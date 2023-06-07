Ольга Карпуть, Мария Федорова, Алексей Кудрин и другие гости открытия «Левашовского хлебозавода»

6 июня 2023 года после продолжительной реконструкции открылся легендарный Левашовский хлебозавод на Барочной улице — теперь здесь будет культурный центр. А ведь еще не так давно Левашовский хлебозавод в бывшей промышленной зоне на окраине Петроградской стороны был почти руиной.