Ксения Собчак, Покрас Лампас, Вячеслав Малафеев и другие гости открытия ресторана Mercado del Sol

10 декабря прошло открытие нового проекта Марка Лапина и Алены Мельниковой – ресторан средиземноморской кухни Mercado del Sol.

Поздравить Марка Лапина и Алену Мельникову с открытием нового средиземноморского ресторана Mercado del Sol пришли телеведущая и журналист Ксения Собчак, художник Покрас Лампас, футболист Вячеслав Малафеев, галерист Кристина Березовская, первая вице-мисс мира 2015 София Никитчук, писательница и искусствовед Ирина Оганова, Основательница благотворительного проекта Play and help Екатерина Смольникова, руководитель «Эрмитаж 20/21» Дмитрий Озерков с женой Аной, музыкант, композитор Антон Севидов (Tesla boy), светские дамы Юлия Воронова и Лилия Метельская, идеолог курорта «Первая линия» Мария Грудина и многие другие.