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Репортажи

Открытие бутик-отеля Glinz

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Ginza Project объявляет экспансию петербургской сферы гостеприимства: под управлением Ginza Hotel&apartments открылся бутик-отель Glinz в двух шагах от крейсера Аврора. Проект назван в честь господина Глинца — генерального консула Швейцарии, которому Петр I подарил земельный участок на Петроградском острове.

Вадим Лапин, Жаннет Хангельдиева
Марина Краснова, Александр Тоболь
Артем Балаев, Елизавета Гусевская
Алена Мельникова

Гамлет Мовсесян

Анастасия Гордыманова, Софья Громова
Александра Флейшман, Гюнель Исмаилова

Марина Егизарян 

Дизайнеры бюро Megre Interiors сохранили интерьеры здания: изразцовые печи, низкие своды и лестница из путиловского камня дополнены винтажной мебелью. На первом этаже обустроили зону отдыха с камином и ресторан Glinz. Его кухню возглавил Изо Дзандзава – шеф-повар проектов, отмеченных гидом Michelin.

Роберт Вайсс, Ольга Любенкова

Мэган Виртанен
Елена Бадмаева
Марина Скульская, Андрей Чижов

Дмитрий Грозный

Акгюн Бор

Гюнель Исмаилова, Роман Голованов, Екатерина Аксенова 

Юлия Мкртчян, Кристина Мкртчян

Виолета Гасанова

Фото: Анастасия Большакова

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