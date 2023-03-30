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Дарья Мороз – героиня обложки апрельского номера «Собака.ru»!

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Актриса дебютирует как режиссер! Все к тому шло.

Алексей Дунаев

На Дарье: колье ALROSA DIAMONDS, браслеты и кафф LUMINOUS DIAMONDS, платье VIVA VOX, перчатки GLOVE.ME

Первое появление на «Ленфильме» — в два с половиной месяца: сыграла похищенного младенца в ленте легендарной Динары Асановой. Служит в МХТ. 95 ролей в кино. Перевезла четвертых «Содержанок» на берега Невы. Выступила шоураннером апрельской премьеры — постгламурного коуч-сериала о манипуляциях «Жить жизнь» с неправдоподобно привлекательным кастом актеров (Лыков! Чурсин! Ценёв! И тот самый Роман Васильев!). А в 2023-м у Дарьи Юрьевны выйдет сериал «Секс. До и после» (Миркурбанов! Чинарев! Пахомова! Горошко!). И о погоде. Этой весной и всегда Петербург ожидает Мороз. 

Чтобы составить идеальный кастинг для фотосессии с шоураннером и режиссером Мороз, мы внимательно (очень!) изучили актеров из ее грядущих проектов.

Алексей Дунаев

На Павле: костюм VIVA VOX, лоферы PRINCIPE DI BOLOGNA (NO ONE); на Матвее: костюм VIVA VOX, лоферы PRINCIPE DI BOLOGNA (NO ONE); на Дарье: серьги ALROSA DIAMONDS, смокинг и брюки 404 NOT FOUND, лоферы PRINCIPE DI BOLOGNA (NO ONE); на Владе: куртка и брюки VIVA VOX, лоферы PRINCIPE DI BOLOGNA (NO ONE)

Алексей Дунаев

На Дарье: серьги и колье ALROSA DIAMONDS, смокинг и брюки 404 NOT FOUND

Алексей Дунаев

На Дарье: серьги LUMINOUS DIAMONDS, браслет и кольца ALROSA DIAMONDS, платье 404 NOT FOUND

Алексей Дунаев

На Павле: костюм VIVA VOX

Алексей Дунаев

На Дарье: серьги, колье и браслеты ALROSA DIAMONDS; на Владе: моносерьга ALROSA DIAMONDS, куртка VIVA VOX, очки FAKOSHIMA

Алексей Дунаев

На Дарье: моносерьга и колье ALROSA DIAMONDS, смокинг 404 NOT FOUND; на Владе: куртка VIVA VOX

Алексей Дунаев

На Матвее: пальто 404 NOT FOUND, брюки CHERNIM-CHERNO, ремни 12 STOREEZ, лоферы PRINCIPE DI BOLOGNA (NO ONE)

Алексей Дунаев

На Матвее: пальто 404 NOT FOUND, ремни 12 STOREEZ

Алексей Дунаев

На Дарье: колье ALROSA DIAMONDS, браслет LUMINOUS DIAMONDS, платье VIVA VOX, перчатки GLOVE.ME

Алексей Дунаев

на Дарье: платье VIVA VOX

Алексей Дунаев

На Дарье: серьги LUMINOUS DIAMONDS, платье VIVA VOX; на Владе: брюки CHERNIM-CHERNO; на Матвее: жакет и брюки VIVA VOX

Дарья Мороз

 

Я немножко устала от актерской профессии. Ну сколько можно? С пятнадцати лет без остановки работаю артисткой. У меня за спиной такой багаж кино, театра, что в какой-то момент, с моим складом характера, захотелось чего-то более глобального в смысле творческой реализации. Захотелось быть ответственной не только за привычную и довольно узкую актерскую зону, но и в целом делать проект в соответствии со своим вкусом, пониманием драматургии, киноязыка, актерского существования. Проводить через кино в мир идеи, которые живут в голове и кажутся важными.

Полное интервью с Дарьей Мороз читайте в апрельском номере (в продаже с 1 апреля) и на сайте «Собака.ru».

Фото АЛЕКСЕЙ ДУНАЕВ

Креативный директор КСЕНИЯ ГОЩИЦКАЯ

Стиль ЭЛЬМИРА ТУЛЕБАЕВА

Ассистент стилиста АННА ПАВЛОВА

Визаж и волосы ОЛЬГА ГЛАЗУНОВА

Свет BOLD MOSCOW

Ретушь ЖАННА ГАЛАЙ

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Материал из номера:
Апрель

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