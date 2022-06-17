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Репортажи

Открытие ярмарки искусства «1703» в Манеже

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В ЦВЗ «Манеж» торжественно открылась первая Петербургская ярмарка искусства «1703». Этот масштабный культурный проект, организованный ПАО «Газпром», призван содействовать развитию института коллекционирования в России и поддерживать художников и галереи искусства.

Михаил Пиотровский
Вячеслав Малафеев, Александр Дюков, Константин Зырянов, Александр Ерохин, Алексей Сутормин
Марина Гисич
Кристина Березовская
Пётр Родионов
Ольга Таратынова
Павел Пригара, Борис Пиотровский
Мария Грудина
Виктория Портфолио
Екатерина Смольникова, Игорь Смольников
Полина Бондарева, Илья Рашкин
Вячеслав Малафеев, Екатерина Малафеева

Ярмарку разделили на три секции — «Галереи», «Коллекции» и «Цифровое искусство». В них экспонируется множество художественных практик: от живописи и фотографии до скульптуры, инсталляций и NFT. Так, в секции «Галереи» представлены работы современных художников из 17 галерей Петербурга, Москвы и других городов России.

В секции «Коллекции» – три масштабных кураторских спецпроекта от Marina Gisich Gallery, KGallery и Центра визуальной культуры Béton. В секции «Цифровое искусство» — произведения, которые объединяют искусство и новые технологии, научно-исследовательские методы и формы творческого самовыражения.

Денис Гуляев, Ханна Хмелева
Юрий Смекалов
Ольга Суркова
Александр Сергеенко, Светлана Купресова, Екатерина Черн
Анастасия Контарович
Сергей Бондарев
Алексей Городнев
Светлана Яковлева

Анастасия Курехина

Марина Железнова
Сергей Менис, Наталья Сиверина
Анна Ялова
Алексей Миронов
Алена Мельникова, Татьяна Миронова

Юлия Шоймарь 

Юрий Дормидошин
Артем Балаев
Николай Яблонский, Наталья Ермашова, Алексей Ким, Юрий Ефимов
Саша Карпова
Евгения Сероусова

Александр Петрелли

Петр Иванов

Фото: Анастасия Большакова

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