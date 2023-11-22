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Презентация новых кухонь в галерее дизайна bulthaup

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Галерея дизайна bulthaup представила дизайнерам Петербурга и Москвы новый премиальный бренд кухонь из Италии.

Первым новинку bulthaup оценил лучший шеф-повар по итогам нашей премии «Что где есть в Петербурге» — 2023 и создатель ресторана Futurist Алексей Алексеев, а также операционный директор заведения Антон Нечипоренко. Специально для презентации Алексей разработал сет закусок. Гармонично дополнил его кухонный остров нового бренда и цветочные композиции от Nuance Flowers.

Алексей Алексеев, Антон Нечипоренко
Виталий Коликов
Антон Нечипоренко, Алексей Алексеев
Алексей Алексеев
Виталий Коликов
Алексей Алексеев
Владимир Фефелов, Ирина Бойцова, Владимр Березин
Виталий Коликов

Владимир Фефелов, Ирина Бойцова, Владимр Березин

Вивиана Железнова, Инна Бехова
Виталий Коликов

Вивиана Железнова, Инна Бехова

Вячеслав Хомутов
Виталий Коликов

Вячеслав Хомутов

Дженни Яснец, Вячеслаав Хомутов
Виталий Коликов

Дженни Яснец, Вячеслаав Хомутов

Елена Зарецкая; Михаил Барашков; Вера Лыжина
Виталий Коликов

Елена Зарецкая; Михаил Барашков; Вера Лыжина

Нателла Савенкова
Виталий Коликов

Нателла Савенкова

Представленные кухни созданы из материалов, которые отличаются тактильностью. Их хочется трогать и буквально гладить. 

Ольга Перлина, Сильверио Мариан
Виталий Коликов

Ольга Перлина, Сильверио Мариан

Владимир Березин
Виталий Коликов

Владимир Березин

Алексей Алексеев, Антон Нечипоренко
Виталий Коликов
Антон Нечипоренко, Алексей Алексеев
Екатерина Никифорова, Денис и Алина Ивановы
Виталий Коликов

Екатерина Никифорова, Денис и Алина Ивановы

Галина Макарова
Виталий Коликов

Галина Макарова

Николай Колосков
Виталий Коликов

Николай Колосков

Руслан и Дарья Васякины
Виталий Коликов

Руслан и Дарья Васякины

Виталий Коликов
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Антон Нечипоренко, Алексей Алексеев

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