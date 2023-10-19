«Как большим культурным брендам Петербурга раскрыть свой потенциал» — дискуссия на фестивале «Друзья Петербурга»

Фестиваль «Друзья Петербурга» и «Собака.ru» провели круглый стол в библиотеке Маяковского, чтобы выяснить, как брендам построить свой бренд и донести его суть до аудитории, каким образом можно повысить уровень осведомленности и заинтересованности аудитории в культуре, а также рассмотрели удачный опыт.
Модератором дискуссии выступила главный редактор «Собака.ru» Яна Милорадовская, а спикерами стали Зоя Чалова — директор Центральной городской публичной библиотеки имени Маяковского, Александр Малич — генпродюсер Новой сцены Александринского театра, Татьяна Андреева — начальник отдела развития ГМЗ «Царское Село», Александр Новиков, Александр Бренер, Егор Гаврилин — руководители стратегической исследовательской компании «Радость понимания».
Татьяна Андреева
Егор Гаврилин, Александр Новиков
Елена Давыдова, Анна Бездудная
Фестиваль «Друзья Петербурга» под эгидой ПАО «Газпром» состоялся с 5 по 8 октября. Впервые он прошел в 2022 году. Одна из задач фестиваля — повысить интерес широкой аудитории к сохранению культурного наследия города. Проект поддерживает лучшие традиции реставрации, собирает экспертов для обмена опытом по защите и восстановлению объектов исторического и культурного наследия.
Вероника Арутюнян, Алиса Преснецова, Варвара Баранова
Мария Куц, Даниил Ширяеев, Анастасия Контарович
Владимир Федоров
Татьяна и Юлия Максютенко
Евгений Домницкий
Татьяна Любимова, Ольга Газеева
Ольга Газеева
Юлия Сенина
Леся Кириллова
Неля Валиева
Петербург — город больших культурных брендов, но многие из них с категорически нераскрытым потенциалом, который остается невидимым или, попросту, не достаточно привлекательным для новой аудитории. Эта идея стала основной на круглом столе «Собака.ru» и «Друзей Петербурга», аудиторией которого стали представители многих городских культурных институций.
С тезисами круглого стола можно ознакомиться в нашем материале
Фото: Анастасия Большакова
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