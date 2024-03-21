Как прошла премьера нового сезона сериала «Обоюдное согласие» Валерии Гай Германики

В Москве Валерия Гай Германика презентовала второй сезон сериала «Обоюдное согласие» (выходит на Kion 1 апреля). Первыми оценить продолжение нашумевшего шоу собрались главные звезды отечественной киноиндустрии.
Валерия Гай Германика
Премьера второго сезона сериала Валерии Гай Германики оказалась полна сюрпризов: по ковровой дорожке прошелся Сергей Светлаков с супругой — в последнее время шоумен практически не появляется на публике. Также среди гостей была замечена и солистка группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина — звезда, редко посещающая светские мероприятия, сыграла в «Обоюдном согласие» одну из главных ролей. Кроме того, на премьеру пришла актриса Глафира Тарханова, героиня апрелевской прошлогодней обложки Дарья Мороз, бизнесвумен Светлана Бондарчук, журналистка Софико Шеварнадзе и другие звезды.
Глафира Тарханова
Карина Нигай
Ольга Свиблова
Анна Чурина
Наталья Бардо
Первый сезон «Обоюдного согласия» вышел в 2022 году и стал настоящим хитом. В продолжении создатели шоу вновь поднимают темы насилия и общественного давления на его жертв, а также отношения правоохранительной системы к пострадавшим. «До съемок в сериале я мало разбиралась в теме домашнего насилия, и о проблемах подобного рода слышала крайне мало. Теперь я знаю, что в подобных условиях живет много людей, и это меня глубоко ранит и тревожит», — рассказала Диана Арбенина.
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