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Репортажи

Открытие арт-пространства Zarenkov Gallery

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Арт-пространство Zarenkov Gallery открылось 25 января в самом центре Петербурга, на Социалистической улице, 21, на десятом этаже апарт-отеля YE’S Marata. Молодая галерея объединит под своей крышей самые разные направления, стили и виды искусства и станет многофункциональной платформой.

Григорий Потоцкий, Дэниэль Ли Ви Сенг, Жан-Люк Бун

Дмитрий, Юлия, Анастасия и Анна Заренковы

Оксана Федорова
Аркадий Пекаревский, Наталия Ольховская, Александр Ольховский

Жан-Люк Бун

Андрей Синогейкин

Олеся Довлатова

Александр Мишланов, Анастасия Заренкова, Карина Бржезинская

Анастасия Бурж, Борис Рачковский

Леонид Левашкевич, Карина Бржезинская

Константин Паткин

«Эту замечательную площадку с видами на старый город мы планируем сделать центром притяжения всех любителей живописи, скульптуры и других видов искусства. Кроме выставок и продажи картин мы планируем проводить здесь творческие встречи, различные аукционы, презентации, конференции, собрания художников, скульпторов и другие мероприятия», - сказал на церемонии открытия Почетный меценат Санкт-Петербурга Вячеслав Заренков.

Анастасия Бурж

Анастасия Заренкова

Наталия Берзина

Анна Воронкова

Анна Сусекова

Анна Ходоровская

Валерий Ворона, Максим Матросов

Владимир Конкин и Юрий Кисель

Вячеслав Лапочкин, Елена Верёвочкина

Денис Якубов, Олег Дмитриев

Свою экспозиционную деятельность Zarenkov Gallery начинает с яркого события – международной выставки «Искусство объединять», организованную с участием «Кампо Верде Медиа Групп». Куратором выставки выступает руководитель арт-направления компании Анна Воронкова.

Творческий диалог между художниками из России, Франции и Малайзии вовлекает в коммуникацию и зрителя. Разговор строится таким образом, что мастера убедительно демонстрируют свой талант, балансируя между парадоксами фантазии, внутренними смыслами и самодостаточным восприятием формы. Участники выставки - российский скульптор Григорий Потоцкий, французский абстракционист Жан-Люк Бун и малазийский живописец Дэниэль Ли Ви Сенг профессионально владеют изобразительными техниками сегодняшнего дня. 

Оксана Федорова

Дмитрий и Наталья Грозные

Александр Коцук, Екатерина Дубанова, Семен Горбачев

Дэниэль Ли Ви Сенг, Карина Бржезинская

Екатерина Машкова

Максим Бескоровайный

Жан-Люк Бун, Андрей Синогейкин, Григорий Потоцкий, Дэниэль Ли Ви Сенг

Жан-Люк Бун, Олеся Довлатова, Борис Рачковский

Жан-Люк Бун

Ирина Маленкина

Карина Бржезинская, Александр Мишланов, Анастасия Заренкова

Вторя названию выставки, художники из разных стран написали совместное полотно под названием «Послание в будущее», выставив его на аукцион среди собравшихся гостей по случаю открытия галереи. Собранные деньги от этой акции пойдут в Благотворительный Фонд Оксаны Фёдоровой на культурно-просветительную деятельность. Лот был приобретен за $ 4 500 (355 000 рублей).

Почётным гостем мероприятия выступила Оксана Федорова - Мисс Вселенная, телеведущая и основатель собственного благотворительного фонда. Она отметила важность таких культурных центров как Zarenkov Gallery, открывающих новые горизонты для развития инновационных технологий в области искусства.

Оксана Федорова, Григорий Потоцкий, Дэниэль Ли Ви Сенг, Аркадий Пекаревский, Жан-Люк Бун

Мария Симановская

Наталия Ольховская

Николя Муньешули

Оксана Федорова

Юлия Шоймарь

Тенгиз Адамия, Ирина Веселова

Семен Горбачев

Сергей Славин

Сергей Филиппов, Владимир Конкин, Марина Лангинен, Валерий Ворона, Максим Морозов

Шоу-балет Barinov Show

Фото: Анастасия Большакова, Глеб Широков

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