Презентация новых кухонь в галерее дизайна bulthaup

Галерея дизайна bulthaup представила дизайнерам Петербурга и Москвы новый премиальный бренд кухонь из Италии.
Первым новинку bulthaup оценил лучший шеф-повар по итогам нашей премии «Что где есть в Петербурге» — 2023 и создатель ресторана Futurist Алексей Алексеев, а также операционный директор заведения Антон Нечипоренко. Специально для презентации Алексей разработал сет закусок. Гармонично дополнил его кухонный остров нового бренда и цветочные композиции от Nuance Flowers.
Владимир Фефелов, Ирина Бойцова, Владимр Березин
Вивиана Железнова, Инна Бехова
Вячеслав Хомутов
Дженни Яснец, Вячеслаав Хомутов
Елена Зарецкая; Михаил Барашков; Вера Лыжина
Нателла Савенкова
Представленные кухни созданы из материалов, которые отличаются тактильностью. Их хочется трогать и буквально гладить.
Ольга Перлина, Сильверио Мариан
Владимир Березин
Екатерина Никифорова, Денис и Алина Ивановы
Галина Макарова
Николай Колосков
Руслан и Дарья Васякины
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