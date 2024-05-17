«Собака.ru» провела ужин с героями проекта «Новые имена в медицине» — 2024

Принимал нас видовой ресторан Bellevue. Ужин проекта «Новые имена в медицине» именно там — уже наша традиция. Живописный вид, шикарные закаты, потрясающий зал, освещенный солнцем и, конечно, кухня. В этом году шеф-повар Даниил Котов и его команда подготовили для лауреатов и гостей холодные закуски и три сета. Первый состоял из салата «Оливье» с ростбифом и печеной свеклы и корня сельдерея с заправкой из граната и мяты на выбор, второй — нежнейшая кулебяка с лососем и грибами, третий — цыпленок корнишон с фаршированным томатом и треска с ризотто и соусом из мидий на выбор.