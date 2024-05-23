Мировые бренды, мощная история и 250 квадратных метров эстетики: в Петербурге открылся легендарный «Дом Фарфора»

Петербург — эпицентр культуры и искусства, в том числе культуры и искусства декора. Новая локация для ценителей красоты появилась на Невском проспекте. На площади в 250 квадратных метров расположился первый магазин московской сети «Дом Фарфора». Здесь мировые и российские бренды, предметы для сервировки стола и украшения интерьера. Показываем, как прошло открытие легендарного магазина, который уже покорил петербуржцев своими яркими арт-витринами.
Евгения Вельская, Дарья Харисова (Дом Фарфора)
История «Дома Фарфора» началась в 1965 году с открытия первого магазина в Москве на Ленинском проспекте. В нем можно было найти предметы от крупнейших советских фарфоровых и хрустальных заводов. Подобного выбора дефицитного товара в то время не было больше нигде: здесь покупали сервизы, вазы, бокалы, которые, наверняка, до сих пор у кого-то хранятся, как наследство.
Широков Дмитрий, Екатерина Боровкова
Алена Арсова ( Управляющая магазином Дом Фарфора)
Сегодня «Дом Фарфора» — это крупная сеть. Теперь здесь можно найти изделия лучших мировых брендов, например, Moser, Meissen, Herend, Rosenthal, Wedgwood, Michael Aram, Lladro, Vista Alegre. Не меньше внимания уделено и сильным локальным российским маркам. В магазине представлены Императорский фарфоровый завод, Гусевской хрустальный завод и топовые мануфактуры, которые создают предметы для сервировки и декора стола.
Анна Петренко
Вероника Плеханова
Екатерина Алексеева
Юлия Машнич
Евгения Вельская, Диана Ульрих, Анна Петренко
Патрушева Александра
Кристина Гусева
Эрик Согомонян
«Дом Фарфора» преуспели в искусстве сервировки, непрерывно отслеживают мировые тенденции украшения дома и декора стола. В первом для Петербурга магазине собраны разные по стилю сервизы для торжественных случаев и на каждый день, разнообразные бокалы: от тяжелых хрустальных до невесомых на тончайших ножках, и вазы — настоящие арт-объекты, столовые приборы, уникальные ароматы для дома и изделия из кожи. Важно, что несмотря на смену трендов, времен и ассортимента, идеология «Дома Фарфора» остается прежней — семейные ценности и приверженность традициям.
На открытии магазина писательница и искусствовед Ирина Оганова провела авторские чтения, гости без преувеличения заслушались и вдохновились. Не обошлось без покупок и, конечно, подарков от «Дома Фарфора». Поддерживал атмосферу эстетики и красоты ювелирный дом Parure Atelier (получилась самая роскошная коллаборация сезона!). Примерить украшения бренда можно было на месте — прямо в магазине. В мир искусства сервировки и предметов декора интерьера мы погружались под диджей-сеты и с напитками от лауреатов нашей премии «Что где есть в Петербурге» perfectbarsteam.
Фото: Анастасия Большакова, Ася Минеева
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