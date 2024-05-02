Как прошел показ House of Leo

Дизайнер и создатель House Of Leо

Темой коллекции стали иллюзии. Образ героя бренда притягивает взгляды, но причина такого внимания останется загадкой. Волновать умы ему помогают свободные костюмы и консервативные тренчи, в производстве которых использована плотная джинсовая ткань, шерсть, лен и мокрый шелк. Принты либо результат оптической иллюзии, либо отпечатки цветов. Кроме того, цветы переходят в дополнительные аксессуары, в числе которых запонки, подвесы и пины из серебра. Их идея в том, чтобы застегнуть пиджак на веточку, но не простую, а с плодами орешника.