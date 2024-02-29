Как прошел премьерный показ театра «Практика» на «Левашовском хлебозаводе»

На «Левашовском хлебозаводе», который на некоторое время превратилась в импровизированный театр, собрались резиденты «Практики» — представлять московскую институцию приехала директор Елена Кузьмакова, актеры Александр Тронов и Александр Алёхин. Кроме того, среди гостей премьерного показа были замечены представители петербургского истеблишмента: креативный директор «Собака.ru» Ксения Гощицкая, основательница Masters Полина Бондарева, куратор Анастасия Дианова, food-продюсер Артем Балаев, директор Центрального выставочного зала «Манеж» Анна Ялова и другие.