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Репортажи

Гастрономический вечер Тинькофф Инвестиции и «Собака.ru» в Tinkoff Media Dome

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В последний день ПМЭФ Тинькофф Инвестиции и «Собака.ru» пригласили друзей на гастрономическую вечеринку Jazz&Wine в поп-ап-пространстве Tinkoff Media Dome. По случаю бренд-шеф ресторанов «Leth» и «Фартук» Денис Назаров подготовил меню из 5 курсов: в него вошли паштет из куриной печени в грушевой глазури, cтрачателла с лососем горячего копчения, мусс из цветной капусты с угрем и другое. Тинькофф Инвестиции угощали коктейлями, разработанными под руководством венчурного инвестора и ресторатора Александра Сысоева.

Дмитрий Морозов
Марина Краснова, Александр Тоболь
Ольга Суркова
Кристина Березовская
Ульяна Ким
Мария Грудина, Михаил Стацюк
Виктория Портфолио
Ханна Хмелева, Андрей Иванов
Алина Болотина

Анастасия Чернобаева

Денис Назаров

Анастасия Контарович
Михаил Стацюк, Виктория Сергеева

Десерт «Восходящий виток» шеф-повар подал перформативно —  плотный туман покрывал ганаш из темного шоколада, украшенный разбитой скульптурой на базе кленового сиропа. Композиция напоминает, что жизнь коротка, искусство — вечно. 

Денис Химиляйне
Юлдус Бахтиозина, Алкесандр Челидзе
Лина Гасанова

Юлия Шоймарь

Артем Балаев, Юра Питенин

Жанна Галай, Ирена Азаркевич

Антон Рудзат
Арсений Коган

Ирина Коган, Андрей Кагадеев

Саша Карпова

Гостями гастрономического вечера были лауреаты премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга», гости ПМЭФ, а также премиальные клиенты Тинькофф.

Популярнейшим фотопоинтом стала терраса с обзором 360° на Петербург, на которой гости, согреваясь коктейлями от Тинькофф Инвестиции , вспоминали прошлогоднюю жару и обсуждали главные новости форума.

Tinkoff Media Dome – секретное место в центре Петербурга, которое работало для всех друзей и партнеров банка во время ПМЭФ. В нем можно было поработать, отдохнуть и задумать новые проекты.

Ольга Рузакова, Юлия Синетенкова
Саша Карпова, Елизавета Замарина, Мария Ситник
Леонтий Касаткин

Игорь Горьков

Дарья Удалена, Кристина Орешка

Евгения Доморощенкова

Фото: Анастасия Большакова

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