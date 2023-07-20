Впервые с 1960-х в Голливуде одновременно бастуют актеры и сценаристы. Как это отразится на кино и сериалах? И при чем тут ИИ?

Главная тема в мире кино — одновременная забастовка голливудских актеров и сценаристов. Такого не случалось с 1960 года, когда профсоюз актеров возглавлял будущий президент США Рональд Рейган. Сколько сериалов и фильмов могут не выйти в срок? Чего хотят бастующие? Как долго может продолжаться стачка? И при чем тут активное развитие искусственного интеллекта? Рассказываем в материале «Собака.ru».
2 мая 2023 года американская Гильдия сценаристов (WGA) объявила о начале забастовки — первой с 2008 года. Это стало серьезным вызовом для Голливуда, да и вообще для всей американской индустрии. WGA представляет более 11 тысяч сценаристов, которые работают не только над фильмами и сериалами, но и над телевизионными шоу.
Причем если многие киностудии еще могли продолжать работу над съемками по уже готовым сценариям, то ежедневные и еженедельные передачи начали отменяться. Так, сразу после объявления забастовки в эфир не вышла передача легендарного американского комика Джимми Фэллона на канале NBC (ее заменили повтором).
Забастовка сопровождается не только переносами съемок и отменами телепередач, но и уличными акциями у офисов крупнейших кинокомпаний. Одна из них закончилась открытым конфликтом, когда продюсер сериала Black Mafia Family Ян Вульф разогнал свою машину и едва не въехал в участников пикета, затормозив в последний момент.
И без того напряженная ситуация стала еще серьезнее в середине июля, когда к забастовке сценаристов присоединились актеры, чего не случалось с 1960 года (тогда профсоюз актеров возглавлял будущий президент США Рональд Рейган)! «Нет, мы больше не будем терпеть», — так прокомментировала решение начать стачку глава Гильдии актеров Америки (Screen Actors Guild and American Federation of Television and Radio Artists, или сокращенно SAG-AFTRA) Фрэн Дрешер.
Почему началась забастовка?
Базовые условия работы актеров, сценаристов, режиссеров и других специалистов в Голливуде прописываются в специальных коллективных договорах. Эти соглашения профсоюзы заключают с Альянсом продюсеров кинофильмов и телевизионных продуктов (сокращенно AMPTP). Последняя организация представляет интересы таких гигантов, как Netflix, Disney, Amazon, NBCUniversal.
В соглашениях могут оговариваться минимальная оплата за съемочный день, базовый процент отчислений от фильма его создателям и другие подобные вопросы. Время от времени срок действия этих документов истекает, и начинаются переговоры по их продлению. Когда этот процесс заходит в тупик, начинаются забастовки. Самая памятная из них — 2007–2008 года, когда стачка сценаристов серьезно нарушила график выхода фильмов и сериалов.
Уникальность сегодняшней ситуации в том, что AMPTP не смогла договориться одновременно с актерской и сценаристской гильдиями. Более того, Голливуд мог столкнуться с тройной стачкой, напоминает в беседе с «Собака.ru» Марк Губаренко, директор по закупкам, кинопрокатной компании Про:взгляд. «Между [объявлением забастовки сценаристами и актерами] было окончание договора у гильдии режиссеров, но они быстро согласились и подписали новый договор со студиями», — отметил он, добавив, что из-за этого гильдия сценаристов стала считать режиссеров «немного предателями».
Чем недовольны актеры и сценаристы?
«Актеры и сценаристы выступают против эксплуатации труда со стороны крупных медиакомпаний, — объясняет в беседе с «Собака.ru» Василиса Шпоть, pr-директор компании A-One. — На наш взгляд, все их требования заслуживают внимания».
Такая формулировка на первый взгляд может вызвать удивление, ведь для многих оказаться в Голливуде — это мечта. К тому же всем хорошо известны многомиллионные контракты суперзвезд вроде Тома Круза или Брэда Питта. Однако большинство работников кино похвастаться богатством не могут. И ситуация становится хуже, настаивают члены профсоюзов.
Так, кинокритик журнала Vox Алиса Уилкинсон (которая тоже является членом WGA) в своем тексте объясняет парадокс современного мира кино. Netflix, Amazon, Hulu создают все больше контента, а, следовательно, и рабочих мест для сценаристов, актеров и режиссеров. Однако контракты с ними составлены так, что работники получают много меньше, чем их коллеги, работающие для классического телевидения, которое все больше уходит в прошлое. В итоге доходы американских сценаристов за последние 10 лет в среднем не только не выросли, а снизились на 4% (а если учесть инфляцию, то на 23%).
Алиса Уилкинсон
Кинокритик журнала Vox:
Если вы пишете для ТВ, и шоу пользуется огромным успехом, то вы [как сценарист] получаете дополнительную оплату, отчасти потому, что ваша передача привлекает больше внимания к рекламе или подписке на кабельное телевидение. Но если вы пишете, скажем, «Очень странные дела», которые стали огромным успехом для Netflix … вы вообще не участвуете в прибыли, даже если вы — главная причина успеха.
Судьба большинства актеров также незавидна. Так, в день начала забастовки SAG-AFTRA актриса Кимико Гленн, известная по роли второго плана «Оранжевый — хит сезона», рассказала о жизни артистов во время съемок в этом хите Netflix. Многие из них вынуждены были подрабатывать вне киноиндустрии, так как получали на руки меньше 2000 долларов в месяц, живя в Нью-Йорке, одном из самых дорогих городов мира. При этом, несмотря на успех шоу, сумма отчислений от Netflix, которые Гленн получила помимо гонораров за съемки, составила за все эти годы 27 долларов и 30 центов.
И это не исключение. Так, чтобы претендовать на страховку от SAG-AFTRA актеры должны зарабатывать своей игрой не менее 26 450 долларов в год. Утверждается, что от 75% до 90% членов гильдии не могут похвастаться такими заработками. Более того, в 2021 году легендарная Шэрон Стоун объявила о том, что на фоне пандемии не смогла достичь этого порога (ей не хватило 13$) и потеряла страховку.
Никита Куприянов
Старший креативный менеджер кинопрокатной компании «Вольга»:
В целом суть конфликта довольно простая, как и у любой забастовки, — члены профсоюзов недовольны условиями труда и тем, как на них отражаются изменения рынка. И сценаристы, и актёры зарабатывают проектной деятельностью. Сейчас практически ни у кого нет полноценной занятости и постоянного заработка. Большинство из них вынуждено существовать в условиях, когда ты не знаешь, когда тебе закажут (или у тебя купят) следующий сценарий или когда ты успешно пройдёшь кастинг в новый проект. Конкуренция колоссальная, а стоимость жизни в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке — высочайшая.
При чем тут ИИ?
И без того тревожное положение актеров и сценаристов усугубляется опасениями, связанными с развитием искусственного интеллекта. Так, сценаристы опасаются, что нейросети все больше будут привлекаться к их работе, постепенно вытесняя людей с рынка труда.
Причем эксперты полагают, что это не пустые страхи. «Искусственный интеллект ставит под угрозу труд профессионалов, который, в частности, ценят зрители по всему миру, — полагает Василиса Шпоть из A-One. — Не хочется строить футуристические прогнозы, но уже сейчас мы видим, что искусственный интеллект становится более доступным среди широкой аудитории и более активно применяется в самых разных сферах. Соответственно, существует риск более широкого распространения влияния ИИ».
Аналогичный риск существует и для актеров. И речь здесь не только и не столько о распространении технологии дипфейков, которая уже давно позволяет «снимать» в фильмах давно умерших звезд. Вряд ли эта технология в ближайшее время вытеснит живых актеров с главных ролей. Главная угроза в другом.
«Обсуждается, что ИИ сможет сам генерировать массовку, — объясняет Марк Губаренко из кинопрокатной компании Про:взгляд. — В результате живым актерам можно будет заплатить за один день работы, а затем использовать в кадре их оцифрованные копии».
Как долго продлятся забастовки?
Ответа на этот вопрос пока никто не знает. Обе стороны — студии и киноработники, — судя по всему, настроены решительно. Так, 11 июля, за несколько дней до начала забастовки актеров, американское издание Deadline опубликовало статью о том, как боссы Голливуда рассчитывают добиться подписания контракта с Гильдией сценаристов уже этой осенью, когда у участников забастовки кончатся средства к существованию.
«Конечная цель — позволить текущему положению дел тянуться до тех пор, пока члены профсоюза не начнут терять свои квартиры и дома», — сказал источник издания. Эти слова вызвали негодование не только сценаристов, но и актеров. Так, звезда фильма «Хеллбой» Рон Перлман выложил видео, в котором назвал анонимного собеседника Deadline «ублюдком» и пригрозил, что тот сам может лишиться дома.
«Все стороны продолжают стоять на своем, делать прогнозы в такой ситуации дело неблагодарное, но быстрого разрешения в течение ближайших недель никто в индустрии не ожидает, — говорит Никита Куприянов, старший креативный менеджер кинопрокатной компании «Вольга». — Речь идет об историческом процессе, который изменит ландшафт медиаиндустрии на десятилетия вперёд. На данный момент все готовятся, что забастовка вполне может длиться несколько месяцев и не завершится вплоть до начала 2024 года».
Марк Губаренко из компании Про:взгляд более острожен в прогнозах. Он полагает, что «наверное, до конца года» конфликт все же удастся разрешить. По его мнению, большие студии не могут тянуть слишком долго, ведь тогда у них возникнут проблемы не только со съемками новых фильмов, но и с прокатом старых, поскольку по условиям забастовки актеры не могут не только сниматься в фильмах, но и участвовать в рекламных компаниях и встречах с фанатами в рамках больших фестивалей. Впрочем, Губаренко признает, что Netflix и другие подобные сервисы могут держать паузу в переговорах дольше, поскольку значительную часть их контента составляют фильмы и сериалы, снятые за пределами США.
Как это отразится на прокате?
Забастовки актеров и сценаристов уже привели к серьезным проблемам в индустрии. Так, еще в мае стало известно, что шоураннеры сериала «Властелин колец: Кольца власти» не примут участия в завершении производства второго сезона.
Чуть позже создатели сериала «Очень странные дела» Мэтт и Росс Даффер объявили о том, что они приостановили работу над финальным сезоном шоу. Еще через несколько дней было объявлено о том, что на паузу поставлена работа над вторым сезоном сериала «Одни из нас».
«Жертвой» забастовки актеров стала также лондонская премьера фильма Кристофера Нолана «Оппенгеймер» — актеры Киллиан Мерфи, Мэтт Дэймон и Эмили Блант покинули просмотр раньше остальных, чтобы не общаться с прессой и зрителями и тем самым не участвовать в промоушене картины.
«Оценить в цифрах [потери от забастовки] невозможно, — объясняет Марк Губаренко , — основные проекты сдвинули на год. Тот же Disney поступил так со многими релизами. Одних "Мстителей" перенесли с 2025-го на 2026-й, а других — с 2026-го на 2027 год».
Марк Губаренко
Старший креативный менеджер кинопрокатной компании «Вольга»:
Директор по закупкам, кинопрокатной компании Про:взгляд
Если гильдия актеров не договорится до конца августа, то на красной дорожке Венецианского фестиваля будут только европейские актеры, а не голливудские. Кинофестиваль в Торонто уже готовится к подобным последствиям. На грядущем кинорынке в Америке точно будет меньше доступных проектов, даже если сценаристы договорятся. А если нет, то и представлять не хочется, насколько все будет ажиотажным.
На самом деле последствия этого кризиса будут ощущаться очень долго. Потому что еще не начавшие съемки проекты сейчас встали. У многих актеров контракты на несколько фильмов. Следовательно, каскадом будут откладываться следующие проекты. А в силу того, что графики у всех разные, у некоторых проектов может быть рекастинг, а некоторые — просто отменят.
Последствия забастовки уже чувствуют и российские кинопрокатчики, несмотря на то, что большие голливудские студии в массе своей отказались от проката своих фильмов в стране. «Например, осенью мы планировали выпустить полностью готовую на данный момент картину с двумя актрисами класса «А» в главных ролях, — рассказывает Никита Куприянов, старший креативный менеджер кинопрокатной компании «Вольга». — Но и нам и студии понятно, что без паблисити-поддержки со стороны звёзд успех релиза ставится под большой вопрос (даром, что актрисы являются еще и продюсерами этой картины)».
Впрочем, Купирянов отмечает, что есть и хорошие новости — Гильдия актеров разрешает своим членам работу над проектами тех небольших студий, которые не входят в Альянс продюсеров кинофильмов и телевизионных продуктов. «Так, студия А24, известная нашим зрителям по проектам "Все везде и сразу", "Солнцестояние" и многим другим, вот-вот начнет съемки нескольких своих новых проектов, несмотря на то, что актеры, участвующие в них, активно поддерживают забастовку», — заключает он.
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