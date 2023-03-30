Дарья Мороз – героиня обложки апрельского номера «Собака.ru»!

Первое появление на «Ленфильме» — в два с половиной месяца: сыграла похищенного младенца в ленте легендарной Динары Асановой. Служит в МХТ. 95 ролей в кино. Перевезла четвертых «Содержанок» на берега Невы. Выступила шоураннером апрельской премьеры — постгламурного коуч-сериала о манипуляциях «Жить жизнь» с неправдоподобно привлекательным кастом актеров (Лыков! Чурсин! Ценёв! И тот самый Роман Васильев!). А в 2023-м у Дарьи Юрьевны выйдет сериал «Секс. До и после» (Миркурбанов! Чинарев! Пахомова! Горошко!). И о погоде. Этой весной и всегда Петербург ожидает Мороз.

Чтобы составить идеальный кастинг для фотосессии с шоураннером и режиссером Мороз, мы внимательно (очень!) изучили актеров из ее грядущих проектов.