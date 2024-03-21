Как прошла премьера нового сезона сериала «Обоюдное согласие» Валерии Гай Германики

Первый сезон «Обоюдного согласия» вышел в 2022 году и стал настоящим хитом. В продолжении создатели шоу вновь поднимают темы насилия и общественного давления на его жертв, а также отношения правоохранительной системы к пострадавшим. «До съемок в сериале я мало разбиралась в теме домашнего насилия, и о проблемах подобного рода слышала крайне мало. Теперь я знаю, что в подобных условиях живет много людей, и это меня глубоко ранит и тревожит», — рассказала Диана Арбенина.