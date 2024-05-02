В «Пассаже» открылись бутики брендов JM Studio и Free Age

В одном из старейших универмагов Европы открылись бутики JM Studio и Free Age от лауреатов премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга». Первыми пространства посетили давние друзья бренда — среди гостей вечера были актриса Полина Сидихина, дизайнер Янис Чамалиди и другие.
Один из старейших универмагов Европы получил новых постояльцев — соосновательницы JM Studio Юлия Матвиенко и Валентина Крупник открыли здесь двери своего бутика, а также пространство представил бренд Татьяны Затравиной Free Age.
Первыми новые fashion-споты города посетили актриса Полина Сидихина, дизайнер Янис Чамалиди (экскурсию по его квартире можно посмотреть здесь), лайфстайл-эксперт Мария Фурсова и многие дургие.
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