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Анна Ялова, Михаил и Борис Пиотровские: как прошло открытие выставки «Пушкинская-10. Ковчег XXI века» в Манеже

В этот понедельник в Манеже прошло торжественное открытие выставки «Пушкинская-10. Ковчег XXI века», на которой представлены несколько десятилетий современного искусства Ленинграда и Петербурга. Первыми оценить ретроспективу из более 400 произведений «бурного времени перемен» пришли Михаил и Борис Пиотровские, Анна Ялова, Марина Гисич и другие. 

Борис Пиотровский, Михаил Пиотровский, Анна Ялова
Пресс-служба
Борис Пиотровский, Анна Ялова, Михаил Пиотровский
Михаил Пиотровский
Пресс-служба
Михаил Пиотровский
Борис Пиотровский
Пресс-служба
Борис Пиотровский
Марина Гисич
Пресс-служба
Марина Гисич
Анна Нова. Елена Бабич, Влада Липская
Пресс-служба
Анна Нова, Елена Бабич, Влада Липская
Варвара Баранова
Пресс-служба
Варвара Баранова
Григорий Голдовский
Пресс-служба

Григорий Голдовский 

«Всё, что было рождено на Пушкинской, 10, находит своё отражение в современной жизни. Петербуржцы, которые посещали Пушкинскую, 10, сейчас приводят туда своих детей. И если раньше это было не совсем организованное пространство, то сейчас там проведён капитальный ремонт. Это место с особой для Петербурга энергетикой», – рассказала в своем приветственном слове директор центрального выставочного зала «Манеж» и героиня премии «Женщины меняют Петербург» Анна Ялова. Поддержать открытие одной из самых «пятнистых» выставок – весь выставочный зал теперь оформлен в бело-красную точку – пришли директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский, галерист Марина Гисич, руководитель направления событийного менеджмента 1703 Варвара Баранова, чья ярмарка совсем недавно покинула стены «Манежа», и многие другие. 

Наталья Карасева
Пресс-служба
Наталья Карасева
Александр Боровский. Елена Василевская
Пресс-служба
Александр Боровский, Елена Василевская
Елена Юшина
Пресс-служба

Елена Юшина

Марина Джигарханян. Анастасия Пацей
Пресс-служба
Марина Джигарханян, Анастасия Пацей
Владимир Рекшан. Любовь Рекшан
Пресс-служба
Владимир Рекшан, Любовь Рекшан
Александр Дашевский. Екатерина Дударёнок
Пресс-служба
Александр Дашевский, Екатерина Дударёнок
Денис Фабрика
Пресс-служба

Денис Фабрика 

Николай Сычев
Пресс-служба

Николай Сычев

Алла Зиневич
Пресс-служба

Алла Зиневич

Павел Романов
Пресс-служба

Павел Романов 

Мария Тарнавская. Дуся Горбовская, Евгения Шкловер
Пресс-служба
Мария Тарнавская, Дуся Горбовская, Евгения Шкловер
Зарина Ахметзянова
Пресс-служба

Зарина Ахметзянова 

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Люди:
Варвара Баранова, Александр Боровский, Анна Ялова Анна Нова, Александр Дашевский, Борис Пиотровский, Марина Джигарханян, Мария Тарнавская, Михаил Пиотровский, Владимир Рекшан, Марина Гисич, Наталья Карасева

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