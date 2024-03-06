Кейт Бланшетт, Софи Тернер, Эмма Стоун, Сара Полсон и другие звезды на показе Louis Vuitton

Главной звездой финального шоу fashion-марафона стала Кейт Бланшетт: актриса появилась на показе в бархатной блузе цвета морской волны и кожаных брюках. Софи Тернер — одна из главных подруг модного бренда и муза Николя Жескьера — выбрала экстравагантный наряд, состоящий из алой блузы и брюк в полоску.