Открытие бутик-отеля Glinz

Ginza Project объявляет экспансию петербургской сферы гостеприимства: под управлением Ginza Hotel&apartments открылся бутик-отель Glinz в двух шагах от крейсера Аврора. Проект назван в честь господина Глинца — генерального консула Швейцарии, которому Петр I подарил земельный участок на Петроградском острове.
Гамлет Мовсесян
Марина Егизарян
Дизайнеры бюро Megre Interiors сохранили интерьеры здания: изразцовые печи, низкие своды и лестница из путиловского камня дополнены винтажной мебелью. На первом этаже обустроили зону отдыха с камином и ресторан Glinz. Его кухню возглавил Изо Дзандзава – шеф-повар проектов, отмеченных гидом Michelin.
Роберт Вайсс, Ольга Любенкова
Дмитрий Грозный
Акгюн Бор
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Виолета Гасанова
Фото: Анастасия Большакова
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