В Венеции, на острове Лидо стартовал один из главных мировых киносмотров. Фильмом открытия этого года стала картина Тима Бертона «Битлджус Битлджус». На ковровую дорожку вышли создатели ленты, среди которых были Моника Беллуччи, Дженна Ортега, Джастин Теру и, конечно, сам режиссер картины, а также члены жюри во главе с президентом Изабель Юппер.
Конечно, все взгляды и камеры были прикованы к главной паре вечера — режиссеру картины Тиму Бертону и исполнительнице одной из главных ролей в фильме «Битлджус Битлджус» Монике Беллуччи. Звезды появились вместе на ковровой дорожке и, не скрывая своих чувств, держались все время за руки.
Еще одной звездой жаркого венецианского вечера — в городе на воде установились уверенные плюс 31 — стала Сигурни Уивер: она была удостоена почетной награды «за заслуги перед киноискусством». Отметить получение «Золотого льва» вместе со звездой на остров Лидо приехала ее дочь Шарлотта Симпсон с молодым человеком.
Кроме звезд, уже попавших на ковровой дорожке в объективы фотографов, на кинофестивале ожидают появление Анджелины Джоли, которая представит картину о певице Марии Каллас «Мария», Леди Гагу с фильмом «Джокер», а также Брэд Питт вместе с комедийным боевиком «Одинокие волки».
Комментарии (0)