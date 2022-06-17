Открытие ярмарки искусства «1703» в Манеже

Ярмарку разделили на три секции — «Галереи», «Коллекции» и «Цифровое искусство». В них экспонируется множество художественных практик: от живописи и фотографии до скульптуры, инсталляций и NFT. Так, в секции «Галереи» представлены работы современных художников из 17 галерей Петербурга, Москвы и других городов России.

В секции «Коллекции» – три масштабных кураторских спецпроекта от Marina Gisich Gallery, KGallery и Центра визуальной культуры Béton. В секции «Цифровое искусство» — произведения, которые объединяют искусство и новые технологии, научно-исследовательские методы и формы творческого самовыражения.