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Репортажи

Мировые бренды, мощная история и 250 квадратных метров эстетики: в Петербурге открылся легендарный «Дом Фарфора»

Петербург — эпицентр культуры и искусства, в том числе культуры и искусства декора. Новая локация для ценителей красоты появилась на Невском проспекте. На площади в 250 квадратных метров расположился первый магазин московской сети «Дом Фарфора». Здесь мировые и российские бренды, предметы для сервировки стола и украшения интерьера. Показываем, как прошло открытие легендарного магазина, который уже покорил петербуржцев своими яркими арт-витринами.

Юлия Матвиенко
Юлия Матвиенко
Ирина Оганова
Ирина Оганова
Лидия Метельская
Лидия Метельская
Наталья Метельская
Наталья Метельская
Ксения Подвальная. Бернштейн Екатерина
Ксения Подвальная, Бернштейн Екатерина
Кира Турчак
Кира Турчак
Светлана Гузь, Роман Никонов. Беспалов Виктор
Светлана Гузь, Роман Никонов, Беспалов Виктор
Кристина Березовская
Кристина Березовская
Дарья Александрова
Дарья Александрова
Эдгар Шабанов
Эдгар Шабанов
Евгения Вельская, Дарья Харисова (Дом Фарфора)

Евгения Вельская, Дарья Харисова (Дом Фарфора)

История «Дома Фарфора» началась в 1965 году с открытия первого магазина в Москве на Ленинском проспекте. В нем можно было найти предметы от крупнейших советских фарфоровых и хрустальных заводов. Подобного выбора дефицитного товара в то время не было больше нигде: здесь покупали сервизы, вазы, бокалы, которые, наверняка, до сих пор у кого-то хранятся, как наследство.

Ольга Гусева
Ольга Гусева
Мария Гусева
Мария Гусева
Широков Дмитрий, Екатерина Боровкова

Широков Дмитрий, Екатерина Боровкова

Лена Голова
Лена Голова
Ксения Гощицкая
Ксения Гощицкая
Франческо Аттолини
Франческо Аттолини
Алена Арсова ( Управляющая магазином Дом Фарфора)

Алена Арсова ( Управляющая магазином Дом Фарфора)

Татьяна Раковец
Татьяна Раковец
Руслан Гацалов. Амина Гацалова
Руслан Гацалов, Амина Гацалова
Ольга Маки
Ольга Маки
Павел Кейв
Павел Кейв

Сегодня «Дом Фарфора» — это крупная сеть. Теперь здесь можно найти изделия лучших мировых брендов, например, Moser, Meissen, Herend, Rosenthal, Wedgwood, Michael Aram, Lladro, Vista Alegre. Не меньше внимания уделено и сильным локальным российским маркам. В магазине представлены Императорский фарфоровый завод, Гусевской хрустальный завод и топовые мануфактуры, которые создают предметы для сервировки и декора стола.

Марина Железнова
Марина Железнова
Михаил Стацюк
Михаил Стацюк
Анна Петренко

Анна Петренко

Анастасия Дианова
Анастасия Дианова
Вероника Плеханова

Вероника Плеханова

Екатерина Алексеева

Екатерина Алексеева

Анастасия Контарович. Павел Титов
Анастасия Контарович, Павел Титов
Юлия Машнич

Юлия Машнич

Ксения Гощицкая. Исанна Аксютова
Ксения Гощицкая, Исанна Аксютова
Газеева Ольга

Газеева  Ольга

Дарья Лобачева

Дарья Лобачева

Евгения Нагимова
Евгения Нагимова
Алена Мельникова
Алена Мельникова
Евгения Вельская, Диана Ульрих, Анна Петренко

Евгения Вельская, Диана Ульрих, Анна Петренко

Мария Чеблакова
Мария Чеблакова
Патрушева Александра

Патрушева Александра

Алексей Ким
Алексей Ким
Кристина Гусева

Кристина Гусева

Эрик Согомонян

Эрик Согомонян

«Дом Фарфора» преуспели в искусстве сервировки, непрерывно отслеживают мировые тенденции украшения дома и декора стола. В первом для Петербурга магазине собраны разные по стилю сервизы для торжественных случаев и на каждый день, разнообразные бокалы: от тяжелых хрустальных до невесомых на тончайших ножках, и вазы — настоящие арт-объекты, столовые приборы, уникальные ароматы для дома и изделия из кожи. Важно, что несмотря на смену трендов, времен и ассортимента, идеология «Дома Фарфора» остается прежней — семейные ценности и приверженность традициям.

Кира Турчак, Юлия Матвиенко, Марина Железнова. Турчак Соня
Кира Турчак, Юлия Матвиенко, Марина Железнова, Турчак Соня
Елизавета Замарина
Елизавета Замарина
Татьяна Раковец
Татьяна Раковец
Татьяна Зиза
Татьяна Зиза
Эми Питерс
Эми Питерс
Анастасия Парфенова

Анастасия Парфенова

Марат Богдалов
Марат Богдалов

На открытии магазина писательница и искусствовед Ирина Оганова провела авторские чтения, гости без преувеличения заслушались и вдохновились. Не обошлось без покупок и, конечно, подарков от «Дома Фарфора». Поддерживал атмосферу эстетики и красоты ювелирный дом Parure Atelier (получилась самая роскошная коллаборация сезона!). Примерить украшения бренда можно было на месте — прямо в магазине. В мир искусства сервировки и предметов декора интерьера мы погружались под диджей-сеты и с напитками от лауреатов нашей премии «Что где есть в Петербурге» perfectbarsteam. 

Ирина Оганова
Ирина Оганова
Евгений Заболотный

Евгений Заболотный

Татьяна Раковец
Татьяна Раковец
Лена Голова
Лена Голова
Михаил Стацюк, Алена Мельникова
Михаил Стацюк, Алена Мельникова
Наталья Метельская
Наталья Метельская
Вера Тучкова

Вера Тучкова

Анна Амосова
Анна Амосова
Парфенова Анастасия

Парфенова Анастасия

Анна Амосова
Анна Амосова

Фото: Анастасия Большакова, Ася Минеева

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Мария Чеблакова, Кристина Березовская, Марат Богдалов Алена Мельникова, Лена Голова, Ксения Подвальная, Павел Кейв, Роман Никонов, Анна Амосова, Елизавета Замарина, Татьяна Зиза, Михаил Стацюк, Наталья Метельская, Руслан Гацалов, Юлия Матвиенко, Ксения Гощицкая, Эдгар Шабанов, Светлана Гузь, Ольга Маки, Лидия Метельская, Ирина Оганова, Кира Турчак, Дарья Александрова, Франческо Аттолини, Алексей Ким, Татьяна Раковец, Евгения Нагимова, Анастасия Дианова, Мария Гусева, Марина Железнова, Анастасия Контарович, Ольга Гусева, Эми Питерс

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