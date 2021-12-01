Гости благотворительный бала ювелирного дома Axenoff

Под звуки фанфар в зал торжественно вошли героини сказок в роскошных нарядах, созданных мастерицами кутюрного ателье OxLi, – величественная Снежная королева с ледяным посохом и в серебряной тиаре, Спящая красавица, великолепная Белоснежка и другие. Конечно же, не обошлось и без злой феи Карабос. В роли сказочных героинь выступили актрисы Большого драматического театра имени Товстоногова.

С рождественским концертом перед гостями выступил ангельский хор Филармонического общества Санкт-Петербурга. Апофеозом вечера стал веселый хоровод, в котором приняли участие все присутствующие.