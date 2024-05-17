Федор Бондарчук, Сергей Горошко, Константин Плотников, Полина Маликова и другие звезды на премьере сериала «Калимба»

Сериал рассказывает о психологическом эксперименте, который профессор Мещерский в исполнении Фёдора Бондарчука проводит над своими подопытными ― бывшим журналистом (Константин Плотников), который оказался по уши в долгах, наркодилером (Пётр Скворцов), ловеласом (Сергей Горошко) и его бывшей девушкой (Алёна Михайлова) и другими. Все они собраны в замкнутом пространстве и одеты в браслеты, которые в случае неповиновения моментально бьют своего владельца мощным разрядом тока.