Chanel: как прошел показ haute couture без Виржини Виар?

По примеру Виттории Черетти, открывшей кутюрное шоу, сочетаем боди с объемными накидками в викторианских рюшах, а затем примеряем перламутровый и фиолетовый твид, украшенный массивными золочеными пуговицами. Вслед за Марией Грацией Кьюри дизайн-команда Chanel одевает нас в черные бархатные двойки (вместо борцовок носим с ними атласные рюш-блузы), а по следам Дэниела Розберри украшает рукава-буфы импровизированным оперением. Внимание на аксессуары — не отказываемся от заколок-бантиков и продолжаем носить жемчуг (у Chanel в нем выполнены даже каблуки туфель).