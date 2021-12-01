Гости благотворительный бала ювелирного дома Axenoff

На исходе осени ювелирный дом Axenoff созвал друзей в Санкт-Петербург на благотворительный детский бал «Тридесятое королевство». Последние выходные дни ноября превратились для гостей в новогоднюю сказку, предваряющую наступление зимних праздников.
Местом проведения бала в этом году стал особняк русского мецената Ивана Мясникова. В этом историческом особняке, возведенном в 1857—1859 годах по проекту архитектора Aлександра Гемилиана, когда-то выступали Федор Шаляпин, Анна Павлова и Матильда Кшесинская.
Съезжающихся на бал встречали статные рыцари в настоящих доспехах, а главный зал украшала чудесная новогодняя елка. Бал был открыт мазуркой, за которой последовала традиционная кадриль.
Гости бала познакомились с новой коллекцией украшений, на создание которых художника Петра Аксёнова вдохновили сказки Ганса Христиана Андерсена, Шарля Перро и братьев Гримм. Часть средств от продажи коллекции были переданы фонду «В поисках гармонии», программы которого направлены на поддержку детей с ограниченными возможностями и проблемами адаптации.
Под звуки фанфар в зал торжественно вошли героини сказок в роскошных нарядах, созданных мастерицами кутюрного ателье OxLi, – величественная Снежная королева с ледяным посохом и в серебряной тиаре, Спящая красавица, великолепная Белоснежка и другие. Конечно же, не обошлось и без злой феи Карабос. В роли сказочных героинь выступили актрисы Большого драматического театра имени Товстоногова.
С рождественским концертом перед гостями выступил ангельский хор Филармонического общества Санкт-Петербурга. Апофеозом вечера стал веселый хоровод, в котором приняли участие все присутствующие.
Фото: Алексей Веселов, Артем Синицын, Михаил Вильчук
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