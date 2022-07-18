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Премьера балета «Двенадцать» в Мариинском театре

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Главная балетная премьера года — спектакль «Двенадцать» на музыку любимого ученика Шостаковича Бориса Тищенко! Грандиозный проект на стыке жанров поставили в Мариинском хореограф Александр Сергеев, автор костюмов и сценографии дизайнер Леонид Алексеев, художник по свету Константин Бинкин и прима-балерина Екатерина Кондаурова, дебютировавшая здесь как ассистент хореографа и драматическая актриса (именно она читает текст поэмы в прологе!).

В спектакле соединяются и балет, и вокальное искусство, и симфоническое произведение. А еще — элементы драматического театра с чтением поэмы и непростые аудиовизуальные эффекты

Александр Сергеев
Екатерина Кондаурова, Ислом Баймурадов
Леонид Алексеев, Тим Ильясов, Виктор Осадчев

Юрий Фатеев

Константин Бинкин

Ирина Донская

Мария Грудина, Елизавета Колпакова

Алексей Тимофеев

Михаил Стацюк, Полина Любомирова
Алина Сомова

Родион Миронович, Елена Савельева

Виталий Котов

Для Александра Сергеева центральная идея его «Двенадцати» — деконструкция прошлого и мир, разрушающийся по воле человека. Постановщики осознанно исключили любые временные координаты, подчеркивая, что происходящее может иметь место как в 1918 году, так и сегодня.

Это передал еще один «дебютант» проекта — дизайнер Леонид Алексеев, работавший до этого в драматическом, но не музыкальном театре. Художником по свету стал лауреат премии «ТОП 50» Константин Бинкин, заложивший множество световых решений в сами декорации.

Евгения Корчагина, Никита Щербина

Рената Шакирова

Роксоляна Шмакова, Мария Чернявская

Екатерина Сергеева

Игорь Домашкевич

Маргарита Фролова, Вячеслав Гнедчик, Юлиана Черешкевич

Максим Агаханов

Вахтанг Херхеулидзе, Егор Рачин

Раманбек Бейшеналиев

Анастасия Яроменко, Мария Ширинкина, Артем Келлерман

Сергей Луковский, Александр Нагорный

Сергей Алексеев, Станислав Потапов, Владимир Сергеев

Алексей Безобразов (младший)
Максим Петров
Наталья Сиверина
Андрей Коровко, Елена Шанович

Антон Данилов

Роман Малышев

Дмитрий Левин

Арсений Шупляков

Иван Третьяков, Вероника Третьякова

Киан Мангис

Сергей Бондарев

Анастасия Курехина

Станислав Смирнов, Артем Клыков

Леонтий Касаткин, Ирена Азаркевич, Жанна Галай

Наталья Пригара

Артем Балаев, Елизавета Гусевская
Арсений Коган, Наталья Нейманд

Иван Ненашев

Андрей Нестеров, Дарья Берман, Матвей Есенин

Алексей Костромин

Филлипп Милкоф

Александр Вечкунин

Руслан Стенюшкин

Дарина Грибова

Александр Чайковский, Юстус Франц

Анжелина Воронцова

Алена Иванофф

Иван Лагунов

Марк Кондратьев, Катя Титова

Кирилл Смирнов, Екатерина Смирнова

Алексей Недвига

Надежда Соколова, Елена Уварова

Ольга Шелковская

Елена Савельева, Нина Сидорина, Ольга Васильева

Фото: Анастасия Большакова

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