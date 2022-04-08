Гастрономический ужин в ресторане Forest Hill

В основе всего лежат качественные продукты от местных фермеров, промысловиков, сыроваров и, в первую очередь, традиционные рецепты северной кухни. То есть дары леса, охота, рыбалка, собственное хозяйство. В блюдах всегда есть ингредиент, который приготовлен по традиционному рецепту северного региона. Это может быть вяленая птица, строганина из дичи, четверговая соль, моченые и вяленые ягоды, сушеные овощи, грибы. В маринадах для рыбы и мяса мы используем еловую смолу, как это делали наши предки на берегах Ладожского и Онежского озер. Печем хлеб из цельнозерновой муки с добавлением семечек, орехов, ягод и даже мха. Процесс приготовления организован очень емко, благодаря фабрике-кухне мы имеем почти безотходное производство».