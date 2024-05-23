Мировые бренды, мощная история и 250 квадратных метров эстетики: в Петербурге открылся легендарный «Дом Фарфора»

История «Дома Фарфора» началась в 1965 году с открытия первого магазина в Москве на Ленинском проспекте. В нем можно было найти предметы от крупнейших советских фарфоровых и хрустальных заводов. Подобного выбора дефицитного товара в то время не было больше нигде: здесь покупали сервизы, вазы, бокалы, которые, наверняка, до сих пор у кого-то хранятся, как наследство.