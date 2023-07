Впервые с 1960-х в Голливуде одновременно бастуют актеры и сценаристы. Как это отразится на кино и сериалах? И при чем тут ИИ?

2 мая 2023 года американская Гильдия сценаристов (WGA) объявила о начале забастовки — первой с 2008 года. Это стало серьезным вызовом для Голливуда, да и вообще для всей американской индустрии. WGA представляет более 11 тысяч сценаристов, которые работают не только над фильмами и сериалами, но и над телевизионными шоу.

Причем если многие киностудии еще могли продолжать работу над съемками по уже готовым сценариям, то ежедневные и еженедельные передачи начали отменяться. Так, сразу после объявления забастовки в эфир не вышла передача легендарного американского комика Джимми Фэллона на канале NBC (ее заменили повтором).

Забастовка сопровождается не только переносами съемок и отменами телепередач, но и уличными акциями у офисов крупнейших кинокомпаний. Одна из них закончилась открытым конфликтом, когда продюсер сериала Black Mafia Family Ян Вульф разогнал свою машину и едва не въехал в участников пикета, затормозив в последний момент.

И без того напряженная ситуация стала еще серьезнее в середине июля, когда к забастовке сценаристов присоединились актеры, чего не случалось с 1960 года (тогда профсоюз актеров возглавлял будущий президент США Рональд Рейган)! «Нет, мы больше не будем терпеть», — так прокомментировала решение начать стачку глава Гильдии актеров Америки (Screen Actors Guild and American Federation of Television and Radio Artists, или сокращенно SAG-AFTRA) Фрэн Дрешер.