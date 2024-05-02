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Как прошел показ House of Leo

Бренд House of Leo презентовал мужскую коллекцию осень-зима 2025. В первом ряду показа были замечены главный редактор сайта «Собака.ru» Михаил Стацюк, бизнесвумен Рада Русских, светский обозреватель Евгения Милова и другие.

Леонид Алексеев
Пресс-служба
Леонид Алексеев
Анастасия Дианова, Елена Окутина
Пресс-служба
Анастасия Дианова, Елена Окутина
Анастасия Дианова, Леонид Алексеев
Пресс-служба
Анастасия Дианова, Леонид Алексеев
Рада Русских, Леонид Алексеев
Пресс-служба
Леонид Алексеев, Рада Русских
Евгения Милова
Пресс-служба
Евгения Милова
Михаил Стацюк. Нина Сидорина
Пресс-служба
Михаил Стацюк, Нина Сидорина
Эльмира Тулебаева, Леонид Алексеев
Пресс-служба
Леонид Алексеев, Эльмира Тулебаева
Сергей Сухов, Хвича Кварацхелия
Пресс-служба

Сергей Сухов, Хвича Кварацхелия

Марк Кондратьев
Пресс-служба

Марк Кондратьев

Дизайнеру и создателю House Of Leо Леониду Алексееву, кажется, удалось невозможное: в первый после затяжной петербургской зимней весны теплый день дизайнер собрал многих заметных деятелей fashion-индустрии города (и не только) в здании бывшей Голландской церкви, где сейчас располагается Центр искусства и музыки имени Маяковского. На соседних стульях сидели соосновательница кабаре «Шум» Анастасия Дианова, бизнесвумен Рада Русских (как она реставрирует заброшенную дачу Месмахера в Шуваловском парке читайте здесь!), дизайнер Сергей Бондарев, lifestyle-блогер Сергей Сухов, директор департамента стратегических проектов и коммуникаций Mercury Елена Окутина, светский обозреватель Евгения Милова, музыкант Хвича Кварацхелия и другие. 

Рома Крихели
Пресс-служба
Рома Крихели
Лина Арифуллина. Елена Шанович
Пресс-служба
Лина Арифуллина, Елена Шанович
Сергей Бондарев, Рада Русских
Пресс-служба
Сергей Бондарев, Рада Русских
Марина Скульская
Пресс-служба
Марина Скульская
Александра Глазкова. со спутником
Пресс-служба
Александра Глазкова, со спутником
Сергей Павлович Алексеев, Надежда Леонидовна Алексеева
Пресс-служба

Сергей Павлович Алексеев, Надежда Леонидовна Алексеева

Тимур Войнакошка со спутницей
Пресс-служба

Тимур Войнакошка со спутницей 

Софья Никитина, Михаил Николаев, Евдокия Горбовская, Ольга Довгарь, Дарина Казанцева, Анна Николаева, Яна Халезова, Ирина Кривенкова
Пресс-служба

Софья Никитина, Михаил Николаев, Евдокия Горбовская, Ольга Довгарь, Дарина Казанцева, Анна Николаева, Яна Халезова, Ирина Кривенкова

Ирина Лужан
Пресс-служба

Ирина Лужан

Анатоль Вовк, Юлия Машнич
Пресс-служба

Анатоль Вовк, Юлия Машнич

Мария Чеблакова, Михаил Стацюк
Пресс-служба
Мария Чеблакова, Михаил Стацюк

Леонид Алексеев

Дизайнер и создатель House Of Leо

Темой коллекции стали иллюзии. Образ героя бренда притягивает взгляды, но причина такого внимания останется загадкой. Волновать умы ему помогают свободные костюмы и консервативные тренчи, в производстве которых использована плотная джинсовая ткань, шерсть, лен и мокрый шелк. Принты либо результат оптической иллюзии, либо отпечатки цветов. Кроме того, цветы переходят в дополнительные аксессуары, в числе которых запонки, подвесы и пины из серебра. Их идея в том, чтобы застегнуть пиджак на веточку, но не простую, а с плодами орешника.

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Люди:
Мария Чеблакова, Сергей Бондарев, Рома Крихели Рада Русских, Елена Окутина, Эльмира Тулебаева, Михаил Стацюк, Леонид Алексеев, Александра Глазкова, Евгения Милова, Анастасия Дианова, Лина Арифуллина, Марина Скульская

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