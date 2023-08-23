Сталь, стекло, бетон: как прошло открытие выставки на Левашовском хлебозаводе

На Левашовском хлебозаводе при поддержке Ruarts открылась выставка «Сталь. Стекло. Бетон» фотографа Михаила Розанова — там побывали глава RBI Эдуард Тиктинский, основатель Masters Полина Бондарева и фаундер EVM PRO Илья Рашкин. Рассказываем и показываем, как прошло урбаншик-событие.
Катрин Борисов, Андрей Карагодин
Конструктивистский хлебозавод Маркова — подстать проекту Розанова: выставка представляет собой энциклопедию европейского модернизма 1950-1980-х годов. Архитектуру послевоенной Европы фотограф снимал как в Москве (например, дом-книжку СЭВ), так и в Хельсинки, Мадриде, Милане, Берлине и Роттердаме.
Катрин Борисов
Тата Гетман
Артем Матюшкин, Екатерина Сикачева, Петр Иванов
Андрей Карагодин
Кураторы Катрин Борисов и Андрей Карагодин собрали 50 снимков с работами зодчих-новаторов Алвара Аалто, Пита Блома и Джо Понти — первыми их увидели художники Сергей Бугаев и Виктор Забуга, фотографы Сергей Мисенко и Дмитрий Сироткин, а также куратор галереи Anna Nova Николай Евдокимов и многие другие.
Дарья Талалаева
Мария Ионова
Екатерина Попова
Иван Петров
Павел Савченков
Полина Белова, Мария Трунтаева, Мария Колотовкина
Кирилл Заказчиков
Анастасия Стельмах
Комментарии (0)