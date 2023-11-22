Презентация новых кухонь в галерее дизайна bulthaup

Первым новинку bulthaup оценил лучший шеф-повар по итогам нашей премии «Что где есть в Петербурге» — 2023 и создатель ресторана Futurist Алексей Алексеев, а также операционный директор заведения Антон Нечипоренко. Специально для презентации Алексей разработал сет закусок. Гармонично дополнил его кухонный остров нового бренда и цветочные композиции от Nuance Flowers.