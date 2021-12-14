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Ксения Собчак, Покрас Лампас, Вячеслав Малафеев и другие гости открытия ресторана Mercado del Sol

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10 декабря прошло открытие нового проекта Марка Лапина и Алены Мельниковой – ресторан средиземноморской кухни Mercado del Sol. 

Поздравить Марка Лапина и Алену Мельникову с открытием нового средиземноморского ресторана Mercado del Sol пришли телеведущая и журналист Ксения Собчак, художник Покрас Лампас, футболист Вячеслав Малафеев, галерист Кристина Березовская, первая вице-мисс мира 2015 София Никитчук, писательница и искусствовед Ирина Оганова, Основательница благотворительного проекта Play and help Екатерина Смольникова, руководитель «Эрмитаж 20/21» Дмитрий Озерков с женой Аной, музыкант, композитор Антон Севидов (Tesla boy), светские дамы Юлия Воронова и Лилия Метельская, идеолог курорта «Первая линия» Мария Грудина и многие другие.

Алена Мельникова, Ксения Собчак, Марк Лапин
Покрас Лампас
Ксения Собчак, Вячеслав Малафеев
Екатерина Смольникова
Виктория Портфолио
Михаил Стацюк
Мария Грудина
Кристина Березовская
Антон Севидов
Вадим Лапин, Ксения Собчак, Жаннет Хангельдиева
Александр Вольтман, Вероника Куваева, Алексей Никулин

По этому случаю для гостей вечера устроили ужин с испанским акцентом: угощали хамоном, печеным осьминогом, морепродуктами и фирменной паэльей. Неожиданным подарком для всех собравшихся стало сольное выступление выступление Антона Севидова.

Ксения Гощицкая, Мария Грудина
Дмитрий Озерков, Анна Озеркова

Глеб Рыжков

Анастасия Дианова, Алена Мельникова
Майя Забошта
Дария Рамазанова
Покрас Лампас, Екатерина Смольникова

Инна Анащенко

Алина Акилова, Илона, Глеб Рыжков, София Никитчук, Лера Журавлева, Самира Мустафаева

Ирина Оганова
Дарья Александрова, Кристина Березовская, Анастасия Хальчицкая
Лидия Метельская
Евгений Гуревич, Майя Семак

Роман Меркушин

Анна Озеркова, Мария Грудина
Марк Лапин, Ксения Милюкова
Юлия Воронова
Дмитрий Озерков, Анастасия Дианова

София Никитчук

Алина Акилова

Элина Гогорян, Диляра Илатовская

Виталий Аксенов и Диляра Илатовская

Валерия Журавлева

Фото: Денис Денисов

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