Открытие арт-пространства Zarenkov Gallery

Арт-пространство Zarenkov Gallery открылось 25 января в самом центре Петербурга, на Социалистической улице, 21, на десятом этаже апарт-отеля YE’S Marata. Молодая галерея объединит под своей крышей самые разные направления, стили и виды искусства и станет многофункциональной платформой.
Григорий Потоцкий, Дэниэль Ли Ви Сенг, Жан-Люк Бун
Дмитрий, Юлия, Анастасия и Анна Заренковы
Жан-Люк Бун
Андрей Синогейкин
Олеся Довлатова
Александр Мишланов, Анастасия Заренкова, Карина Бржезинская
Анастасия Бурж, Борис Рачковский
Леонид Левашкевич, Карина Бржезинская
Константин Паткин
«Эту замечательную площадку с видами на старый город мы планируем сделать центром притяжения всех любителей живописи, скульптуры и других видов искусства. Кроме выставок и продажи картин мы планируем проводить здесь творческие встречи, различные аукционы, презентации, конференции, собрания художников, скульпторов и другие мероприятия», - сказал на церемонии открытия Почетный меценат Санкт-Петербурга Вячеслав Заренков.
Свою экспозиционную деятельность Zarenkov Gallery начинает с яркого события – международной выставки «Искусство объединять», организованную с участием «Кампо Верде Медиа Групп». Куратором выставки выступает руководитель арт-направления компании Анна Воронкова.
Творческий диалог между художниками из России, Франции и Малайзии вовлекает в коммуникацию и зрителя. Разговор строится таким образом, что мастера убедительно демонстрируют свой талант, балансируя между парадоксами фантазии, внутренними смыслами и самодостаточным восприятием формы. Участники выставки - российский скульптор Григорий Потоцкий, французский абстракционист Жан-Люк Бун и малазийский живописец Дэниэль Ли Ви Сенг профессионально владеют изобразительными техниками сегодняшнего дня.
Дмитрий и Наталья Грозные
Александр Коцук, Екатерина Дубанова, Семен Горбачев
Дэниэль Ли Ви Сенг, Карина Бржезинская
Екатерина Машкова
Максим Бескоровайный
Жан-Люк Бун, Андрей Синогейкин, Григорий Потоцкий, Дэниэль Ли Ви Сенг
Жан-Люк Бун, Олеся Довлатова, Борис Рачковский
Жан-Люк Бун
Ирина Маленкина
Карина Бржезинская, Александр Мишланов, Анастасия Заренкова
Вторя названию выставки, художники из разных стран написали совместное полотно под названием «Послание в будущее», выставив его на аукцион среди собравшихся гостей по случаю открытия галереи. Собранные деньги от этой акции пойдут в Благотворительный Фонд Оксаны Фёдоровой на культурно-просветительную деятельность. Лот был приобретен за $ 4 500 (355 000 рублей).
Почётным гостем мероприятия выступила Оксана Федорова - Мисс Вселенная, телеведущая и основатель собственного благотворительного фонда. Она отметила важность таких культурных центров как Zarenkov Gallery, открывающих новые горизонты для развития инновационных технологий в области искусства.
Мария Симановская
Николя Муньешули
Юлия Шоймарь
Тенгиз Адамия, Ирина Веселова
Семен Горбачев
Сергей Славин
Сергей Филиппов, Владимир Конкин, Марина Лангинен, Валерий Ворона, Максим Морозов
Шоу-балет Barinov Show
Фото: Анастасия Большакова, Глеб Широков
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