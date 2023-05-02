Открытие ресторана Futurist

На Барочной улице открылся ресторан Futurist — новый проект шефа Алексея Алексеева, в котором он не только повар, но и ресторатор. В интерьере в стиле итальянского футуризма гости открытия пробовали французский тост с угрем и кремом из зеленого лука, равиоли с мортаделлой и муссом из пармезана и артишок с черной икрой. Новое пространство однозначно обещает авторскую гастрономию, а также не гастрономический, но захватывающий микс архитектуры и искусства.
Futurist встречает кубической конструкцией потолка, перетекающего в бар, и контрастом фактур — холодный бетон соседствует с теплым деревом и панорамными окнами. Все в соответствии с классическими формами футуризма в современном стиле. Посуда создана на заказ и соединяет традицию с сегодняшним днем: орнамент на тарелках повторяет кружевной узор решеток Михайловского сада и росписи Джакомо Кваренги со стен Эрмитажа.
Команда Futurist
Наталья Капитурова
Нетривиальные версии любимых блюд продолжают сочетание традиций и новаторства и рифмуются с подходом шефа Алексея Алексеева. Необычный взгляд на севиче — маленькие северные креветки с соком филиппинского лайма каламанси, чили и маракуйей, где пикантность авторского «тайгер милка» оттеняет сочность помело, остро-кислый соус из фисташек с кимчи по-новому раскрывает крудо из лосося, а маринованная щучья икра и вяленые томаты делают насыщенным и глубоким тартар из мраморной говядины. Среди гастрономических композиций также крокеты с вагю и хариссой, пирог с камчатским крабом и тобико. Десерты Ксении Соловьевой не отстают — гречишный медовик с арахисовым кремом и банановым мороженым, украшенный прозрачной бабочкой, воздушная лаймовая меренга с вишневым конфи, ягодный сорбет и цукаты из маслин, луковый тарт татен с сусальным золотом, грушей, трюфельной карамелью и марципановым мороженым.
Лина Дембикова
Алина Шпак, Екатерина Земская
Лолита Самолетова
Екатерина Некипелова
На ужине в честь открытия авторскую гастрономию пробовали главный редактор и креативный директор «Собака.ru» Яна Милорадовская и Ксения Гощицкая, художница и режиссер Юлдус Бахтиозина, инфлюенсер Мария Червоткина, топ-блогер Виктория Портфолио, актриса Полина Сидихина, создательница галереи Anna Nova Анна Нова, основательница школы Masters Полина Бондарева, куратор Русского музея Евгения Сероусова, стилист Вика Салават, писательница Ирина Оганова, музыкант Антон Лиссов, креативный директор Bad Gallery Антон Рудзат.
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