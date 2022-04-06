Весенний коктейль в Mbar

Трудно поверить, но да — весна в городе! Как минимум, в Mbar — спутник ресторана Mercado Del Sol обновил коктейльную карту, добавив в нее сезонные ноты. По этому случаю бар устроил дегустацию для друзей: угощали как хитами, вроде «Беллини», прославившемся идеальными пропорциями, так и новыми сочетаниями на основе белого персика, манго, базилика, сливы и крыжовника. Выпивали на солнечном рынке (именно так переводится Mercado Del Sol) сооснователи проекта Grecco Марк Лапин и Алена Мельникова, благотворительница Екатерина Смольникова, блогер Виктория Портфолио и другие.