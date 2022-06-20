Гастрономический вечер Тинькофф Инвестиции и «Собака.ru» в Tinkoff Media Dome

Гостями гастрономического вечера были лауреаты премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга», гости ПМЭФ, а также премиальные клиенты Тинькофф.

Популярнейшим фотопоинтом стала терраса с обзором 360° на Петербург, на которой гости, согреваясь коктейлями от Тинькофф Инвестиции , вспоминали прошлогоднюю жару и обсуждали главные новости форума.

Tinkoff Media Dome – секретное место в центре Петербурга, которое работало для всех друзей и партнеров банка во время ПМЭФ. В нем можно было поработать, отдохнуть и задумать новые проекты.