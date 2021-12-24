Открытие флагманской винотеки Joiа

Компания Joia открыла 8-е (и флагманское!) представительство в городе — винотеку на Большой Конюшенной. По этому случаю в бутике устроили эногастрономический вечер, на котором основатель Joia Денис Барабанов и винный эксперт Юлия Иванова провели дегустацию золотой коллекции вин. Ставку сделали на органику и биодинамику, а также редчайшие экземпляры. К примеру, завершали ужин вином из Пьемонта, которое производится в количестве всего 1000 штук на весь мир.
Денис Барабанов
Джулия Сунцова
София Вышемирская, Елена Панина
Винотека на Конюшенной станет первой площадкой сразу для нескольких направлений. В ней создали специальную зону для авторского проекта Joia «ТОП 100» – независимого рейтинга вин, созданного самыми титулованными сомелье города. Отбор пройдет в начале 2022-го, а в марте резиденты списка уже будут представлены в винотеке.
В январе заработает инициатива Zero Waste: в бутике начнут принимать пустые бутылки из-под пластика и стекла для передачи в переработку.
Глаша Гурианова
Иван Ожогин
Николай Тен
Дмитрий Мильков
Фото: Михаил Вильчук
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