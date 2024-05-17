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Репортажи

«Собака.ru» провела ужин с героями проекта «Новые имена в медицине» — 2024

Охота за майским номером «Собака.ru» в разгаре! Почему? Он посвящен молодым медикам и талантливым врачам города. «Новым именам в медицине Петербурга» четыре года, и, пожалуй, это один из самых прикладных и полезных проектов. С героями 2024 вы можете познакомиться в наших материалах, а мы встретились с ними на специальном ужине в видовом ресторане Bellevue в «Гранд Отеле Мойка 22».

Дарья Скаянская, Михаил Стацюк
Михаил Стацюк, Дарья Скаянская
Ростислав Павлов. Александра Павлова
Ростислав Павлов, Александра Павлова
Жемал Рахманова

Жемал Рахманова

Михаил Гусаров

Михаил Гусаров

Мария Дубская

Мария Дубская

Ксения Гощицкая
Ксения Гощицкая
Ольга Лопушанская

Ольга Лопушанская

Александр Петрачков

Александр Петрачков

Ольга Жоголева

Ольга Жоголева

Анна Любан, Наталья Осипенко

Анна Любан, Наталья Осипенко

«Собака.ru» собрала врачей, которые успевают писать кандидатские и научпоп, разрабатывают патенты, ведут телеграм-каналы с ликбезами, разоблачая фейковые схемы самолечения, и, конечно, успешно лечат людей. Все они — адепты доказательной медицины, к которым стоят очереди из благодарных пациентов. Но в этот вечер они не вели приемы, а общались друг с другом. Мы устроили медикам настоящий нетворкинг, чтобы познакомить их и, как знать, в будущем стать свидетелями совместных открытий!

Дарья Ней

Дарья Ней

Анна Архицкая

Анна Архицкая

Николай Воробьев

Николай Воробьев

Анастасия Контарович
Анастасия Контарович
Екатерина Агапова
Екатерина Агапова
Татьяна Омельченко

Татьяна Омельченко

Екатерина Барашкова

Екатерина Барашкова

Наталья Куликова

Наталья Куликова

Дарья Скаянская
Дарья Скаянская
Анна Бессалова

Анна Бессалова

Наталья Круглова

Наталья Круглова

Анастасия Кузнецова

Анастасия Кузнецова

Наш ужин посетили лауреаты 2024 года: врачи-аллергологи Ольга Жоголева, Дарья Ней, Наталья Осипенко, Татьяна Омельченко, акушеры-гинекологи Антон Малушко, Александра Рудикова, Наталья Куликова, Мария Собивчак (Сергеева), репродуктологи Анна Любан, Екатерина Барашкова, дерматовенеролог Виктория Заярная, дерматолог Анна Бессалова, дерматовенеролог, косметолог Михаил Гусаров, косметолог, дерматолог, трихолог Александра Семова, дерматолог, трихолог Алёна Щербатых, эндокринологи, диетологи Мария Дубская и Татьяна Филиппова, диетолог, гастроэнтеролог Артур Бернацкий, диетолог Наталья Круглова, онкологи Анна Архицкая, Николай Воробьев, Ольга Лопушанская, хирурги, онкологи Виталий Маслей, Анастасия Новикова, онкомаммолог Александр Петрачков, педиатры Жемал Рахманова, Анастасия Шалимова, Анастасия Кузнецова, Лусине Чеботарева.

Виктория Заярная

Виктория Заярная

Татьяна Филиппова

Татьяна Филиппова

Анастасия Шалимова

Анастасия Шалимова

Артур Бернацкий

Артур Бернацкий

Алёна Щербатых

Алёна Щербатых

Александра Семова

Александра Семова

Анастасия Новикова, Алексей Витязев

Анастасия Новикова, Алексей Витязев

Евгения Венкова

Евгения Венкова

Александра Рудикова

Александра Рудикова

Виталий Маслей

Виталий Маслей

Антон Малушко

Антон Малушко

Лусине Чеботарева

Лусине Чеботарева

Компанию нашим прекрасным лауреатам составили лауреаты прошлых лет: онкологи Ростислав Павлов и Полина Шило, хирург-эндокринолог Виктор Макарьин, а также дерматолог W Clinic Кристина Ким, психотерапевт и наследница династии исследователей мозга Наталья Бехтерева, представительница фонда «Не напрасно» Ирина Михайлова, ведущий научный сотрудник и руководитель лаборатории НМИЦ им. В. А. Алмазова, преподаватель Школы Павленко, хирург Александр Неймарк, рач-ортодонт клиники «МЕДИ» Евгения Венкова.

Мария Собивчак (Сергеева)

Мария Собивчак (Сергеева)

Наталья Бехтерева
Наталья Бехтерева
Кристина Ким

Кристина Ким

Михаил Гусаров, Виктория Заярная

Михаил Гусаров, Виктория Заярная

Анжелика Смирнова

Анжелика Смирнова

Ольга Лопушанская, Александр Неймарк

Ольга Лопушанская, Александр Неймарк

Юрий Цой

Юрий Цой

Елизавета Замарина
Елизавета Замарина

Нетворкинг однозначно удался — разговоры велись легко и непринужденно. Медики обсуждали нашумевший Оземпик, пробежки и священный SPF, пользу углеводов и важность чит-миллов, опасность дефицита цинка, репродуктологию, гинекологию, вакцинопрофилактику и боди-образование у детей, эффект плацебо у детей и экологичное материнство (педиатры почти устроили консилиум!), новости онкологии, филлеры и эффективность LPG-массажа, реконструкцию усадьбы «Тихий берег», где жил психиатр Владимир Бехтерев, а также превратности гомеопатии и пиявок, эзотерику: от карт Таро и знаков зодиака и до методов омоложения от Александра Шепса.

Михаил Стацюк, Виктор Макарьин, Елизавета Замарина. Артур Бернацкий, Виталий Маслей, Ольга Лопушанская, Александр Петрачков, Евгения Венкова, Алексей Витязев, Анастасия Новикова, Александр Неймарк
Ксения Гощицкая, Наталья Бехтерева, Михаил Стацюк, Ростислав Павлов, Елизавета Замарина, Виктор Макарьин, Артур Бернацкий, Виталий Маслей, Ольга Лопушанская, Александр Петрачков, Евгения Венкова, Алексей Витязев, Анастасия Новикова, Александр Неймарк, Александра Павлова, Анжелика Смирнова
Полина Шило
Полина Шило
Ирина Михайлова

Ирина Михайлова

Кристина Ким, Татьяна Филиппова, Анастасия Шалимова

Кристина Ким, Татьяна Филиппова, Анастасия Шалимова

Александр Неймарк

Александр Неймарк

Полина Шило, Ростислав Павлов. Александра Павлова, Ольга Лопушанская, Александр Петрачков, Алексей Витязев, Анастасия Новикова
Полина Шило, Ростислав Павлов, Александра Павлова, Ольга Лопушанская, Александр Петрачков, Алексей Витязев, Анастасия Новикова
Виктор Макарьин. Екатерина Макарьина
Виктор Макарьин, Екатерина Макарьина
Михаил Гусаров

Михаил Гусаров

Ростислав Павлов. Александра Павлова
Ростислав Павлов, Александра Павлова
Лусине Чеботарева, Ольга Жоголева, Анастасия Кузнецова

Лусине Чеботарева, Ольга Жоголева, Анастасия Кузнецова

Михаил Стацюк. Мария Дубская
Михаил Стацюк, Мария Дубская
Даниил Котов

Даниил Котов

Принимал нас видовой ресторан Bellevue. Ужин проекта «Новые имена в медицине» именно там — уже наша традиция. Живописный вид, шикарные закаты, потрясающий зал, освещенный солнцем и, конечно, кухня. В этом году шеф-повар Даниил Котов и его команда подготовили для лауреатов и гостей холодные закуски и три сета. Первый состоял из салата «Оливье» с ростбифом и печеной свеклы и корня сельдерея с заправкой из граната и мяты на выбор, второй — нежнейшая кулебяка с лососем и грибами, третий — цыпленок корнишон с фаршированным томатом и треска с ризотто и соусом из мидий на выбор.

Фото: Анастасия Большакова

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Теги:
Новые имена в медицине
Люди:
Виктор Макарьин, Дарья Скаянская, Ростислав Павлов Екатерина Агапова, Полина Шило, Елизавета Замарина, Михаил Стацюк, Ксения Гощицкая, Наталья Бехтерева, Анастасия Контарович

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