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Как прошел премьерный показ театра «Практика» на «Левашовском хлебозаводе»

26 февраля под деревянным куполом «Левашовского хлебозавода» стартовали гастроли московского театра «Практика». Открылся тур показом пластического спектакля «Наедине с собой». Первыми оценить арт-высказывания столичных творцов пришли представители светского Петербурга. 

Полина Бондарева
Пресс-служба
Полина Бондарева
Ксения Гощицкая. Кирилл Шелепов (No Regrets)
Пресс-служба
Ксения Гощицкая, Кирилл Шелепов (No Regrets)
Илья Альтшулер («Афиша»), Елена Кузьмакова («Практика»)
Пресс-служба

Илья Альтшулер («Афиша»), Елена Кузьмакова («Практика»)

Александр Тронов и Александр Алёхин
Пресс-служба

Александр Тронов и Александр Алёхин

Анна Ялова, Полина Бондарева. Илья Альтшулер («Афиша»)
Пресс-служба
Анна Ялова, Полина Бондарева, Илья Альтшулер («Афиша»)
Артем Балаев
Пресс-служба
Артем Балаев

На «Левашовском хлебозаводе», который на некоторое время превратилась в импровизированный театр, собрались резиденты «Практики» — представлять московскую институцию приехала директор Елена Кузьмакова, актеры Александр Тронов и Александр Алёхин. Кроме того, среди гостей премьерного показа были замечены представители петербургского истеблишмента: креативный директор «Собака.ru» Ксения Гощицкая, основательница Masters Полина Бондарева, куратор Анастасия Дианова, food-продюсер Артем Балаев, директор Центрального выставочного зала «Манеж» Анна Ялова и другие. 

Ксения Гощицкая. Дмитрий Левин (БДТ)
Пресс-служба
Ксения Гощицкая, Дмитрий Левин (БДТ)
Антон Нечипоренко
Пресс-служба
Антон Нечипоренко
Анастасия Дианова. Илья Альтшулер («Афиша»)
Пресс-служба
Анастасия Дианова, Илья Альтшулер («Афиша»)
Андрей Резников («Радио Рекорд»)
Пресс-служба

Андрей Резников («Радио Рекорд»)

Борис Дасковский, Виктор Рудман («Мираж Синема»)
Пресс-служба

Борис Дасковский, Виктор Рудман («Мираж Синема»)

Первыми постановку театра «Наедине с собой» показала команда уличного и экспериментального танца «Jack’s Garret». Пластический спектакль в хореографии Анны Дельцовой и Александра Тронова поставлен по мотивам стихотворений Иосифа Бродского. 

Подробнее о гастролях московского театра читайте здесь

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Люди:
Антон Нечипоренко, Анна Ялова, Ксения Гощицкая Полина Бондарева, Артем Балаев, Анастасия Дианова

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