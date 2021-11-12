Церемония вручения премии Bold by Veuve Clicquot

В экспертный совет вошли глава World Class Ольга Слуцкер, сооснователь Hoff Михаил Кучмент, соучредитель Фонда Михаила Прохорова Ирина Прохорова, ресторатор Аркадий Новиков, гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук и другие.

Судьи выбрали трех финалисток: Ксению Прока, Ольгу Дадыко и Дарью Мингалиеву, которая и стала победительницей Премии, получила главный приз и именную бутылку Veuve Clicquot La Grande Dame. Мингалиева — сооснователь стартапа Cinemood, за прошедшие 3 года привлекшего $10 млн инвестиций. Cinemood создает компактные беспроводные проекторы в форме кубика, которые позволяют смотреть советские диафильмы и цифровые мультики.