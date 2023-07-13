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Репортажи

Как прошла премьера спектакля «Дуо» с Дианой Вишневой и Дарьей Павленко в БДТ?

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На сцене БДТ прошла самая ожидаемая премьера фестиваля Сontext 2023 — спектакль «Дуо» с Дарьей Павленко и Дианой Вишневой в контемпорари хореографии Павла Глухова. За партитуру отвечал композитор Алексей Ретинский, за костюмы — Светлана Тегин, для которой «Дуо» стал дебютной работой в балете. Первыми постановку увидели Наталья Метелица, Алексей Гориболь и Александр Малич — рассказываем, как это было. 

Михаил Вильчук

Дарья Павленко и Диана Вишнева

Михаил Вильчук

Татьяна Архипова, Диана Вишнева и Наталья Плеханова

Михаил Вильчук

Татьяна Архипова

Михаил Вильчук

Павел Глухов

Михаил Вильчук

Алексей Ретинский

Михаил Вильчук

Алексей Гориболь

Михаил Вильчук

Наталья Метелица

Михаил Вильчук

Александр Сергеев с дочерью

Михаил Вильчук

Михаил Стацюк

В основе спектакля «Дуо» — синтез музыки и танца, идея двойственности, дуальности, вариативности событий. Концепция проекта раскрылась через дуэт двух прим и хореографическую интерпретацию их опыта в прошлом и настоящем.

«Мы возникаем на сцене как две архетипические фигуры из ниоткуда, вне времени и вне места, — рассказала в беседе с «Собакой» Дарья Павленко. — Наш танец в какой‑то степени похож на контактную импровизацию. После дуэта мы разделяемся и начинаем двигаться синхронно. Собственно, мы и сочиняли это произведение интуитивно».

Михаил Вильчук

Диана Вишнева, Алексей Трифонов, Алексей Гориболь и Елена Перова

Михаил Вильчук

Александр Малич

Михаил Вильчук

Светлана Тегин

Михаил Вильчук

Мария Федорова и Евгения Нагимова

Михаил Вильчук

Юлия Прудько и Наталья Рубахова

Михаил Вильчук

Леся Шиповская и Владимир Перельман

Михаил Вильчук

Ксения Гошицкая

Михаил Вильчук

Юлия Машнич и Дарья Гавра

Михаил Вильчук

Ярослав Парадовский

Михаил Вильчук

Светлана Букреева

«Мы очень долго искали музыку, пробовали разных композиторов. Каждое сочинение было интересным, но так как сам балет рождался долго и все время менялся концепт, то со временем партитуры переставали нам откликаться. Фактически большинство наших репетиций проходили без музыки. И вот в какой-то момент мы пригласили Алексея Ретинского. У Алексея получилось найти тот верный тон: синтез электронной, фольклорной и инстументальной музыки», — отметила Диана Вишнева.

Михаил Вильчук

Анастасия Лукина

Михаил Вильчук

Юлия Кузькина

Михаил Вильчук

Евгения Элькина

Михаил Вильчук

Ксения Дермичева

Михаил Вильчук

Нелли Беньковская

Михаил Вильчук

Диана Абу Юсеф, Екатерина Абрамова, Василиса Ясакова

Михаил Вильчук

Татьяна Мейлунас

Михаил Вильчук

Дмитрий Цуриков

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