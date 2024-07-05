Николай Цискаридзе, Сергей Бондарев, Алена Долецкая, Владимир Волков и другие на открытии выставки «Тайны Карениной»

2 июня в Картинном зале Витебского вокзала Николай Цискаридзе, Алена Долецкая и Фекла Толстая открыли выставку «Тайны Карениной». Среди первых гостей экспозиции, позволяющей приблизиться к персонажам роман Л.Толстого, были художник Сергей Бондарев, журналистка, праправнучка Льва Толстого Фекла Толстая и другие представители петербургского истеблишмента.
Фекла Толстая
Илья Дыбов
Виталий Коваленко
В импровизированном зале ожидания старейшего из сохранившихся в России вокзалов посмотреть на экспозицию собрались актеры театра и кино — среди гостей вечера были Амбарцум Кабанян, Виталий Коваленко, Игорь Гордин и другие. Кроме того, среди тех, кто первым оценил исторические костюмы из собрания Киностудии им. Горького и «Мосфильма» были представители мира искусства: Анна Ялова, Артем Злобин, Сергей Бондарев, Алексей Городнев, Владимир Волков и другие.
Виталий Коваленко, Игорь Гордин
Сусанна Альперина
Лиза Гусевская
Сергей Мешалкин
Илья Крончев - Иванов, Гоша Голицын
Дарья Гладких, Алена Анисимова
Проект создан на основе исследования «Подлинная история Анны Карениной» писателя и литературоведа Павла Басинского, а также документально-игрового сериала «Тайны Карениной», в съемках которого приняли участие Евгений Сангаджиев, Егор Дружинин, Алла Сигалова, Роман Евдокимов, Мила Ершова и другие артисты.
Алексей Кузмин-Тарасов
Дуся Горбовская, Эдуард Фёдоров
Иван Юдин
Даня Григорьев
Ольга Зелинская, Али Мамедов
Анастасия Корецкая
Алина Облыгина
Алена Крыцына
Комментарии (0)