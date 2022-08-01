Вернисаж выставки Миши Ленна в отеле Indigo

Художник Миша Ленн (создатель стиля «Движущиеся иллюзии», попавший в Книгу рекордов Гиннесса!) представил юбилейную выставку в отеле «Индиго». Проект посвящен 60-летию автора и включает в себя картины, ювелирные броши, бронзовые скульптуры и даже авторский парфюм. Отдельный зал отвели под экспозицию работ в стиле ню, которые гармонично рифмовались с выступлением джаз-бенда.
Наталья Корецкая, Миша Ленн
Василий Мишкевич
Ирина Москвина
Елена Колина, Надежда Балабанова
Наталья Лебедева, Софья Балазовская
Анна Возняк, Ирина Хлопова
Геннадий Явник, Миша Ленн, Леонид Гарбар, Сергей Ветлугин
Галина Бокашевская, Ирина Холмова
Кирилл Немирович-Данченко
Александр Евсеев, Людмила Евсеева, Миша Ленн
Ирина Тайманова, Марина Шишкина
Мохаммад Хуссейн Рахбарниа, Наталия Елинер
Миша Ленн, Ирина Ельчищева
Екатерина Егоркина, Елена Агафонова, София Козлова
Александр Белозерцев, Миша Ленн, Леся Белозерцева
Миша Ленн, Юлия Егорова
Виталина Цымбалюк-Романовская
Фото: Анастасия Большакова
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