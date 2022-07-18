Премьера балета «Двенадцать» в Мариинском театре

Главная балетная премьера года — спектакль «Двенадцать» на музыку любимого ученика Шостаковича Бориса Тищенко! Грандиозный проект на стыке жанров поставили в Мариинском хореограф Александр Сергеев, автор костюмов и сценографии дизайнер Леонид Алексеев, художник по свету Константин Бинкин и прима-балерина Екатерина Кондаурова, дебютировавшая здесь как ассистент хореографа и драматическая актриса (именно она читает текст поэмы в прологе!).

В спектакле соединяются и балет, и вокальное искусство, и симфоническое произведение. А еще — элементы драматического театра с чтением поэмы и непростые аудиовизуальные эффекты