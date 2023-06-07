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Репортажи

Ольга Карпуть, Мария Федорова, Алексей Кудрин и другие гости открытия «Левашовского хлебозавода»

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6 июня 2023 года после продолжительной реконструкции открылся легендарный Левашовский хлебозавод на Барочной улице — теперь здесь будет культурный центр. А ведь еще не так давно Левашовский хлебозавод в бывшей промышленной зоне на окраине Петроградской стороны был почти руиной. 

Михаил Вильчук, Александр Жолобов

Эдуард Тиктинский, Полина Бондарева, Алексей Кудрин

Михаил Вильчук, Александр Жолобов

Алексей Кудрин 

Михаил Вильчук, Александр Жолобов

Ольга Карпуть

Михаил Вильчук, Александр Жолобов

Мария Грудина

Михаил Вильчук, Александр Жолобов

Мария Федорова 

Михаил Вильчук, Александр Жолобов

Эдуард Тиктинский

Михаил Вильчук, Александр Жолобов

Татьяна Немировская

Оценить обновленный Левашовский хлебозавод — памятник конструктивизма и юную культурную институцию, пришли Ольга Карпуть, Мария Фелорова, Мария Миногарова, Мария Гисич, Татьяна Немировская, Мария Грудина и прочие светские горожане и любознательные москвичи.Специально к открытию куратор-искусствовед Дмитрий Ренанский и композитор Владимир Раннев подготовили премьеру звуковой инсталляции «Левашовский хлебозавод. Активируя пространство» в сопровождении хора Festino. Гостей приветствовали: Полина Бондарева — программный директор Левашовского хлебозавода, основатель Masters, искусствовед — и Эдуард Тиктинский — основатель и директор Группы RBI, компании которая выступила инвестором реконструкции заброшенного архитектурного памятника.

Михаил Вильчук, Александр Жолобов

Александр Малич 

Михаил Вильчук, Александр Жолобов

Анастасия Дианова

Михаил Вильчук, Александр Жолобов

Анастасия Курехина

Михаил Вильчук, Александр Жолобов

Артем Балаев 

Михаил Вильчук, Александр Жолобов

Мария Гисич и Жан-Габриэль 

Михаил Вильчук, Александр Жолобов

Лиза Савина

Михаил Вильчук, Александр Жолобов

Ксения Китаева 

Михаил Вильчук, Александр Жолобов

Кристина Сасонко

Михаил Вильчук, Александр Жолобов

Иван Плющ

Михаил Вильчук, Александр Жолобов

Наталья Плеханова 

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