Как прошел премьерный показ театра «Практика» на «Левашовском хлебозаводе»

26 февраля под деревянным куполом «Левашовского хлебозавода» стартовали гастроли московского театра «Практика». Открылся тур показом пластического спектакля «Наедине с собой». Первыми оценить арт-высказывания столичных творцов пришли представители светского Петербурга.
Илья Альтшулер («Афиша»), Елена Кузьмакова («Практика»)
Александр Тронов и Александр Алёхин
На «Левашовском хлебозаводе», который на некоторое время превратилась в импровизированный театр, собрались резиденты «Практики» — представлять московскую институцию приехала директор Елена Кузьмакова, актеры Александр Тронов и Александр Алёхин. Кроме того, среди гостей премьерного показа были замечены представители петербургского истеблишмента: креативный директор «Собака.ru» Ксения Гощицкая, основательница Masters Полина Бондарева, куратор Анастасия Дианова, food-продюсер Артем Балаев, директор Центрального выставочного зала «Манеж» Анна Ялова и другие.
Андрей Резников («Радио Рекорд»)
Борис Дасковский, Виктор Рудман («Мираж Синема»)
Первыми постановку театра «Наедине с собой» показала команда уличного и экспериментального танца «Jack’s Garret». Пластический спектакль в хореографии Анны Дельцовой и Александра Тронова поставлен по мотивам стихотворений Иосифа Бродского.
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