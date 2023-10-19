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«Как большим культурным брендам Петербурга раскрыть свой потенциал» — дискуссия на фестивале «Друзья Петербурга»

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Фестиваль «Друзья Петербурга» и «Собака.ru» провели круглый стол в библиотеке Маяковского, чтобы выяснить, как брендам построить свой бренд и донести его суть до аудитории, каким образом можно повысить уровень осведомленности и заинтересованности аудитории в культуре, а также рассмотрели удачный опыт. 

Модератором дискуссии выступила главный редактор «Собака.ru» Яна Милорадовская, а спикерами стали Зоя Чалова — директор Центральной городской публичной библиотеки имени Маяковского, Александр Малич — генпродюсер Новой сцены Александринского театра, Татьяна Андреева — начальник отдела развития ГМЗ «Царское Село», Александр Новиков, Александр Бренер, Егор Гаврилин — руководители стратегической исследовательской компании «Радость понимания».

Зоя Чалова, Александр Малич, Яна Милорадовская, Александр Новиков, Александр Бренер, Егор Гаврилин, Татьяна Андреева 
Яна Милорадовская, Александр Малич
Зоя Чалова, Александр Бренер

Татьяна Андреева

Егор Гаврилин, Александр Новиков

Елена Давыдова, Анна Бездудная

Фестиваль «Друзья Петербурга» под эгидой ПАО «Газпром» состоялся с 5 по 8 октября. Впервые он прошел в 2022 году. Одна из задач фестиваля — повысить интерес широкой аудитории к сохранению культурного наследия города. Проект поддерживает лучшие традиции реставрации, собирает экспертов для обмена опытом по защите и восстановлению объектов исторического и культурного наследия.

Михаил Стацюк

Вероника Арутюнян, Алиса Преснецова, Варвара Баранова

Мария Куц, Даниил Ширяеев, Анастасия Контарович 

Владимир Федоров

Елизавета Менис

Татьяна и Юлия Максютенко

Евгений Домницкий

Влад Фурман, Юлия Суслова

Татьяна Любимова, Ольга Газеева

Анастасия Контарович

Ольга Газеева

Юлия Сенина

Леся Кириллова

Неля Валиева

Петербург — город больших культурных брендов, но многие из них с категорически нераскрытым потенциалом, который остается невидимым или, попросту, не достаточно привлекательным для новой аудитории. Эта идея стала основной на круглом столе «Собака.ru» и «Друзей Петербурга», аудиторией которого стали представители многих городских культурных институций.

Александр Малич

Александр Бренер, Александр Новиков, Егор Гаврилин

С тезисами круглого стола можно ознакомиться в нашем материале

Фото: Анастасия Большакова

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Зоя Чалова, Александр Новиков, Яна Милорадовская, Александр Малич

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