«Стрит-арт хранение», галерея «Люда» и «Непокоренные» примут участие в ярмарке совриска Port Art Fair в «Севкабель Порту»

Свои стенды на ярмарке представят 16 галерей и объединений из разных городов России, тогда как в секции независимых художников свои работы выставят 70 авторов, выбранных по итогам опен-колла.
Как рассказали «Собака.ru» в «Севкабель Порту», ярмарка современного искусства Port Art Fair — продолжение вектора развития, направленного на популяризацию современного искусства и развитие городской художественной среды. «Соединение искусства и зрителя — одна из миссий «Севкабель Порта», ярмарка Port Art Fair направлена на углубление и расширение этой связи. Мы хотим, чтобы PAF стал ежегодным событием, знакомящим широкую аудиторию с современными художественными практиками и делающим культуру приобретения объектов искусства доступнее и понятнее», — отмечают в команде пространства.
В числе галерей-участников ярмарки — Devyatnadtsat’, fābula gallery, Nikolay Evdokimov Gallery, галерея «Люда», STIEGLITZ ACADEMY, «Стрит-арт хранение», POP UP GALLERY, «Новые городские художники», DEBOSH GALLERY, арт-содружество Ystoi, «Палаты», СТ «РИФ-111», Home gallery, «Розовая Пена», PARAZIT, открытая студия «Непокоренные» и FotoDepartament. Свои работы в рамках Port Art Fair представят Слава ПТРК, Роман Добро, Катя Горячева, Александра Соко, a l e s h a, Влада MV Picture и другие — всего 70 художников, отобранных для участия в рамках опен-колла.
Куратор ярмарки Port Art Fair:
Мне важно создать событие ценное не только своей коммерческой составляющей, но и разнообразной резонансной силой, которая содержится в больших групповых проектах. Из полученных шестисот заявок мы выбрали более семидесяти авторов. Это будет яркий срез современной живописи, графики, объектного искусства. Мы уделили особое внимание отбору молодых авторов, поэтому событие будет интересным и начинающим коллекционерам, и кураторам, и широкой публике. Я хочу, чтобы PAF могла как вспышка высветить интенсивность незатухающих художественных процессов и жизнеспособность художественной среды.
Ярмарка современного искусства Port Art Fair пройдет с 26 по 28 мая 2023 года в «Севкабель Порту» (Цех, 2 этаж). Подробности можно найти здесь.
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