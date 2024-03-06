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Кейт Бланшетт, Софи Тернер, Эмма Стоун, Сара Полсон и другие звезды на показе Louis Vuitton

Парижская неделя моды завершилась грандиозным показом Louis Vuitton. Одними из первых посмотреть на новую коллекцию от Николя Жескьера пришли голливудские звезды. 

Кейт Бланшетт
Getty

Кейт Бланшетт

Эмма Стоун
Getty

Эмма Стоун

Софи Тернер
Getty

Софи Тернер

Милли Бобби Браун
Getty

Милли Бобби Браун

Ана де Армас
Getty

Ана де Армас

Леа Сейду
Getty

Леа Сейду

Главной звездой финального шоу fashion-марафона стала Кейт Бланшетт: актриса появилась на показе в бархатной блузе цвета морской волны и кожаных брюках. Софи Тернер — одна из главных подруг модного бренда и муза Николя Жескьера — выбрала экстравагантный наряд, состоящий из алой блузы и брюк в полоску. 

Катрин Денев, Кейт Бланшетт, Эмма Стоун
Getty

Катрин Денев, Кейт Бланшетт, Эмма Стоун

Хлоя Грейс Морец
Getty

Хлоя Грейс Морец

Джейден Смит
Getty

Джейден Смит

 

Сирша Ронан
Getty

Сирша Ронан

 

Сара Полсон
Getty

Сара Полсон

Дженнифер Коннелли
Getty

Дженнифер Коннелли

 

В первом ряду показа была Катрин Денев, которой удалось попасть в зал, оставшись незамеченной фотографами. Также гостями fashion-шоу стали актрисы, Эмма Стоун, Сара Полсон, Ана де Армас, Хлоя Грейс Морец и другие. 

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