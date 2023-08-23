18+
  • Светская хроника
  • Репортажи
Репортажи

Сталь, стекло, бетон: как прошло открытие выставки на Левашовском хлебозаводе

Поделиться:

На Левашовском хлебозаводе при поддержке Ruarts открылась выставка «Сталь. Стекло. Бетон» фотографа Михаила Розанова — там побывали глава RBI Эдуард Тиктинский, основатель Masters Полина Бондарева и фаундер EVM PRO Илья Рашкин. Рассказываем и показываем, как прошло урбаншик-событие. 

Денис Денисов
Михаил Розанов
Денис Денисов
Полина Бондарева, Михаил Розанов, Катрин Борисов, Андрей Карагодин
Денис Денисов
Эдуард Тиктинский, Илья Рашкин
Денис Денисов
Яна Милорадовская
Денис Денисов
Михаил Стацюк
Денис Денисов

Катрин Борисов, Андрей Карагодин

Денис Денисов
Сергей Бугаев, Виктор Забуга
Денис Денисов
Полина Бондарева, Илья Рашкин
Денис Денисов
Артем Балаев
Денис Денисов
Александр Малич
Денис Денисов
Анастасия Дианова

Конструктивистский хлебозавод Маркова — подстать проекту Розанова: выставка представляет собой энциклопедию европейского модернизма 1950-1980-х годов. Архитектуру послевоенной Европы фотограф снимал как в Москве (например, дом-книжку СЭВ), так и в Хельсинки, Мадриде, Милане, Берлине и Роттердаме.

Денис Денисов
Елизавета Климко, Леонтий Касаткин
Денис Денисов

Катрин Борисов

Денис Денисов
Кристина Сасонко
Денис Денисов

Тата Гетман

Денис Денисов
Сергей Мисенко
Денис Денисов
Светлана Мельникова
Денис Денисов
Николай Евдокимов
Денис Денисов
Полина Бондарева, Катрин Борисов
Денис Денисов
Михаил Розанов, Андрей Карагодин
Денис Денисов

Артем Матюшкин, Екатерина Сикачева, Петр Иванов

Денис Денисов
Дмитрий Сироткин
Денис Денисов

Андрей Карагодин

Кураторы Катрин Борисов и Андрей Карагодин собрали 50 снимков с работами зодчих-новаторов Алвара Аалто, Пита Блома и Джо Понти — первыми их увидели художники Сергей Бугаев и Виктор Забуга, фотографы Сергей Мисенко и Дмитрий Сироткин, а также куратор галереи Anna Nova Николай Евдокимов и многие другие.

Денис Денисов

Дарья Талалаева

Денис Денисов

Мария Ионова

Денис Денисов

Екатерина Попова

Денис Денисов

Иван Петров

Денис Денисов

Павел Савченков

Денис Денисов
Леонтий Касаткин
Денис Денисов
Марат Богдалов, Анастасия Васильева
Денис Денисов

Полина Белова, Мария Трунтаева, Мария Колотовкина

Денис Денисов

Кирилл Заказчиков

Денис Денисов

Анастасия Стельмах

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: