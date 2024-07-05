Николай Цискаридзе, Сергей Бондарев, Алена Долецкая, Владимир Волков и другие на открытии выставки «Тайны Карениной»

В импровизированном зале ожидания старейшего из сохранившихся в России вокзалов посмотреть на экспозицию собрались актеры театра и кино — среди гостей вечера были Амбарцум Кабанян, Виталий Коваленко, Игорь Гордин и другие. Кроме того, среди тех, кто первым оценил исторические костюмы из собрания Киностудии им. Горького и «Мосфильма» были представители мира искусства: Анна Ялова, Артем Злобин, Сергей Бондарев, Алексей Городнев, Владимир Волков и другие.