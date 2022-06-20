Гастрономический вечер Тинькофф Инвестиции и «Собака.ru» в Tinkoff Media Dome

В последний день ПМЭФ Тинькофф Инвестиции и «Собака.ru» пригласили друзей на гастрономическую вечеринку Jazz&Wine в поп-ап-пространстве Tinkoff Media Dome. По случаю бренд-шеф ресторанов «Leth» и «Фартук» Денис Назаров подготовил меню из 5 курсов: в него вошли паштет из куриной печени в грушевой глазури, cтрачателла с лососем горячего копчения, мусс из цветной капусты с угрем и другое. Тинькофф Инвестиции угощали коктейлями, разработанными под руководством венчурного инвестора и ресторатора Александра Сысоева.
Анастасия Чернобаева
Денис Назаров
Десерт «Восходящий виток» шеф-повар подал перформативно — плотный туман покрывал ганаш из темного шоколада, украшенный разбитой скульптурой на базе кленового сиропа. Композиция напоминает, что жизнь коротка, искусство — вечно.
Юлия Шоймарь
Жанна Галай, Ирена Азаркевич
Ирина Коган, Андрей Кагадеев
Гостями гастрономического вечера были лауреаты премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга», гости ПМЭФ, а также премиальные клиенты Тинькофф.
Популярнейшим фотопоинтом стала терраса с обзором 360° на Петербург, на которой гости, согреваясь коктейлями от Тинькофф Инвестиции , вспоминали прошлогоднюю жару и обсуждали главные новости форума.
Tinkoff Media Dome – секретное место в центре Петербурга, которое работало для всех друзей и партнеров банка во время ПМЭФ. В нем можно было поработать, отдохнуть и задумать новые проекты.
Игорь Горьков
Евгения Доморощенкова
Фото: Анастасия Большакова
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