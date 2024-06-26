Наоми Кэмпбелл, Кира Найтли, Ванесса Паради, Камила Морроне и другие звезды на показе Chanel

Несмотря на то, что этот показ стал первым haute couture-шоу без Виржини Виар у руля Chanel, все взгляды были прикованы к двум девушкам — на шоу встретились бывшая и нынешняя возлюбленная Леонардо Ди Каприо: Камила Морроне сидела в первом ряду, а Виттория Черетти вышагивала по подиуму.
Показ посетили Наоми Кэмпбелл, Ванесса Паради, а также Кира Найтли с супругом Джеймсом Райтоном. Несмотря на то, что звезда фильма «Гордость и предубеждение» и музыкант группы Klaxons в браке уже 11 лет, пара редко появляется вместе на людях, но ради шоу Chanel, чьим лицом актриса является долгие года, знаменитости сделали исключение.
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