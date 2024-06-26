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Наоми Кэмпбелл, Кира Найтли, Ванесса Паради, Камила Морроне и другие звезды на показе Chanel

Несмотря на то, что этот показ стал первым haute couture-шоу без Виржини Виар у руля Chanel, все взгляды были прикованы к двум девушкам — на шоу встретились бывшая и нынешняя возлюбленная Леонардо Ди Каприо: Камила Морроне сидела в первом ряду, а Виттория Черетти вышагивала по подиуму

Наоми Кэмпбелл
Getty

Наоми Кэмпбелл 

Кира Найтли и Джеймс Райтон
Getty

Кира Найтли и Джеймс Райтон

Ванесса Паради
Getty

Ванесса Паради

Камила Морроне
Getty

Камила Морроне

Виттория Черетти
Getty

Виттория Черетти

Керри Вашингтон
Getty

Керри Вашингтон

Показ посетили Наоми Кэмпбелл, Ванесса Паради, а также Кира Найтли с супругом Джеймсом Райтоном. Несмотря на то, что звезда фильма «Гордость и предубеждение» и музыкант группы Klaxons в браке уже 11 лет, пара редко появляется вместе на людях, но ради шоу Chanel, чьим лицом актриса является долгие года, знаменитости сделали исключение. 

Мишель Уильмс
Getty

Мишель Уильмс

Зои Дойч
Getty

Зои Дойч

Грета Гервиг
Getty

Грета Гервиг

Каролин де Мегрэ
Getty

Каролин де Мегрэ

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