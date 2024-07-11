Анна Ялова, Михаил и Борис Пиотровские: как прошло открытие выставки «Пушкинская-10. Ковчег XXI века» в Манеже

«Всё, что было рождено на Пушкинской, 10, находит своё отражение в современной жизни. Петербуржцы, которые посещали Пушкинскую, 10, сейчас приводят туда своих детей. И если раньше это было не совсем организованное пространство, то сейчас там проведён капитальный ремонт. Это место с особой для Петербурга энергетикой», – рассказала в своем приветственном слове директор центрального выставочного зала «Манеж» и героиня премии «Женщины меняют Петербург» Анна Ялова. Поддержать открытие одной из самых «пятнистых» выставок – весь выставочный зал теперь оформлен в бело-красную точку – пришли директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский, галерист Марина Гисич, руководитель направления событийного менеджмента 1703 Варвара Баранова, чья ярмарка совсем недавно покинула стены «Манежа», и многие другие.