Анастасия Дианова, Александр Малич, Борис Пиотровский: как прошло открытие «Архитектона» в Манеже?

Петербургское гранд-событие сентября — открытие фестиваля «Архитектон» в Манеже. Кураторы Лиза Савина вместе с Георгием Снежкиным создали всесторонний гид по архитектуре города, объединив под крышей ЦВЗ разные поколения архитекторов, — а заодно встретили первых экскурсантов.
Анастасия Каменская
Владимир Фролов
Анна Ренова
Татьяна Миронова
Ксения Диодорова и Алина Черейская
«Архитектон» — не только выставка о Петербурге прошлого и будущего (с реликвиями из кабинета коллективного архитектора), но и форум (с лекциями Олега Шапиро и Петра Кудрявцева) в дуэте с проф-премией. Первыми работы победителей увидели Борис Пиотровский, Анастасия Дианова, Владимир Григорьев, Наталья Плеханова и Александр Малич (на один вечер попробовав себя в роли маститых архитекторов).
Екатерина Краюхина
Арчи Вадимович и Лера Попова
Ксения Вострикова
Ольга Федорович
Татьяна Миронова и Вадим Навоенко
Татьяна Немировская
«Нескромно скажу: кажется, это лучшая выставка про архитектуру из тех, что я видела в России», — подчеркнула Лиза Савина. Организацию фестиваля взял на себя Санкт-Петербургский союз архитекторов во главе с Владимиром Григорьевым, плюс за кулисами работали Сергей Падалко и Антон Головин. Название «Архитектон» — дань супрематическому ордеру Казимиру Малевичу и архитектуре (наступившего) будущего.
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