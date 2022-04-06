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Весенний коктейль в Mbar

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Трудно поверить, но да — весна в городе! Как минимум, в Mbar — спутник ресторана Mercado Del Sol обновил коктейльную карту, добавив в нее сезонные ноты. По этому случаю бар устроил дегустацию для друзей: угощали как хитами, вроде «Беллини», прославившемся идеальными пропорциями, так и новыми сочетаниями на основе белого персика, манго, базилика, сливы и крыжовника. Выпивали на солнечном рынке (именно так переводится Mercado Del Sol) сооснователи проекта Grecco Марк Лапин и Алена Мельникова, благотворительница Екатерина Смольникова, блогер Виктория Портфолио и другие.

Марк Лапин, Катя Смольникова
Алена Мельникова
Алексей Миронов
Михаил Стацюк, Виктория Портфолио
Марк Лапин, Ксения Милюкова
Ольга Суркова, Елена Василенко

Иван Шкулипа

Елизавета Гусевская

Агафья Митрофанова, Анастасия Петрук, Анна Малинина

Роман Меркушин, Маргарита Яшкова

Инна Анащенко

Анна Малинина 

Агафья Митрофанова

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