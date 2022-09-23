Презентация коктейльной линейки в Sono Asia

В ресторане Sono Asia прошла презентация новой коктейльной линейки Asia Couture от шеф-бармена Ярослава Романова. Для представления новой линейки напитков команда ресторана подготовила импровизированный подиум, чтобы представить барную карту в формате fashion show. Каждый коктейль вдохновлен творчеством именитых азиатских дизайнеров и отражает ДНК таких брендов, как Kenzo, Yohji Yamamoto, Comme Des Garcons и Sacai.
Алиса Лен
Дарья Смирнова
Ева Залевская
Алина Артей
Анна Мишаевна
Екатерина Болтачева
Елена Боброва
Даниил Ручьев
Ирина Смирнова
Лиза Серпова
Ксения Микичура
Ася Бакун
За гастрономическую часть отвечал шеф-повар Валерий Порядин, который удивлял гостей своим прочтением известной классики паназиатской кухни. Угощали хенд-роллами с креветками и крабом, открытыми роллами с гребешком и японским тунцом, а также осидзуси — для изготовления блюда используют можжевеловые формы, специально привезенные из Японии.
Александра Столярова
Дарья Дель
Яна Шанц, Яна Вахрушева, Ева Залевская
Даниил Ручьев, Дарья Телеутова, Ася Бакун, Андрей Алексеев, Дарья Дель
Фото: Анастасия Большакова
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