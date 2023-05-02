Открытие ресторана Futurist

Нетривиальные версии любимых блюд продолжают сочетание традиций и новаторства и рифмуются с подходом шефа Алексея Алексеева. Необычный взгляд на севиче — маленькие северные креветки с соком филиппинского лайма каламанси, чили и маракуйей, где пикантность авторского «тайгер милка» оттеняет сочность помело, остро-кислый соус из фисташек с кимчи по-новому раскрывает крудо из лосося, а маринованная щучья икра и вяленые томаты делают насыщенным и глубоким тартар из мраморной говядины. Среди гастрономических композиций также крокеты с вагю и хариссой, пирог с камчатским крабом и тобико. Десерты Ксении Соловьевой не отстают — гречишный медовик с арахисовым кремом и банановым мороженым, украшенный прозрачной бабочкой, воздушная лаймовая меренга с вишневым конфи, ягодный сорбет и цукаты из маслин, луковый тарт татен с сусальным золотом, грушей, трюфельной карамелью и марципановым мороженым.