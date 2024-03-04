Ким Кардашьян, Рената Литвинова, Сальма Хайек и другие звезды на показе Balenciaga

На презентацию новой коллекции Демна Гвасалия позвал главных звезд западного шоу-бизнеса: от Ким Кардашьян и Сальмы Хайек до новой девушки Леонардо Ди Каприо Виттории Черрети и Ренаты Литвиновой.
Главной звездой показа стала Ким Кардашьян, еще совсем недавно отрекшаяся от сотрудничества с брендом из-за обвинений Balenciaga в пропаганде педофилии. Fashion-икона пришла на шоу в черном кружевном платье в пол с длинным шлейфом, который несли несколько ее охранников, и сразу была окрещена пользователями Сети «ведьмой» и «Мортиши Аддамс».
Рената Литвинова, давняя подруга fashion-бренда, появилась на улицах французской столицы в алом пальто-платье, дополнив образ лодочками на высоком каблуке.
Еще одним центром притяжения внимания всех фотографов была модель Виттория Черрети, которая после начала отношений с Леонардо Ди Каприо стала желанной гостьей буквально всех главных светских мероприятий. Также на показе были замечены звезда моделинга 90-х Ева Герцигова, французская актриса Изабель Юппер, plus-size модель Эшли Грэм и другие знаменитости.
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