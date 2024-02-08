На «Газпром Арене» прошел концерт-реквием, посвящённый 80-летию освобождения Ленинграда от фашисткой блокады

В концерте-реквиеме, посвящённом 80-летию полного снятия блокады Ленинграда, приняли участие Александр Розенбаум, Владимир Машков, Сергей Гармаш, SHAMAN, Константин Хабенский, Юлия Пересильд и другие звезды российской эстрады.
Юрий Башмет
SHAMAN
Художественным и музыкальным руководителем постановки выступил лауреат премии «Грэмми», дирижер Юрий Башмет. Павел Чинарев, Светлана Крючкова, Игорь Скляр и другие звезды прочитали стихи российских классиков, а также воспоминания жителей блокадного города. Композиции, посвященные 872 дням оккупации, исполнил солист Мариинского театра Василий Герелло, лауреат театральной премии «Золотая маска» Ильдар Абдразаков. Также выступил победитель «Классического Евровидения», пианист Иван Бессонов — он исполнили музыкальные произведения композиторов, чья жизнь была связана с Ленинградом.
Александр Розенбаум: «Я – ленинградец не в одном поколении. Для меня мой город – это все: мое воспитание, мой дом, моя семья, мои могилы. Это моя жизнь! Блокада и все, что сделали ленинградцы в блокаду, несмываемо, нестираемо в истории. И кто бы чего и когда бы ни говорил – и с точки зрения разума, и с точки зрения разума ленинградца – это святое и священное».
Константин Хабенский: «Такие события, как блокада, забывать нельзя. Но это и не забудется – она вошла в мировую, можно даже сказать, мифологическую осадную историю наравне с Троей и т.д. И нужно рассказывать об этом, и рассказывать по-человечески: это было и страшно, но где-то и смешно, по-разному. Для меня история блокады познается до сих пор. Я не скажу, что меня как нормального человека тянет влезать в горе, людские страдания, которые происходили на моей родной земле. Но, так или иначе, мне приходится узнавать что-то новое о тех днях, и, мне кажется, что с каждым разом те истории, те картинки, которые я узнаю, становятся все страшнее и страшнее».
Для спектакля-реквиема на стадионе были воздвигнуты масштабные декорации, символизирующие осколки льда, разрушенный блокадный город и гром-камень с «Медным всадником». Рядом со сценой расположили рельсы, по которым двигался паровоз – точная копия того, что ходил по Шлиссельбургской железной дороге в дни осады. Само действо было разделено на 11 эпизодов, отражающих 872 дня блокадной жизни: начало войны, осаду, сражение на «Невском пятачке», первую голодную зиму, появление «Дороги жизни», людей-символов блокадного города, сопротивление и жизнь в осажденном Ленинграде, блокадные матчи по футболу, операцию «Искра» и полное освобождение Северной столицы.
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