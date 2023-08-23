Сталь, стекло, бетон: как прошло открытие выставки на Левашовском хлебозаводе

Кураторы Катрин Борисов и Андрей Карагодин собрали 50 снимков с работами зодчих-новаторов Алвара Аалто, Пита Блома и Джо Понти — первыми их увидели художники Сергей Бугаев и Виктор Забуга, фотографы Сергей Мисенко и Дмитрий Сироткин, а также куратор галереи Anna Nova Николай Евдокимов и многие другие.