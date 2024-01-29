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Тина Кунаки, Джулия Робертс, Кристин Дэвис, Бьянка Балти и другие звезды на показе Jacquemus

После окончания Haute Couture Week и перед началом Недели моды прет-а-порте новую коллекцию презентовал Симон Порт Жакмюс. Как всегда, для показа дизайнер выбрал интересное место во Франции – на этот раз fashion-show бренда прошло в музее в Fondation Maeght, находящемся в Сен-Поль-де-Ванс. Первыми оценить коллекцию Les Sculptures пришли селебритис. 

Джулия Робертс
Getty

Джулия Робертс

Кристин Дэвис
Getty

Кристин Дэвис

Кайли Дженнер
Getty

Кайли Дженнер

Тина Кунаки
Getty

Тина Кунаки

Симон Порт Жакмюс и Джулия Робертс
Getty

Симон Порт Жакмюс и Джулия Робертс 

Главной звездой front-row стала Кристин Дэвис: оказывается, Симон Порт Жакмюс давно влюблен в сериал «Секс в большом городе» и в героиню Кристин Шарлотту. Поэтому дизайнер пригласил ее одной из первых на показ: еще несколько дней назад в социальных сетях бренда появился ролик, в котором звезда 90-х получает посылку от Jacquemus — Симон прислал своему кумиру приглашение на шоу в виде свитера. Для выхода экранная Шарлотта выбрала костюм лимонного цвета, который она дополнила туфлями и сумкой в тон.

Кайли Дженнер, которая еще совсем недавно отсматривала главные показы Недели высокой моды в Париже, совершила fashion-бросок и прибыла на юг Франции — на шоу она появилась вместе с дочкой Сторми в парных алых платьях. Кажется, еще немного, и девочка уже сама выйдет на подиум. 

Кроме того, на шоу пришли Джулия Робертс и Тина Кунаки. Актриса, нечасто посещающая подобные мероприятия, и модель, регулярно заглядывающая на fashion-шоу, на контрасте с Кристин и Кайли выбрали total-black образы.

Бьянка Балти
Getty

Бьянка Балти

Амина Муадди со спутником
Getty

Амина Муадди со спутником 

Среди гостей была также замечена модель Бьянка Балти и дизайнер Амина Муадди. 

Джиджи Хадид
Getty

Джиджи Хадид

Эмили Ратаковски
Getty

Эмили Ратаковски

Но звездный десант высадился не только во front-row, но и на подиум: новую коллекцию бренда кроме прочих моделей представили Джиджи Хадид и Эмили Ратаковски — обе fashion-иконы давно дружат с самим Симоном и регулярно выходят на его шоу. 

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