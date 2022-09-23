Презентация коктейльной линейки в Sono Asia

За гастрономическую часть отвечал шеф-повар Валерий Порядин, который удивлял гостей своим прочтением известной классики паназиатской кухни. Угощали хенд-роллами с креветками и крабом, открытыми роллами с гребешком и японским тунцом, а также осидзуси — для изготовления блюда используют можжевеловые формы, специально привезенные из Японии.