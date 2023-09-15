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Анастасия Дианова, Александр Малич, Борис Пиотровский: как прошло открытие «Архитектона» в Манеже?

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Петербургское гранд-событие сентября — открытие фестиваля «Архитектон» в Манеже. Кураторы Лиза Савина вместе с Георгием Снежкиным создали всесторонний гид по архитектуре города, объединив под крышей ЦВЗ разные поколения архитекторов, — а заодно встретили первых экскурсантов. 

Анастасия Большакова, Полина Назарова
Сергей Падалко, Лиза Савина, Георгий Снежкин
Анастасия Большакова, Полина Назарова
Борис Пиотровский
Анастасия Большакова, Полина Назарова
Анна Ялова
Анастасия Большакова, Полина Назарова
Александр Малич
Анастасия Большакова, Полина Назарова
Татьяна Гетман
Анастасия Большакова, Полина Назарова
Владимир Григорьев
Анастасия Большакова, Полина Назарова

Анастасия Каменская

Анастасия Большакова, Полина Назарова

Владимир Фролов

Анастасия Большакова, Полина Назарова

Анна Ренова

Анастасия Большакова, Полина Назарова

Татьяна Миронова

Анастасия Большакова, Полина Назарова

Ксения Диодорова и Алина Черейская

«Архитектон» — не только выставка о Петербурге прошлого и будущего (с реликвиями из кабинета коллективного архитектора), но и форум (с лекциями Олега Шапиро и Петра Кудрявцева) в дуэте с проф-премией. Первыми работы победителей увидели Борис Пиотровский, Анастасия Дианова, Владимир Григорьев, Наталья Плеханова и Александр Малич (на один вечер попробовав себя в роли маститых архитекторов).

Анастасия Большакова, Полина Назарова

Екатерина Краюхина

Анастасия Большакова, Полина Назарова

Арчи Вадимович и Лера Попова

Анастасия Большакова, Полина Назарова
Анастасия Дианова
Анастасия Большакова, Полина Назарова
Лиза Савина
Анастасия Большакова, Полина Назарова

Ксения Вострикова

Анастасия Большакова, Полина Назарова
Лия Чечик
Анастасия Большакова, Полина Назарова

Ольга Федорович

Анастасия Большакова, Полина Назарова
Владимир Григорьев, Валерий Шафиров
Анастасия Большакова, Полина Назарова
Наталья Плеханова
Анастасия Большакова, Полина Назарова

Татьяна Миронова и Вадим Навоенко

Анастасия Большакова, Полина Назарова
Вероника Топычканова
Анастасия Большакова, Полина Назарова
Сергей Падалко, Лиза Савина, Георгий Снежкин
Анастасия Большакова, Полина Назарова

Татьяна Немировская

«Нескромно скажу: кажется, это лучшая выставка про архитектуру из тех, что я видела в России», — подчеркнула Лиза Савина. Организацию фестиваля взял на себя Санкт-Петербургский союз архитекторов во главе с Владимиром Григорьевым, плюс за кулисами работали Сергей Падалко и Антон Головин. Название «Архитектон» — дань супрематическому ордеру Казимиру Малевичу и архитектуре (наступившего) будущего.

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