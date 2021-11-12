Церемония вручения премии Bold by Veuve Clicquot

В Электротеатре «Станиславский» вручили премию Bold by Veuve Clicquot, учрежденной в честь мадам Клико — первой женщины-предпринимательницы XIX века. Из 400 номинанток в полуфинал вышли только 15 — они лично представили свои бизнес-проекты жюри.
Маргарита Мамун
Дарья Мингалиева
Федор Гамалея
Аврора
Екатерина Одинцова
В экспертный совет вошли глава World Class Ольга Слуцкер, сооснователь Hoff Михаил Кучмент, соучредитель Фонда Михаила Прохорова Ирина Прохорова, ресторатор Аркадий Новиков, гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук и другие.
Судьи выбрали трех финалисток: Ксению Прока, Ольгу Дадыко и Дарью Мингалиеву, которая и стала победительницей Премии, получила главный приз и именную бутылку Veuve Clicquot La Grande Dame. Мингалиева — сооснователь стартапа Cinemood, за прошедшие 3 года привлекшего $10 млн инвестиций. Cinemood создает компактные беспроводные проекторы в форме кубика, которые позволяют смотреть советские диафильмы и цифровые мультики.
Поддержать номинанток пришли актриса Ингеборга Дапкунайте, олимпийская чемпионка Маргарита Мамун, актриса Анна Цуканова-Котт, художница Мария Янковская, владелица салонов красоты Татьяна Рогаченко и другие.
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