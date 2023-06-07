Ольга Карпуть, Мария Федорова, Алексей Кудрин и другие гости открытия «Левашовского хлебозавода»

6 июня 2023 года после продолжительной реконструкции открылся легендарный Левашовский хлебозавод на Барочной улице — теперь здесь будет культурный центр. А ведь еще не так давно Левашовский хлебозавод в бывшей промышленной зоне на окраине Петроградской стороны был почти руиной.
Оценить обновленный Левашовский хлебозавод — памятник конструктивизма и юную культурную институцию, пришли Ольга Карпуть, Мария Фелорова, Мария Миногарова, Мария Гисич, Татьяна Немировская, Мария Грудина и прочие светские горожане и любознательные москвичи.Специально к открытию куратор-искусствовед Дмитрий Ренанский и композитор Владимир Раннев подготовили премьеру звуковой инсталляции «Левашовский хлебозавод. Активируя пространство» в сопровождении хора Festino. Гостей приветствовали: Полина Бондарева — программный директор Левашовского хлебозавода, основатель Masters, искусствовед — и Эдуард Тиктинский — основатель и директор Группы RBI, компании которая выступила инвестором реконструкции заброшенного архитектурного памятника.
Комментарии (0)