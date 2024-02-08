На «Газпром Арене» прошел концерт-реквием, посвящённый 80-летию освобождения Ленинграда от фашисткой блокады

Александр Розенбаум: «Я – ленинградец не в одном поколении. Для меня мой город – это все: мое воспитание, мой дом, моя семья, мои могилы. Это моя жизнь! Блокада и все, что сделали ленинградцы в блокаду, несмываемо, нестираемо в истории. И кто бы чего и когда бы ни говорил – и с точки зрения разума, и с точки зрения разума ленинградца – это святое и священное».

Константин Хабенский: «Такие события, как блокада, забывать нельзя. Но это и не забудется – она вошла в мировую, можно даже сказать, мифологическую осадную историю наравне с Троей и т.д. И нужно рассказывать об этом, и рассказывать по-человечески: это было и страшно, но где-то и смешно, по-разному. Для меня история блокады познается до сих пор. Я не скажу, что меня как нормального человека тянет влезать в горе, людские страдания, которые происходили на моей родной земле. Но, так или иначе, мне приходится узнавать что-то новое о тех днях, и, мне кажется, что с каждым разом те истории, те картинки, которые я узнаю, становятся все страшнее и страшнее».