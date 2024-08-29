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Моника Беллуччи, Кейт Бланшетт, Сигурни Уивер, Дженна Ортега и другие звезды на открытии 81-го Венецианского кинофестиваля

В Венеции, на острове Лидо стартовал один из главных мировых киносмотров. Фильмом открытия этого года стала картина Тима Бертона «Битлджус Битлджус». На ковровую дорожку вышли создатели ленты, среди которых были Моника Беллуччи, Дженна Ортега, Джастин Теру и, конечно, сам режиссер картины, а также члены жюри во главе с президентом Изабель Юппер.

Тим Бертон и Моника Беллуччи
Getty

Тим Бертон и Моника Беллуччи

Кейт Бланшетт
Getty

Кейт Бланшетт

Изабель Юппер
Getty

Изабель Юппер

Сигурни Уивер
Getty

Сигурни Уивер

Дженна Ортега
Getty

Дженна Ортега

Джастин Теру и Николь Брайдон Блум
Getty

Джастин Теру и Николь Брайдон Блум

Вайнона Райдер
Getty

Вайнона Райдер

Кэтрин О’Хара
Getty

Кэтрин О’Хара

Тейлор Расселл
Getty

Тейлор Расселл

Конечно, все взгляды и камеры были прикованы к главной паре вечера — режиссеру картины Тиму Бертону и исполнительнице одной из главных ролей в фильме «Битлджус Битлджус» Монике Беллуччи. Звезды появились вместе на ковровой дорожке и, не скрывая своих чувств, держались все время за руки. 

Еще одной звездой жаркого венецианского вечера — в городе на воде установились уверенные плюс 31 — стала Сигурни Уивер: она была удостоена почетной награды «за заслуги перед киноискусством». Отметить получение «Золотого льва» вместе со звездой на остров Лидо приехала ее дочь Шарлотта Симпсон с молодым человеком. 

Эми Джексон
Getty

Эми Джексон

Поппи Делевинь
Getty

Поппи Делевинь

Уиллем Дефо и Джада Колагранде
Getty

Уиллем Дефо и Джада Колагранде

Изабель Гулар
Getty

Изабель Гулар

Патти Смит
Getty

Патти Смит

Мариякарла Босконо
Getty

Мариякарла Босконо

Кроме звезд, уже попавших на ковровой дорожке в объективы фотографов, на кинофестивале ожидают появление Анджелины Джоли, которая представит картину о певице Марии Каллас «Мария», Леди Гагу с фильмом «Джокер», а также Брэд Питт вместе с комедийным боевиком «Одинокие волки». 

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