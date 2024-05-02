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Репортажи

В «Пассаже» открылись бутики брендов JM Studio и Free Age

В одном из старейших универмагов Европы открылись бутики JM Studio и Free Age от лауреатов премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга». Первыми пространства посетили давние друзья бренда — среди гостей вечера были актриса Полина Сидихина, дизайнер Янис Чамалиди и другие. 

Юлия Матвиенко
Пресс-служба
Юлия Матвиенко
Полина Сидихина
Пресс-служба
Полина Сидихина
Янис Чамалиди
Пресс-служба
Янис Чамалиди
Мария Фурсова
Пресс-служба
Мария Фурсова
Ксения Гощицкая
Пресс-служба
Ксения Гощицкая

Один из старейших универмагов Европы получил новых постояльцев — соосновательницы JM Studio Юлия Матвиенко и Валентина Крупник открыли здесь двери своего бутика, а также пространство представил бренд Татьяны Затравиной Free Age.

Галя Голованова
Пресс-служба
Галя Голованова
Оксана Ермолаева
Пресс-служба
Оксана Ермолаева
Георгий Ростовщиков
Пресс-служба
Георгий Ростовщиков
Анна Белоцерковец
Пресс-служба
Анна Белоцерковец
Анна Зотова
Пресс-служба

Анна Зотова

Первыми новые fashion-споты города посетили актриса Полина Сидихина, дизайнер Янис Чамалиди (экскурсию по его квартире можно посмотреть здесь), лайфстайл-эксперт Мария Фурсова и многие дургие. 

Юлия Матвиенко, Шорена Джинали
Пресс-служба
Шорена Джинали, Юлия Матвиенко
Татьяна Затравина
Пресс-служба
Татьяна Затравина
Мария Чеблакова
Пресс-служба
Мария Чеблакова
Соня Турчак
Пресс-служба

Соня Турчак

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Люди:
Мария Чеблакова, Татьяна Затравина, Мария Фурсова Юлия Матвиенко, Ксения Гощицкая, Анна Белоцерковец, Оксана Ермолаева, Георгий Ростовщиков, Янис Чамалиди, Шорена Джинали, Полина Сидихина, Галя Голованова

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