Открытие ярмарки искусства «1703» в Манеже

В ЦВЗ «Манеж» торжественно открылась первая Петербургская ярмарка искусства «1703». Этот масштабный культурный проект, организованный ПАО «Газпром», призван содействовать развитию института коллекционирования в России и поддерживать художников и галереи искусства.
Ярмарку разделили на три секции — «Галереи», «Коллекции» и «Цифровое искусство». В них экспонируется множество художественных практик: от живописи и фотографии до скульптуры, инсталляций и NFT. Так, в секции «Галереи» представлены работы современных художников из 17 галерей Петербурга, Москвы и других городов России.
В секции «Коллекции» – три масштабных кураторских спецпроекта от Marina Gisich Gallery, KGallery и Центра визуальной культуры Béton. В секции «Цифровое искусство» — произведения, которые объединяют искусство и новые технологии, научно-исследовательские методы и формы творческого самовыражения.
Анастасия Курехина
Юлия Шоймарь
Александр Петрелли
Петр Иванов
Фото: Анастасия Большакова
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