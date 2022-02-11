Как прошла премия «Петербург будущего» — 2022

Ежегодно «Собака.ru» проводит премию «Петербург будущего», чтобы наградить самые успешные проекты в сфере урбанистики, дизайна, экологии, инклюзии и социальной среды. И, конечно, профессиональных петербуржцев — людей, которые меняют наш город к лучшему.

На церемонии в Зимнем саду «Астории» главный редактор «Собака.ru» Яна Милорадовская и главный редактор сайта Sobaka.ru Михаил Стацюк назвали выдающиеся городские инициативы за прошедший год. А вручили памятные статуэтки из переработанного пластика почетные гости: ректор Академии художеств Семен Михайловский, вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский, глава благотворительной организации «Ночлежка» Григорий Свердлин, кинорежиссер Алексей Герман-младший, основательница галереи KGallery Кристина Березовская и другие.