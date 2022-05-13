Открытие кабаре «Шум»

В Петербурге открылось кабаре «Шум» — в доме, где с 1915 по 1918 жил Владимир Маяковский. По удивительному совпадению поэту принадлежит стихотворение «Шумики, шумы и шумищи», а в самом доме №52 написаны поэмы «Флейта-позвоночник», «Война и мир», «Человек», «Мистерия- Буфф». Комната Маяковского была своеобразным клубом, где друзья допоздна вели дискуссии о современном искусстве, его роли и предназначении. Таким клубом рассчитывает стать для своих гостей и кабаре «Шум», объединив за бокалом и беседами петербургских мыслителей.
Никита Голдман-Кох
Олег Баринов
В кабаре ШУМ программа зависит от дня недели: живые концерты и моноспектакли, stand up и поэтические чтения, лекции и вернисажи, встречи исторического и театрального клубов. Первый спектакль по случаю открытия проекта «Шум» дал авангард-театра Fulcro.
Григорий Соловьев
Елизавета Зиновьева
Жанр кабаре исторически Петербургу родной: кабаре «Подвал Бродячей собаки», «Привал комедиантов», «Лукоморье» были артистическими центрами в годы Серебряного века. Наследуя традиции, «Шум» дружит с современными художниками. Так, первая из временных экспозиций — серия работ художника Вадима Михайлова в технике сграффито. Коллекция будет пополниться и артефактами: на кухне уже можно встретить тарелку супа рамен художника Александра Шишкина-Хокусая.
Фото: Дмитрий Колесов
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