Премьера балета «Двенадцать» в Мариинском театре

Главная балетная премьера года — спектакль «Двенадцать» на музыку любимого ученика Шостаковича Бориса Тищенко! Грандиозный проект на стыке жанров поставили в Мариинском хореограф Александр Сергеев, автор костюмов и сценографии дизайнер Леонид Алексеев, художник по свету Константин Бинкин и прима-балерина Екатерина Кондаурова, дебютировавшая здесь как ассистент хореографа и драматическая актриса (именно она читает текст поэмы в прологе!).
В спектакле соединяются и балет, и вокальное искусство, и симфоническое произведение. А еще — элементы драматического театра с чтением поэмы и непростые аудиовизуальные эффекты
Юрий Фатеев
Ирина Донская
Алексей Тимофеев
Родион Миронович, Елена Савельева
Для Александра Сергеева центральная идея его «Двенадцати» — деконструкция прошлого и мир, разрушающийся по воле человека. Постановщики осознанно исключили любые временные координаты, подчеркивая, что происходящее может иметь место как в 1918 году, так и сегодня.
Это передал еще один «дебютант» проекта — дизайнер Леонид Алексеев, работавший до этого в драматическом, но не музыкальном театре. Художником по свету стал лауреат премии «ТОП 50» Константин Бинкин, заложивший множество световых решений в сами декорации.
Евгения Корчагина, Никита Щербина
Рената Шакирова
Роксоляна Шмакова, Мария Чернявская
Екатерина Сергеева
Игорь Домашкевич
Маргарита Фролова, Вячеслав Гнедчик, Юлиана Черешкевич
Максим Агаханов
Вахтанг Херхеулидзе, Егор Рачин
Раманбек Бейшеналиев
Анастасия Яроменко, Мария Ширинкина, Артем Келлерман
Сергей Алексеев, Станислав Потапов, Владимир Сергеев
Антон Данилов
Роман Малышев
Дмитрий Левин
Арсений Шупляков
Киан Мангис
Анастасия Курехина
Станислав Смирнов, Артем Клыков
Наталья Пригара
Иван Ненашев
Андрей Нестеров, Дарья Берман, Матвей Есенин
Филлипп Милкоф
Александр Вечкунин
Фото: Анастасия Большакова
Комментарии (0)