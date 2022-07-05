Открытие бутик-отеля Glinz

Ginza Project объявляет экспансию петербургской сферы гостеприимства: под управлением Ginza Hotel&apartments открылся бутик-отель Glinz в двух шагах от крейсера Аврора. Проект назван в честь господина Глинца — генерального консула Швейцарии, которому Петр I подарил земельный участок на Петроградском острове.