«Как большим культурным брендам Петербурга раскрыть свой потенциал» — дискуссия на фестивале «Друзья Петербурга»

Фестиваль «Друзья Петербурга» и «Собака.ru» провели круглый стол в библиотеке Маяковского, чтобы выяснить, как брендам построить свой бренд и донести его суть до аудитории, каким образом можно повысить уровень осведомленности и заинтересованности аудитории в культуре, а также рассмотрели удачный опыт.