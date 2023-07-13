Как прошла премьера спектакля «Дуо» с Дианой Вишневой и Дарьей Павленко в БДТ?

На сцене БДТ прошла самая ожидаемая премьера фестиваля Сontext 2023 — спектакль «Дуо» с Дарьей Павленко и Дианой Вишневой в контемпорари хореографии Павла Глухова. За партитуру отвечал композитор Алексей Ретинский, за костюмы — Светлана Тегин, для которой «Дуо» стал дебютной работой в балете. Первыми постановку увидели Наталья Метелица, Алексей Гориболь и Александр Малич — рассказываем, как это было.
В основе спектакля «Дуо» — синтез музыки и танца, идея двойственности, дуальности, вариативности событий. Концепция проекта раскрылась через дуэт двух прим и хореографическую интерпретацию их опыта в прошлом и настоящем.
«Мы возникаем на сцене как две архетипические фигуры из ниоткуда, вне времени и вне места, — рассказала в беседе с «Собакой» Дарья Павленко. — Наш танец в какой‑то степени похож на контактную импровизацию. После дуэта мы разделяемся и начинаем двигаться синхронно. Собственно, мы и сочиняли это произведение интуитивно».
«Мы очень долго искали музыку, пробовали разных композиторов. Каждое сочинение было интересным, но так как сам балет рождался долго и все время менялся концепт, то со временем партитуры переставали нам откликаться. Фактически большинство наших репетиций проходили без музыки. И вот в какой-то момент мы пригласили Алексея Ретинского. У Алексея получилось найти тот верный тон: синтез электронной, фольклорной и инстументальной музыки», — отметила Диана Вишнева.
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