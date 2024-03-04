Ким Кардашьян, Рената Литвинова, Сальма Хайек и другие звезды на показе Balenciaga

Главной звездой показа стала Ким Кардашьян, еще совсем недавно отрекшаяся от сотрудничества с брендом из-за обвинений Balenciaga в пропаганде педофилии. Fashion-икона пришла на шоу в черном кружевном платье в пол с длинным шлейфом, который несли несколько ее охранников, и сразу была окрещена пользователями Сети «ведьмой» и «Мортиши Аддамс».

Рената Литвинова, давняя подруга fashion-бренда, появилась на улицах французской столицы в алом пальто-платье, дополнив образ лодочками на высоком каблуке.