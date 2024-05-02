Как прошел показ House of Leo

Бренд House of Leo презентовал мужскую коллекцию осень-зима 2025. В первом ряду показа были замечены главный редактор сайта «Собака.ru» Михаил Стацюк, бизнесвумен Рада Русских, светский обозреватель Евгения Милова и другие.
Сергей Сухов, Хвича Кварацхелия
Марк Кондратьев
Дизайнеру и создателю House Of Leо Леониду Алексееву, кажется, удалось невозможное: в первый после затяжной петербургской зимней весны теплый день дизайнер собрал многих заметных деятелей fashion-индустрии города (и не только) в здании бывшей Голландской церкви, где сейчас располагается Центр искусства и музыки имени Маяковского. На соседних стульях сидели соосновательница кабаре «Шум» Анастасия Дианова, бизнесвумен Рада Русских (как она реставрирует заброшенную дачу Месмахера в Шуваловском парке читайте здесь!), дизайнер Сергей Бондарев, lifestyle-блогер Сергей Сухов, директор департамента стратегических проектов и коммуникаций Mercury Елена Окутина, светский обозреватель Евгения Милова, музыкант Хвича Кварацхелия и другие.
Сергей Павлович Алексеев, Надежда Леонидовна Алексеева
Тимур Войнакошка со спутницей
Софья Никитина, Михаил Николаев, Евдокия Горбовская, Ольга Довгарь, Дарина Казанцева, Анна Николаева, Яна Халезова, Ирина Кривенкова
Ирина Лужан
Анатоль Вовк, Юлия Машнич
Леонид Алексеев
Дизайнер и создатель House Of Leо
Темой коллекции стали иллюзии. Образ героя бренда притягивает взгляды, но причина такого внимания останется загадкой. Волновать умы ему помогают свободные костюмы и консервативные тренчи, в производстве которых использована плотная джинсовая ткань, шерсть, лен и мокрый шелк. Принты либо результат оптической иллюзии, либо отпечатки цветов. Кроме того, цветы переходят в дополнительные аксессуары, в числе которых запонки, подвесы и пины из серебра. Их идея в том, чтобы застегнуть пиджак на веточку, но не простую, а с плодами орешника.
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