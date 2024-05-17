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Федор Бондарчук, Сергей Горошко, Константин Плотников, Полина Маликова и другие звезды на премьере сериала «Калимба»

В этот вторник в московском кинотеатре «Каро 11 Октябрь» было много петербуржцев: Федор Бондарчук (новый житель города!), Константин Плотников, Полина Маликова (Толстун) и Сергей Горошко презентовали психологический триллер «Калимба». Поддержать коллег пришли звезды, неразрывно связанные с Петербургом: Александр Цыпкин, Марина Александрова и другие. 

Федор Бондарчук
Пресс-служба
Федор Бондарчук
Константин Плотников
Пресс-служба
Константин Плотников
Сергей Горошко
Пресс-служба
Сергей Горошко
Лиза Шакира
Пресс-служба

Лиза Шакира

Полина Маликова (Толстун)
Пресс-служба
Полина Маликова (Толстун)
Петр Скворцов
Пресс-служба

Петр Скворцов

Александр Цыпкин
Пресс-служба
Александр Цыпкин
Марина Александрова
Пресс-служба
Марина Александрова

Гостям вечера новый многосерийный фильм представили лично создатели картины, творческая команда, а также исполнители главных ролей — Федор Бондарчук, Алена Михайлова, Константин Плотников, Лиза Шакира, Петр Скворцов, Сергей Горошко, Полина Маликова (Толстун). На показ были приглашены близкие и друзья создателей проекта: Александр Цыпкин, Рената Пиотровски, Марина Александрова, Мария Федорова, Денис Шведов, Карина Нигай и другие смогли первыми оценить премьерную серию. 

Алена Михайлова
Пресс-служба
Алена Михайлова
Мария Федорова
Пресс-служба
Мария Федорова
Денис Шведов
Пресс-служба

Денис Шведов

Карина Нигай
Пресс-служба

Карина Нигай

Лянка Грыу
Пресс-служба

Лянка Грыу

Рената Пиотровски
Пресс-служба

Рената Пиотровски

Елена Летучая
Пресс-служба

Елена Летучая 

Сериал рассказывает о психологическом эксперименте, который профессор Мещерский в исполнении Фёдора Бондарчука проводит над своими подопытными ― бывшим журналистом (Константин Плотников), который оказался по уши в долгах, наркодилером (Пётр Скворцов), ловеласом (Сергей Горошко) и его бывшей девушкой (Алёна Михайлова) и другими. Все они собраны в замкнутом пространстве и одеты в браслеты, которые в случае неповиновения моментально бьют своего владельца мощным разрядом тока.

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Люди:
Федор Бондарчук, Константин Плотников, Сергей Горошко Алена Михайлова, Полина Маликова (Толстун), Александр Цыпкин, Марина Александрова, Мария Федорова

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