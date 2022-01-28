Открытие арт-пространства Zarenkov Gallery

Вторя названию выставки, художники из разных стран написали совместное полотно под названием «Послание в будущее», выставив его на аукцион среди собравшихся гостей по случаю открытия галереи. Собранные деньги от этой акции пойдут в Благотворительный Фонд Оксаны Фёдоровой на культурно-просветительную деятельность. Лот был приобретен за $ 4 500 (355 000 рублей).

Почётным гостем мероприятия выступила Оксана Федорова - Мисс Вселенная, телеведущая и основатель собственного благотворительного фонда. Она отметила важность таких культурных центров как Zarenkov Gallery, открывающих новые горизонты для развития инновационных технологий в области искусства.