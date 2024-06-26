Наоми Кэмпбелл, Кира Найтли, Ванесса Паради, Камила Морроне и другие звезды на показе Chanel

Несмотря на то, что этот показ стал первым haute couture-шоу без Виржини Виар у руля Chanel, все взгляды были прикованы к двум девушкам — на шоу встретились бывшая и нынешняя возлюбленная Леонардо Ди Каприо: Камила Морроне сидела в первом ряду, а Виттория Черетти вышагивала по подиуму.