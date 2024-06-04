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Анджелина Джоли: за что мы любим стиль актрисы, активистки и начинающего фэшн-дизайнера

В звездном портфолио сегодняшней именинницы Анджелины Джоли — не только «Оскар», три «Золотых глобуса» и статус посла доброй воли ООН, но и культовые выходы на красной дорожке и образцовое соблюдение фэшн-протокола на личной аудиенции у Елизаветы II. 

1998 год
Getty Images

1998 год

1999 год
Getty Images

1999 год

1999 год
Getty Images

1999 год

2000 год
Getty Images

2000 год

2001 год
Getty Images

2001 год

2003 год
Getty Images

2003 год

В юности Анджелина Джоли мастерски миксовала панк и готик-эстетику, став амбассадором тотал-блэк выходов. В 2000 году получала «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана в «Прерванной жизни» Джеймса Мэнголда в мрачном бодиконе Marc Bouwer. На фоне успеха дилогии «Лара Крофт» запросто выходила на премьеру в хардкорных кожаных брюках — также запросто стала первой актрисой, сумевшей выиграть «Золотой глобус» три года подряд.

2004 год
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2004 год

2007 год
Getty Images

2007 год

2007 год
Getty Images

2007 год

2008 год
Getty Images

2008 год

2009 год
Getty Images

2009 год

2009 год
Getty Images

2009 год

2011 год
Getty Images

2011 год

2011 год
Getty Images

2011 год

2012 год
Getty Images

2012 год

2012 год
Getty Images

2012 год

Со временем Анджелина Джоли отказывается от панк-готики в пользу каноничных awards-луков — например, на «Оскар» 2004 года выбирает кремовое платье Marc Bouwer (спустя 20 лет на афтерпати Vanity Fair в нем появится Сидни Суини). В эру «бренджолины» то и дело появляется в летящих комбинациях — культовым стал лук в салатовом Emmanuel Ungaro на Каннском кинофестивале 2008 года (Джоли сделала беременность модной задолго до Бейонсе, Рианны и Эшли Грэм).

2013 год
Getty Images

2013 год

2014 год
Getty Images

2014 год

2014 год
Getty Images

2014 год

2014 год
Getty Images

2014 год

2014 год
Getty Images

2014 год

2018 год
Getty Images

2018 год

2018
Getty Images

2018

2019 год
Getty Images

2019 год

2019 год
Getty Images

2019 год

Семейная сага о «джолипитах» превратилась в судебный боевик уровня «Мистер и миссис Смит» (уже три ребенка пары решили отказаться от фамилии отца), а сама Джоли, помимо кинокарьеры, преуспела в благотворительности. Актриса на деле оправдывает статус посла доброй воли ООН: регулярно встречается с нуждающимися (например, в 2003 году приезжала в Северную Осетию в лагерь чеченских беженцев), жертвует средства в пользу некоммерческих фондов и занимается эко-активизмом (и переживает за судьбу пчел).

Так что в гардеробе Джоли стали преобладать официальные наряды по канонам протокола: в 2018 году появилась на королевской церемонии в соборе Святого Павла в платье Ralph & Russo, а для торжественного обеда в Белом Доме в 2023 году выбрала костюм Chanel.

2019 год
Getty Images

2019 год

2021 год
Getty Images

2021 год

2021 год
Getty Images

2021 год

2021 год
Getty Images

2021 год

2021 год
Getty Images

2021 год

2023 год
Getty Images

2023 год

Впрочем, актриса не отказывается от сложносочиненных платьев Versace (хороший пример — смотры «Малефисенты» и «Вечных»), а в прошлом году запустила собственный бренд одежды Atelier Jolie. Правда, пока что главный успех марки — упоминание в каверстори Анджелины Джоли на страницах японского Vogue. 

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