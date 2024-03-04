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Ким Кардашьян, Рената Литвинова, Сальма Хайек и другие звезды на показе Balenciaga

На презентацию новой коллекции Демна Гвасалия позвал главных звезд западного шоу-бизнеса: от Ким Кардашьян и Сальмы Хайек до новой девушки Леонардо Ди Каприо Виттории Черрети и Ренаты Литвиновой.

Ким Кардашьян и Сальма Хайек
Getty/Архив героев

Ким Кардашьян и Сальма Хайек

Рената Литвинова
Getty/Архив героев

Рената Литвинова

Виттория Черрети
Getty/Архив героев

Виттория Черрети

Серена Уильямс и Дерек Бласберг
Getty/Архив героев

Серена Уильямс и Дерек Бласберг

Эшли Грэм
Getty/Архив героев

Эшли Грэм

 

Главной звездой показа стала Ким Кардашьян, еще совсем недавно отрекшаяся от сотрудничества с брендом из-за обвинений Balenciaga в пропаганде педофилии. Fashion-икона пришла на шоу в черном кружевном платье в пол с длинным шлейфом, который несли несколько ее охранников, и сразу была окрещена пользователями Сети «ведьмой» и «Мортиши Аддамс».  

Рената Литвинова, давняя подруга fashion-бренда, появилась на улицах французской столицы в алом пальто-платье, дополнив образ лодочками на высоком каблуке. 

Ева Герцигова
Getty

Ева Герцигова

Стелла Максвелл
Getty

Стелла Максвелл

Джоан Смоллс
Getty

Джоан Смоллс

Изабель Юппер
Getty

Изабель Юппер

Коул Спроус
Getty

Коул Спроус

Еще одним центром притяжения внимания всех фотографов была модель Виттория Черрети, которая после начала отношений с Леонардо Ди Каприо стала желанной гостьей буквально всех главных светских мероприятий. Также на показе были замечены звезда моделинга 90-х Ева Герцигова, французская актриса Изабель Юппер,  plus-size модель Эшли Грэм и другие знаменитости.  

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