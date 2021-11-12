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Репортажи

Церемония вручения премии Bold by Veuve Clicquot

В Электротеатре «Станиславский» вручили премию Bold by Veuve Clicquot, учрежденной в честь мадам Клико — первой женщины-предпринимательницы XIX века. Из 400 номинанток в полуфинал вышли только 15 — они лично представили свои бизнес-проекты жюри.

Маргарита Мамун

Ингеборга Дапкунайте

Дарья Мингалиева

Федор Гамалея

Аврора

Александра Жаркова, Евгений Давыдов

Екатерина Одинцова

Мария Федорова
Алена Мельникова, Юлия Рублева

В экспертный совет вошли глава World Class Ольга Слуцкер, сооснователь Hoff Михаил Кучмент, соучредитель Фонда Михаила Прохорова Ирина Прохорова, ресторатор Аркадий Новиков, гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук и другие.

Судьи выбрали трех финалисток: Ксению Прока, Ольгу Дадыко и Дарью Мингалиеву, которая и стала победительницей Премии, получила главный приз и именную бутылку Veuve Clicquot La Grande Dame. Мингалиева — сооснователь стартапа Cinemood, за прошедшие 3 года привлекшего $10 млн инвестиций. Cinemood создает компактные беспроводные проекторы в форме кубика, которые позволяют смотреть советские диафильмы и цифровые мультики.

Алена Ткач

Алла Акперова

Анастасия Булгакова

Анна Александрова, Анна Цуканова-Котт

Анна Рудакова

Анна Худоян

Антонина Масленникова, Ольга Дыдыко

Барбара Пино

Виктория Полякова

Поддержать номинанток пришли актриса Ингеборга Дапкунайте, олимпийская чемпионка Маргарита Мамун, актриса Анна Цуканова-Котт, художница Мария Янковская, владелица салонов красоты Татьяна Рогаченко и другие.

Полина Шило

Григорий Аветов, Надия Черкасова, Михаил Кучмент

Дарья Мингалиева, Александр Поляков

Динана Джанелли

Евгения Левшицкая

Елизавета Моряк

Ирина Шапиро

Маргарита Аброськина

Мария Костромитина, Дарья Костромитина

Мария Лобанова

Мария Янковская

Наташа Карпова, Анна Петренко

Юлия Герман

Татьяна Рогаченко

Ольга Мягких

Светлана Степанковская

Себастьен Вильмо

София Журбенко

Сона Хачатрян

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