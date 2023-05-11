«Стрит-арт хранение», галерея «Люда» и «Непокоренные» примут участие в ярмарке совриска Port Art Fair в «Севкабель Порту»

Анна Заведий

Куратор ярмарки Port Art Fair:

Мне важно создать событие ценное не только своей коммерческой составляющей, но и разнообразной резонансной силой, которая содержится в больших групповых проектах. Из полученных шестисот заявок мы выбрали более семидесяти авторов. Это будет яркий срез современной живописи, графики, объектного искусства. Мы уделили особое внимание отбору молодых авторов, поэтому событие будет интересным и начинающим коллекционерам, и кураторам, и широкой публике. Я хочу, чтобы PAF могла как вспышка высветить интенсивность незатухающих художественных процессов и жизнеспособность художественной среды.