Кейт Бланшетт, Софи Тернер, Эмма Стоун, Сара Полсон и другие звезды на показе Louis Vuitton

Парижская неделя моды завершилась грандиозным показом Louis Vuitton. Одними из первых посмотреть на новую коллекцию от Николя Жескьера пришли голливудские звезды.
Главной звездой финального шоу fashion-марафона стала Кейт Бланшетт: актриса появилась на показе в бархатной блузе цвета морской волны и кожаных брюках. Софи Тернер — одна из главных подруг модного бренда и муза Николя Жескьера — выбрала экстравагантный наряд, состоящий из алой блузы и брюк в полоску.
В первом ряду показа была Катрин Денев, которой удалось попасть в зал, оставшись незамеченной фотографами. Также гостями fashion-шоу стали актрисы, Эмма Стоун, Сара Полсон, Ана де Армас, Хлоя Грейс Морец и другие.
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