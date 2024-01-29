Тина Кунаки, Джулия Робертс, Кристин Дэвис, Бьянка Балти и другие звезды на показе Jacquemus

Главной звездой front-row стала Кристин Дэвис: оказывается, Симон Порт Жакмюс давно влюблен в сериал «Секс в большом городе» и в героиню Кристин Шарлотту. Поэтому дизайнер пригласил ее одной из первых на показ: еще несколько дней назад в социальных сетях бренда появился ролик, в котором звезда 90-х получает посылку от Jacquemus — Симон прислал своему кумиру приглашение на шоу в виде свитера. Для выхода экранная Шарлотта выбрала костюм лимонного цвета, который она дополнила туфлями и сумкой в тон.

Кайли Дженнер, которая еще совсем недавно отсматривала главные показы Недели высокой моды в Париже, совершила fashion-бросок и прибыла на юг Франции — на шоу она появилась вместе с дочкой Сторми в парных алых платьях. Кажется, еще немного, и девочка уже сама выйдет на подиум.

Кроме того, на шоу пришли Джулия Робертс и Тина Кунаки. Актриса, нечасто посещающая подобные мероприятия, и модель, регулярно заглядывающая на fashion-шоу, на контрасте с Кристин и Кайли выбрали total-black образы.