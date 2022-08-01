Вернисаж выставки Миши Ленна в отеле Indigo

Художник Миша Ленн (создатель стиля «Движущиеся иллюзии», попавший в Книгу рекордов Гиннесса!) представил юбилейную выставку в отеле «Индиго». Проект посвящен 60-летию автора и включает в себя картины, ювелирные броши, бронзовые скульптуры и даже авторский парфюм. Отдельный зал отвели под экспозицию работ в стиле ню, которые гармонично рифмовались с выступлением джаз-бенда.