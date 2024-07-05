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Николай Цискаридзе, Сергей Бондарев, Алена Долецкая, Владимир Волков и другие на открытии выставки «Тайны Карениной»

2 июня в Картинном зале Витебского вокзала Николай Цискаридзе, Алена Долецкая и Фекла Толстая открыли выставку «Тайны Карениной». Среди первых гостей экспозиции, позволяющей приблизиться к персонажам роман Л.Толстого, были художник Сергей Бондарев, журналистка, праправнучка Льва Толстого Фекла Толстая и другие представители петербургского истеблишмента. 

Николай Цискаридзе
Пресс-служба
Николай Цискаридзе
Алена Долецкая
Пресс-служба
Алена Долецкая
Фекла Толстая
Пресс-служба

Фекла Толстая 

Владимир Волков
Пресс-служба
Владимир Волков
Илья Дыбов
Пресс-служба

Илья Дыбов 

Евгения Сероусова
Пресс-служба
Евгения Сероусова
Амбарцум Кабанян
Пресс-служба
Амбарцум Кабанян
Виталий Коваленко
Пресс-служба

Виталий Коваленко

Алексей Осипчук, Дарья Удалена
Пресс-служба
Алексей Осипчук, Дарья Удалена
Сергей Бондарев
Пресс-служба
Сергей Бондарев
Артем Балаев. Кристина Артюшенко
Пресс-служба
Артем Балаев, Кристина Артюшенко 
Александр Малич
Пресс-служба
Александр Малич

В импровизированном зале ожидания старейшего из сохранившихся в России вокзалов посмотреть на экспозицию собрались актеры театра и кино — среди гостей вечера были Амбарцум Кабанян, Виталий Коваленко, Игорь Гордин и другие. Кроме того, среди тех, кто первым оценил исторические костюмы из собрания Киностудии им. Горького и «Мосфильма» были представители мира искусства: Анна Ялова, Артем Злобин, Сергей Бондарев, Алексей Городнев, Владимир Волков и другие.

Анна Ялова
Пресс-служба
Анна Ялова
Виталий Коваленко, Игорь Гордин
Пресс-служба

Виталий Коваленко, Игорь Гордин

Алексей Городнев
Пресс-служба
Алексей Городнев
Анастасия Дианова
Пресс-служба
Анастасия Дианова
Сусанна Альперина
Пресс-служба

Сусанна Альперина

Лиза Гусевская
Пресс-служба

Лиза Гусевская 

Сергей Мешалкин
Пресс-служба

Сергей Мешалкин

Илья Крончев - Иванов, Гоша Голицын
Пресс-служба

Илья Крончев - Иванов, Гоша Голицын

Артем Злобин, Настя Паутова
Пресс-служба
Артем Злобин, Настя Паутова
Юлия Смольная, Василий Смольный
Пресс-служба
Василий Смольный, Юлия Смольная
Мария Тарнавская
Пресс-служба
Мария Тарнавская
Дарья Гладких, Алена Анисимова
Пресс-служба

Дарья Гладких, Алена Анисимова

Проект создан на основе исследования «Подлинная история Анны Карениной» писателя и литературоведа Павла Басинского, а также документально-игрового сериала «Тайны Карениной», в съемках которого приняли участие Евгений Сангаджиев, Егор Дружинин, Алла Сигалова, Роман Евдокимов, Мила Ершова и другие артисты.

Кристина Сасонко, Григорий Сасонко
Пресс-служба
Кристина Сасонко , Григорий Сасонко
Пресс-служба
Пресс-служба
Алексей Кузмин-Тарасов
Пресс-служба

Алексей Кузмин-Тарасов

 

Дуся Горбовская, Эдуард Фёдоров
Пресс-служба

Дуся Горбовская, Эдуард Фёдоров 

Иван Юдин
Пресс-служба

Иван Юдин

Даня Григорьев
Пресс-служба

Даня Григорьев

Ольга Зелинская, Али Мамедов
Пресс-служба

Ольга Зелинская, Али Мамедов

Анастасия Корецкая
Пресс-служба

Анастасия Корецкая 

Алина Облыгина
Пресс-служба

Алина Облыгина 

Александр Боровский. Дмитрий Ханкин
Пресс-служба
Александр Боровский, Дмитрий Ханкин 
Алена Крыцына
Пресс-служба

Алена Крыцына 

Анастасия Шифрина, Александра Комарова
Пресс-служба

Анастасия Шифрина, Александра Комарова  

Пресс-служба
Тома Фаталиева
Пресс-служба

Тома Фаталиева 

Нина Гомиашвили
Пресс-служба

Нина Гомиашвили

Дмитрий Самсонов, Ксения Корабельник
Пресс-служба

Дмитрий Самсонов, Ксения Корабельник

Пресс-служба
Максим Кривошеев
Пресс-служба

Максим Кривошеев

Пресс-служба
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Люди:
Сергей Бондарев, Николай Цискаридзе, Евгения Сероусова Александр Боровский, Артем Злобин, Анна Ялова, Алексей Городнев, Настя Паутова, Артем Балаев, Алена Долецкая, Кристина Сасонко , Алексей Осипчук, Григорий Сасонко, Юлия Смольная, Дарья Удалена, Мария Тарнавская, Василий Смольный, Амбарцум Кабанян, Анастасия Дианова, Владимир Волков, Александр Малич

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