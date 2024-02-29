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Натали Портман, Дженнифер Лоуренс, Дева Кассель, Летиция Каста: звезды на показе Dior в Париже

Показ Dior — одно из знаковых шоу, проходящих в рамках парижской недели моды. Оценить новую коллекцию Марии Грации Кьюри собрались главные селебритис А-листа, которые уже много лет дружат с модным домом.

Дженнифер Лоуренс
Getty

Дженнифер Лоуренс

Натали Портман
Getty

Натали Портман

Дева Кассель
Getty

Дева Кассель

Летиция Каста
Getty

Летиция Каста

Келли Разерфорд
Getty

Келли Разерфорд

 

Давняя подруга бренда Дженнифер Лоуренс для выхода выбрала total-black образ — костюм тройку, дополнив бархатными лодочками в тон. Последовала примеру звезды «Голодных игр» и Летиция Каста — модель появилась на шоу в черном кожаном костюме и сапогах.

Натали Портман — костюм, состоящий из пиджака и mini-юбки, сверху небрежно накинув черное пальто и завершив образ алой помадой и солнцезащитными очками — хотя, стоит отметить, во время показа Dior во французской столице не было и намека на солнце. 

Также на шоу пришли звезда сериала «Сплетница» Келли Разерфорд, обладательница премии «Золотой глобус» Элизабет Дебики, дочь Моники Беллуччи Дева Кассель и другие знаменитости. 

Элизабет Дебики
Getty

Элизабет Дебики

 

Мэйси Уильямс
Getty

Мэйси Уильямс

 

Жанна Дамас
Getty

Жанна Дамас

Оливия Палермо
Getty

Оливия Палермо

Алекса Чанг
Getty

Алекса Чанг

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