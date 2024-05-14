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Мэрил Стрип, Хайди Клум, Жюльет Бинош, Леа Сейду, Джейн Фонда и другие звезды на открытии Каннского кинофестиваля

Во Франции стартовал 77-й Каннский фестиваль. По знаменитой лестнице Дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазетт поднялись звезды кинематографа (и не только): Мерил Стрип, Джейн Фонда, Леа Сейду, Хайди Клум, Хелена Кристенсен и другие. 

Мэрил Стрип
Getty

Мэрил Стрип

Джейн Фонда
Getty

Джейн Фонда

Леа Сейду
Getty

Леа Сейду

Хайди Клум
Getty

Хайди Клум

Жюльет Бинош
Getty

Жюльет Бинош

Ева Грин
Getty

Ева Грин 

Хелена Кристенсен
Getty

Хелена Кристенсен

Леа Сейду, Луи Гаррель
Getty

Леа Сейду, Луи Гаррель

В этом году первым на дорожку Дворца фестивалей и конгрессов выбежал пес Месси, который прославился благодаря фильма Жюстина Трие «Анатомия падения» и уже успел побывать на «Оскаре». После него перед фотографами появились Джейн Фонда, Хайди Клум, Хелена Кристенсен, Ева Грин, Мэрил Стрип и многие другие звезды. Первой «Золотой пальмовой ветви» этого года была удостоена как раз звезда фильма «Дьявол носит Prada» — актрисе вручили награду за вклад в развитие мирового кинематографа. 

Последними на знаменитой лестнице появился каст фильма-открытия Квентина Дюпье «Второй акт»: на ковровую дорожку вышли Леа Сейду и Луи Гаррель.

Грета Гервиг
Getty

Грета Гервиг

Тейлор Хилл
Getty

Тейлор Хилл

Шанина Шейк
Getty

Шанина Шейк

Роми Стрейд
Getty

Роми Стрейд

Юлия Янина с дочерью Дарьей
Getty

Юлия Янина с дочерью Дарьей

Пес Месси из «Анатомия падения»
Getty

Пес Месси из «Анатомия падения»

Омар Си
Getty

Омар Си

 

Саша Лусс
Getty

Саша Лусс

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