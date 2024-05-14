Мэрил Стрип, Хайди Клум, Жюльет Бинош, Леа Сейду, Джейн Фонда и другие звезды на открытии Каннского кинофестиваля

В этом году первым на дорожку Дворца фестивалей и конгрессов выбежал пес Месси, который прославился благодаря фильма Жюстина Трие «Анатомия падения» и уже успел побывать на «Оскаре». После него перед фотографами появились Джейн Фонда, Хайди Клум, Хелена Кристенсен, Ева Грин, Мэрил Стрип и многие другие звезды. Первой «Золотой пальмовой ветви» этого года была удостоена как раз звезда фильма «Дьявол носит Prada» — актрисе вручили награду за вклад в развитие мирового кинематографа.

Последними на знаменитой лестнице появился каст фильма-открытия Квентина Дюпье «Второй акт»: на ковровую дорожку вышли Леа Сейду и Луи Гаррель.