«Собака.ru» провела ужин с героями проекта «Новые имена в медицине» — 2024

Охота за майским номером «Собака.ru» в разгаре! Почему? Он посвящен молодым медикам и талантливым врачам города. «Новым именам в медицине Петербурга» четыре года, и, пожалуй, это один из самых прикладных и полезных проектов. С героями 2024 вы можете познакомиться в наших материалах, а мы встретились с ними на специальном ужине в видовом ресторане Bellevue в «Гранд Отеле Мойка 22».
Жемал Рахманова
Михаил Гусаров
Мария Дубская
Ольга Лопушанская
Александр Петрачков
Ольга Жоголева
Анна Любан, Наталья Осипенко
«Собака.ru» собрала врачей, которые успевают писать кандидатские и научпоп, разрабатывают патенты, ведут телеграм-каналы с ликбезами, разоблачая фейковые схемы самолечения, и, конечно, успешно лечат людей. Все они — адепты доказательной медицины, к которым стоят очереди из благодарных пациентов. Но в этот вечер они не вели приемы, а общались друг с другом. Мы устроили медикам настоящий нетворкинг, чтобы познакомить их и, как знать, в будущем стать свидетелями совместных открытий!
Дарья Ней
Анна Архицкая
Николай Воробьев
Татьяна Омельченко
Екатерина Барашкова
Наталья Куликова
Анна Бессалова
Наталья Круглова
Анастасия Кузнецова
Наш ужин посетили лауреаты 2024 года: врачи-аллергологи Ольга Жоголева, Дарья Ней, Наталья Осипенко, Татьяна Омельченко, акушеры-гинекологи Антон Малушко, Александра Рудикова, Наталья Куликова, Мария Собивчак (Сергеева), репродуктологи Анна Любан, Екатерина Барашкова, дерматовенеролог Виктория Заярная, дерматолог Анна Бессалова, дерматовенеролог, косметолог Михаил Гусаров, косметолог, дерматолог, трихолог Александра Семова, дерматолог, трихолог Алёна Щербатых, эндокринологи, диетологи Мария Дубская и Татьяна Филиппова, диетолог, гастроэнтеролог Артур Бернацкий, диетолог Наталья Круглова, онкологи Анна Архицкая, Николай Воробьев, Ольга Лопушанская, хирурги, онкологи Виталий Маслей, Анастасия Новикова, онкомаммолог Александр Петрачков, педиатры Жемал Рахманова, Анастасия Шалимова, Анастасия Кузнецова, Лусине Чеботарева.
Компанию нашим прекрасным лауреатам составили лауреаты прошлых лет: онкологи Ростислав Павлов и Полина Шило, хирург-эндокринолог Виктор Макарьин, а также дерматолог W Clinic Кристина Ким, психотерапевт и наследница династии исследователей мозга Наталья Бехтерева, представительница фонда «Не напрасно» Ирина Михайлова, ведущий научный сотрудник и руководитель лаборатории НМИЦ им. В. А. Алмазова, преподаватель Школы Павленко, хирург Александр Неймарк, рач-ортодонт клиники «МЕДИ» Евгения Венкова.
Мария Собивчак (Сергеева)
Кристина Ким
Михаил Гусаров, Виктория Заярная
Анжелика Смирнова
Ольга Лопушанская, Александр Неймарк
Юрий Цой
Нетворкинг однозначно удался — разговоры велись легко и непринужденно. Медики обсуждали нашумевший Оземпик, пробежки и священный SPF, пользу углеводов и важность чит-миллов, опасность дефицита цинка, репродуктологию, гинекологию, вакцинопрофилактику и боди-образование у детей, эффект плацебо у детей и экологичное материнство (педиатры почти устроили консилиум!), новости онкологии, филлеры и эффективность LPG-массажа, реконструкцию усадьбы «Тихий берег», где жил психиатр Владимир Бехтерев, а также превратности гомеопатии и пиявок, эзотерику: от карт Таро и знаков зодиака и до методов омоложения от Александра Шепса.
Ирина Михайлова
Кристина Ким, Татьяна Филиппова, Анастасия Шалимова
Александр Неймарк
Михаил Гусаров
Лусине Чеботарева, Ольга Жоголева, Анастасия Кузнецова
Даниил Котов
Принимал нас видовой ресторан Bellevue. Ужин проекта «Новые имена в медицине» именно там — уже наша традиция. Живописный вид, шикарные закаты, потрясающий зал, освещенный солнцем и, конечно, кухня. В этом году шеф-повар Даниил Котов и его команда подготовили для лауреатов и гостей холодные закуски и три сета. Первый состоял из салата «Оливье» с ростбифом и печеной свеклы и корня сельдерея с заправкой из граната и мяты на выбор, второй — нежнейшая кулебяка с лососем и грибами, третий — цыпленок корнишон с фаршированным томатом и треска с ризотто и соусом из мидий на выбор.
Фото: Анастасия Большакова
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