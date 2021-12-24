Открытие флагманской винотеки Joiа

Винотека на Конюшенной станет первой площадкой сразу для нескольких направлений. В ней создали специальную зону для авторского проекта Joia «ТОП 100» – независимого рейтинга вин, созданного самыми титулованными сомелье города. Отбор пройдет в начале 2022-го, а в марте резиденты списка уже будут представлены в винотеке.

В январе заработает инициатива Zero Waste: в бутике начнут принимать пустые бутылки из-под пластика и стекла для передачи в переработку.