В «Пассаже» открылись бутики брендов JM Studio и Free Age

В одном из старейших универмагов Европы открылись бутики JM Studio и Free Age от лауреатов премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга». Первыми пространства посетили давние друзья бренда — среди гостей вечера были актриса Полина Сидихина, дизайнер Янис Чамалиди и другие.