Как прошла премьера спектакля «Дуо» с Дианой Вишневой и Дарьей Павленко в БДТ?

В основе спектакля «Дуо» — синтез музыки и танца, идея двойственности, дуальности, вариативности событий. Концепция проекта раскрылась через дуэт двух прим и хореографическую интерпретацию их опыта в прошлом и настоящем.

«Мы возникаем на сцене как две архетипические фигуры из ниоткуда, вне времени и вне места, — рассказала в беседе с «Собакой» Дарья Павленко. — Наш танец в какой‑то степени похож на контактную импровизацию. После дуэта мы разделяемся и начинаем двигаться синхронно. Собственно, мы и сочиняли это произведение интуитивно».