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Как прошла премьера нового сезона сериала «Обоюдное согласие» Валерии Гай Германики

В Москве Валерия Гай Германика презентовала второй сезон сериала «Обоюдное согласие» (выходит на Kion 1 апреля). Первыми оценить продолжение нашумевшего шоу собрались главные звезды отечественной киноиндустрии. 

Валерия Гай Германика
Пресс-служба

Валерия Гай Германика

Дарья Мороз
Пресс-служба
Дарья Мороз
Александр Цыпкин
Пресс-служба
Александр Цыпкин
Светлана Бондарчук
Пресс-служба
Светлана Бондарчук
Сергей Светлаков. с супругой
Пресс-служба
Сергей Светлаков, с супругой 
Диана Арбенина. Мишин Игорь, Шарапов Данила, Гай Германика Валерия
Пресс-служба
Диана Арбенина, Мишин Игорь, Шарапов Данила, Гай Германика Валерия

Премьера второго сезона сериала Валерии Гай Германики оказалась полна сюрпризов: по ковровой дорожке прошелся Сергей Светлаков с супругой — в последнее время шоумен практически не появляется на публике. Также среди гостей была замечена и солистка группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина — звезда, редко посещающая светские мероприятия, сыграла в «Обоюдном согласие» одну из главных ролей. Кроме того, на премьеру пришла актриса Глафира Тарханова, героиня апрелевской прошлогодней обложки Дарья Мороз, бизнесвумен Светлана Бондарчук, журналистка Софико Шеварнадзе и другие звезды.

Алла Михеева
Пресс-служба
Алла Михеева
Глафира Тарханова
Пресс-служба

Глафира Тарханова

Софико Шеварднадзе. Ян Яновский
Пресс-служба
Софико Шеварднадзе, Ян Яновский 
Карина Нигай
Пресс-служба

Карина Нигай

Ольга Свиблова
Пресс-служба

Ольга Свиблова 

Анна Чурина
Пресс-служба

Анна Чурина 

Наталья Бардо
Пресс-служба

Наталья Бардо

Первый сезон «Обоюдного согласия» вышел в 2022 году и стал настоящим хитом. В продолжении создатели шоу вновь поднимают темы насилия и общественного давления на его жертв, а также отношения правоохранительной системы к пострадавшим. «До съемок в сериале я мало разбиралась в теме домашнего насилия, и о проблемах подобного рода слышала крайне мало. Теперь я знаю, что в подобных условиях живет много людей, и это меня глубоко ранит и тревожит», — рассказала Диана Арбенина. 

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Люди:
Александр Цыпкин, Софико Шеварднадзе, Диана Арбенина Дарья Мороз, Светлана Бондарчук, Алла Михеева, Сергей Светлаков

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