных брюках — также запросто стала первой актрисой, сумевшей выиграть «Золотой глобус» три года подряд.
Со временем Анджелина Джоли отказывается от панк-готики в пользу каноничных awards-луков — например, на «Оскар» 2004 года выбирает кремовое платье Marc Bouwer (спустя 20 лет на афтерпати Vanity Fair в нем появится Сидни Суини). В эру «бренджолины» то и дело появляется в летящих комбинациях — культовым стал лук в салатовом Emmanuel Ungaro на Каннском кинофестивале 2008 года (Джоли сделала беременность модной задолго до Бейонсе, Рианны и Эшли Грэм).
Семейная сага о «джолипитах» превратилась в судебный боевик уровня «Мистер и миссис Смит» (уже три ребенка пары решили отказаться от фамилии отца), а сама Джоли, помимо кинокарьеры, преуспела в благотворительности. Актриса на деле оправдывает статус посла доброй воли ООН: регулярно встречается с нуждающимися (например, в 2003 году приезжала в Северную Осетию в лагерь чеченских беженцев), жертвует средства в пользу некоммерческих фондов и занимается эко-активизмом (и переживает за судьбу пчел).
Так что в гардеробе Джоли стали преобладать официальные наряды по канонам протокола: в 2018 году появилась на королевской церемонии в соборе Святого Павла в платье Ralph & Russo, а для торжественного обеда в Белом Доме в 2023 году выбрала костюм Chanel.
Впрочем, актриса не отказывается от сложносочиненных платьев Versace (хороший пример — смотры «Малефисенты» и «Вечных»), а в прошлом году запустила собственный бренд одежды Atelier Jolie. Правда, пока что главный успех марки — упоминание в каверстори Анджелины Джоли на страницах японского Vogue.
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