Как прошла премия «Петербург будущего» — 2022

Ежегодно «Собака.ru» проводит премию «Петербург будущего», чтобы наградить самые успешные проекты в сфере урбанистики, дизайна, экологии, инклюзии и социальной среды. И, конечно, профессиональных петербуржцев — людей, которые меняют наш город к лучшему.
На церемонии в Зимнем саду «Астории» главный редактор «Собака.ru» Яна Милорадовская и главный редактор сайта Sobaka.ru Михаил Стацюк назвали выдающиеся городские инициативы за прошедший год. А вручили памятные статуэтки из переработанного пластика почетные гости: ректор Академии художеств Семен Михайловский, вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский, глава благотворительной организации «Ночлежка» Григорий Свердлин, кинорежиссер Алексей Герман-младший, основательница галереи KGallery Кристина Березовская и другие.
Екатерина Климова, Нина Михайлюк
В номинации «Библиотеки будущего» наградили сразу два архитектурных бюро — Seriously Project и Григория Писаренко за дизайн арт-резиденции «Шкаф», а также Studio 44 и Григория Иванова за реставрацию Библиотеки Маяковского.
Представитель Королевской комиссии по развитию региона Аль-Ула Антон Мельников вручил награду в номинации «Экологический стартап года» основателю компании «ПолиКап» Петру Кабину. Выпускник Высшей школы экономики и Лондонского университета запустил первое производство одноразовых стаканов и крышек без пластика в России. Теперь партнеры «ПолиКапа» — 965 кофеен в 120-и городах: от Петербурга до Владивостока.
Статуэтку «Мета-Петербург будущего» вручила руководитель проекта города-курорта Gatchina Gardens Наталья Осетрова режиссеру POP-UP театра Семену Александровскому. Его спектакль «Любовные письма» — бесплатное аудиоприложение, благодаря которому перфоманс разыгрывается прямо в вашей голове и в любое удобное время.
Кирилл Заказчиков
Татьяна Сясина, Андрей Лузянин
Наталья Хвоенкова
«Проект года» — ДК Лурье. Историк, краевед, журналист и специалист по ДНК города Петра, Ильича и Чайковского Лев Лурье сделал из ДК своего имени просветительскую институцию с функциями пиар- и бренд-агентства Петербурга.
Награду в номинации «Инклюзивный проект года» получила Мария Салтанова, куратор инклюзивной выставки «Вне истеблишмента» в Русском музее. Он первым из больших институций показал аутсайдерское искусство — это живопись и скульптура людей с ментальными особенностями.
«Реставрацией года» назвали реставрацию Китайского дворца в Ораниенбауме. За последние 10 лет при поддержке ПАО «Газпром» уже были отреставрированы и открыты для посещения 12 из 17 помещений, а к 2024-у работы завершатся во всем дворце. Награду получили хранитель Китайского дворца Татьяна Сясина и заведующий филиалом «Ораниенбаум» Андрея Лузянин.
Нана Гвичия
Вероника Носкова
Андрей Карташов, Анна Балагурова
Мария Агафонова, Борис Семенов, Илья Киселев
Антон Мельников, Виолетта Драйгор
Юлия Шоймарь
Наталья Осетрова (Gatchina Gardens), Илья Княжев
Софья Лурье
«Книга года» — «Ленинград. Архитектура советского модернизма». Петербуржцы давно ждали этот справочник-путеводитель по домам на курьих ножках на Смоленке и НИИ Робототехники. А создали его искусствовед, директор по исследованиям Института модернизма Анна Броновицкая, архитектурный критик Николай Малинин и преподаватель школы «Марш» Юрий Пальмин.
«Событием «Петербурга будущего» назвали Фестиваль дебютного кино в Новой Голландии. Премию по видеосвязи получили Президент фестиваля Александр Роднянский и программный директор Алексей Артамонов, а в зале — куратор конкурса короткого метра Андрей Карташов.
Объединение «Добрососедство Коломны» признано «Сообществом года». Его участники не только спасли от сноса статую Венеры Коломенской — символ исторического района, но и отреставрировали ее.
Елизавета Замарина
Анжелика Котова
Екатерина Холоднова
Анастасия Рыхлова
(ЭР-Телеком Холдинг)
Григорий Иванов
Евгений Тесля
Александр Демин
Ольга Зелинская
Мария Салтанова
«Коллаборацией года» стал инклюзивный мюзикл «Жаль, что тебя здесь нет». Спектакль — результат сотрудничества фонда Alma Mater, Новой сцены Александринского театра, режиссера Бориса Павловича, фонда Антон тут рядом и инновационной компании Biocad. Текст, либретто и все песни мюзикла самостоятельно написали люди с аутизмом!
«Докладом года» стала «Новая культурная география». Ее авторы — лидеры культурно-социальной сферы города: вице-губернатор Петербурга Владимир Княгинин, директор Центра Стратегического развития «Северо-Запад» Марина Липецкая, руководитель ГЦСИ Северо-Запад Мария Катц и ее команда, а также замдиректора Фонда поддержки инноваций и молодежных инициатив Екатерина Холоднова.
Сергей Осетров, Арина Осетрова
Ярослав Алейник
«Экологический проект года» — выставка Hydra в «Севкабель Порту». Hydra — это искусство новых медиа в контексте экотревожности. Кинетические скульптуры и грандиозные видеоинсталляции — вы оказываетесь внутри мирового океана и атака диких растений. Спродюсировали проект — глава «Севкабель Порта» Алексей Онацко и кураторы Ольга Вад и Лидия Гуменюк.
В номинации «Граффити года» победил портрет Хармса на Маяковского, 41. Авторы — стрит-артисты Паша Кас и Павел Мокич! Получил награду житель дома на Маяковской, 41 и той самой квартиры, где жил Хармс: Даниил Петров несколько лет ведет конструктивные переговоры с чиновниками и уверен, что сохранить граффити еще можно.
«Собака.ru» благодарит за поддержку премии «Петербург будущего — 2022»:
Королевская комиссия по развитию региона Аль-Ула
Ауди Центр Петроградский, первый официальный дилер Audi в Петербурге
город-курорт GATCHINA GARDENS
отель «Астория»
Фото: Никита Шубный, Дмитрий Колесов, Александр Цуканов
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