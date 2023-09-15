Анастасия Дианова, Александр Малич, Борис Пиотровский: как прошло открытие «Архитектона» в Манеже?

«Архитектон» — не только выставка о Петербурге прошлого и будущего (с реликвиями из кабинета коллективного архитектора), но и форум (с лекциями Олега Шапиро и Петра Кудрявцева) в дуэте с проф-премией. Первыми работы победителей увидели Борис Пиотровский, Анастасия Дианова, Владимир Григорьев, Наталья Плеханова и Александр Малич (на один вечер попробовав себя в роли маститых архитекторов).