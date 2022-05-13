Открытие кабаре «Шум»

В Петербурге открылось кабаре «Шум» — в доме, где с 1915 по 1918 жил Владимир Маяковский. По удивительному совпадению поэту принадлежит стихотворение «Шумики, шумы и шумищи», а в самом доме №52 написаны поэмы «Флейта-позвоночник», «Война и мир», «Человек», «Мистерия- Буфф». Комната Маяковского была своеобразным клубом, где друзья допоздна вели дискуссии о современном искусстве, его роли и предназначении. Таким клубом рассчитывает стать для своих гостей и кабаре «Шум», объединив за бокалом и беседами петербургских мыслителей.