Конечно, все взгляды и камеры были прикованы к главной паре вечера — режиссеру картины Тиму Бертону и исполнительнице одной из главных ролей в фильме «Битлджус Битлджус» Монике Беллуччи. Звезды появились вместе на ковровой дорожке и, не скрывая своих чувств, держались все время за руки.

Еще одной звездой жаркого венецианского вечера — в городе на воде установились уверенные плюс 31 — стала Сигурни Уивер: она была удостоена почетной награды «за заслуги перед киноискусством». Отметить получение «Золотого льва» вместе со звездой на остров Лидо приехала ее дочь Шарлотта Симпсон с молодым человеком.