Гастрономический ужин в ресторане Forest Hill

Создатели ресторана Après Ski представили фуд-экспертам новый проект: гастроном и файн-дайнинг Forest Hill, дислоцированный в «Охта Парке» или, как его называют, карельском Куршавеле. В гастрономе акцент сделан на местные фермерские продукты, а также деликатесы и кулинарию проекта Apres Ski.
Филипп Ваганов
Татьяна Бакун
Виктория Дим
Александра Попова
Эльвира Риа
Виктория Свид
Филипп Ваганов
Елизавета Замарина
Меню из 8 курсов для гастрономического ужина создал бренд–шеф Филипп Ваганов. В основе концепции — современная русская кухня и мотивы северных лесов. Гостей угощали морским ежом с огурцом и живыми специями, вырезкой оленя с маслом рамирос и соленым мхом, бриошью с мачете и кремом из бри, мильфеем с еловой карамелью. Все — с панорамным видом на сосновый лес и в окружении минималистичного дизайна от команды DA Bureau.
Первыми увидеть новый проект пришли контрибьютор «Собака.ru» Анастасия Павленкова, гастропродюсер Артем Балаев, создательница маркета «Они пожрать любят» Ксения Дубяго, главный редактор Restorating Александра Попова и другие.
Эльвира Риа
Татьяна Бакун
Александра Попова
Татьяна Бакун, Александра Попова, Леонтий Касаткин
Филипп Ваганов
Анастасия Дубровская
Анастасия Попова
Филипп Ваганов
Бренд-шеф Forest Hill
«В прошлом году мы искали локацию для «дикого» ужина ресторана Apres Ski — то есть ужина в лесной чаще под открытым небом. И с моим сушефом отправились в лес рядом с «Охта Парком», чтобы найти подходящее место. Так и нашли холм, где сейчас стоит Forest Hill. Лес, речка — все это невероятно вдохновляло. Я сразу представил себе небанальный, лаконичный ресторан, органично встроенный в уют охтинского леса. Конечно, идея в процессе строительства видоизменилась, но суть осталась неизменной: мы создаем уютный, экологичный проект в лесу с углублением в местную культуру и быт.
В основе всего лежат качественные продукты от местных фермеров, промысловиков, сыроваров и, в первую очередь, традиционные рецепты северной кухни. То есть дары леса, охота, рыбалка, собственное хозяйство. В блюдах всегда есть ингредиент, который приготовлен по традиционному рецепту северного региона. Это может быть вяленая птица, строганина из дичи, четверговая соль, моченые и вяленые ягоды, сушеные овощи, грибы. В маринадах для рыбы и мяса мы используем еловую смолу, как это делали наши предки на берегах Ладожского и Онежского озер. Печем хлеб из цельнозерновой муки с добавлением семечек, орехов, ягод и даже мха. Процесс приготовления организован очень емко, благодаря фабрике-кухне мы имеем почти безотходное производство».
Фото: Дмитрий Многолет
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