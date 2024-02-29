Натали Портман, Дженнифер Лоуренс, Дева Кассель, Летиция Каста: звезды на показе Dior в Париже

Давняя подруга бренда Дженнифер Лоуренс для выхода выбрала total-black образ — костюм тройку, дополнив бархатными лодочками в тон. Последовала примеру звезды «Голодных игр» и Летиция Каста — модель появилась на шоу в черном кожаном костюме и сапогах.

Натали Портман — костюм, состоящий из пиджака и mini-юбки, сверху небрежно накинув черное пальто и завершив образ алой помадой и солнцезащитными очками — хотя, стоит отметить, во время показа Dior во французской столице не было и намека на солнце.

Также на шоу пришли звезда сериала «Сплетница» Келли Разерфорд, обладательница премии «Золотой глобус» Элизабет Дебики, дочь Моники Беллуччи Дева Кассель и другие знаменитости.