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Репортажи

Открытие флагманской винотеки Joiа

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Компания Joia открыла 8-е (и флагманское!) представительство в городе — винотеку на Большой Конюшенной. По этому случаю в бутике устроили эногастрономический вечер, на котором основатель Joia Денис Барабанов и винный эксперт Юлия Иванова провели дегустацию золотой коллекции вин. Ставку сделали на органику и биодинамику, а также редчайшие экземпляры. К примеру, завершали ужин вином из Пьемонта, которое производится в количестве всего 1000 штук на весь мир.

Денис Барабанов

Михаил Стацюк
Анастасия Дианова
Елизавета Гусевская, Николай Тен

Джулия Сунцова

Гамлет Мовсисян

София Вышемирская, Елена Панина

Винотека на Конюшенной станет первой площадкой сразу для нескольких направлений. В ней создали специальную зону для авторского проекта Joia «ТОП 100» – независимого рейтинга вин, созданного самыми титулованными сомелье города. Отбор пройдет в начале 2022-го, а в марте резиденты списка уже будут представлены в винотеке.

В январе заработает инициатива Zero Waste: в бутике начнут принимать пустые бутылки из-под пластика и стекла для передачи в переработку.

Глаша Гурианова

Иван Ожогин

Валерий Шафиров

Николай Тен

Леонтий Касаткин
Виктория Чураева

Дмитрий Мильков

Фото: Михаил Вильчук

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