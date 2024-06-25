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Показы и коллекции

Chanel: как прошел показ haute couture без Виржини Виар?

Пышные кейпы, золоченые пуговицы, сложносочиненные рюши и очень много твида — ключевые фэшн-ингредиенты первого кутюрного показа Chanel после ухода Виржини Виар с поста креативного директора модного дома.

Chanel FW'24 Couture
Архивы пресс-служб

Chanel FW'24 Couture

Chanel FW'24 Couture
Архивы пресс-служб

Chanel FW'24 Couture

Chanel FW'24 Couture
Архивы пресс-служб

Chanel FW'24 Couture

Chanel FW'24 Couture
Архивы пресс-служб

Chanel FW'24 Couture

Chanel FW'24 Couture
Архивы пресс-служб

Chanel FW'24 Couture

Chanel FW'24 Couture
Архивы пресс-служб

Chanel FW'24 Couture

Chanel FW'24 Couture
Архивы пресс-служб

Chanel FW'24 Couture

Chanel FW'24 Couture
Архивы пресс-служб

Chanel FW'24 Couture

Chanel FW'24 Couture
Архивы пресс-служб

Chanel FW'24 Couture

Chanel FW'24 Couture
Архивы пресс-служб

Chanel FW'24 Couture

Chanel FW'24 Couture
Архивы пресс-служб

Chanel FW'24 Couture

Chanel FW'24 Couture
Архивы пресс-служб

Chanel FW'24 Couture

По примеру Виттории Черетти, открывшей кутюрное шоу, сочетаем боди с объемными накидками в викторианских рюшах, а затем примеряем перламутровый и фиолетовый твид, украшенный массивными золочеными пуговицами. Вслед за Марией Грацией Кьюри дизайн-команда Chanel одевает нас в черные бархатные двойки (вместо борцовок носим с ними атласные рюш-блузы), а по следам Дэниела Розберри украшает рукава-буфы импровизированным оперением. Внимание на аксессуары — не отказываемся от заколок-бантиков и продолжаем носить жемчуг (у Chanel в нем выполнены даже каблуки туфель). 

Chanel FW'24 Couture
Архивы пресс-служб

Chanel FW'24 Couture

Chanel FW'24 Couture
Архивы пресс-служб

Chanel FW'24 Couture

Chanel FW'24 Couture
Архивы пресс-служб

Chanel FW'24 Couture

Chanel FW'24 Couture
Архивы пресс-служб

Chanel FW'24 Couture

Chanel FW'24 Couture
Архивы пресс-служб

Chanel FW'24 Couture

Chanel FW'24 Couture
Архивы пресс-служб

Chanel FW'24 Couture

Chanel FW'24 Couture
Архивы пресс-служб

Chanel FW'24 Couture

Chanel FW'24 Couture
Архивы пресс-служб

Chanel FW'24 Couture

Chanel FW'24 Couture
Архивы пресс-служб

Chanel FW'24 Couture

Chanel FW'24 Couture
Архивы пресс-служб

Chanel FW'24 Couture

Chanel FW'24 Couture
Архивы пресс-служб

Chanel FW'24 Couture

Chanel FW'24 Couture
Архивы пресс-служб

Chanel FW'24 Couture

Не обошлось без вышитых корсетов и мрачных юбок-пачек, а по высококутюрной традиции шоу завершилось свадебным образом (в духе свадебного наряда принцессы Дианы) — его примерила австралийская модель-явление Анджелина Кендалл. А в зрительном зале Оперы Гарнье собрались Аманда Санчес, Грета Гервиг и Кира Найтли: последняя выбрала для показа белое полупрозрачное платье А-силуэта, достойное места в новом кутюрном лукбуке Chanel. 

Chanel FW'24 Couture
Архивы пресс-служб

Chanel FW'24 Couture

Chanel FW'24 Couture
Архивы пресс-служб

Chanel FW'24 Couture

Chanel FW'24 Couture
Архивы пресс-служб

Chanel FW'24 Couture

Chanel FW'24 Couture
Архивы пресс-служб

Chanel FW'24 Couture

Chanel FW'24 Couture
Архивы пресс-служб

Chanel FW'24 Couture

Chanel FW'24 Couture
Архивы пресс-служб

Chanel FW'24 Couture

Chanel FW'24 Couture
Архивы пресс-служб

Chanel FW'24 Couture

Chanel FW'24 Couture
Архивы пресс-служб

Chanel FW'24 Couture

Chanel FW'24 Couture
Архивы пресс-служб

Chanel FW'24 Couture

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