Светская хроника Репортажи Премия «ЧТО ГДЕ ЕСТЬ В ПЕТЕРБУРГЕ» 2021 Репортажи Все гости премии «Что где есть в Петербурге» – 2021. Часть II Поделиться Подписаться Подписаться: Telegram Instagram Яндекс Дзен Facebook Вконтакте Одноклассники E-mail рассылка Sobaka.ru Viber Twitter Google Новости Яндекс Мессенджер RSS Поделиться: Facebook ВКонтакте Telegram Twitter Одноклассники WhatsApp Viber Яндекс Мессенджер Скопировать ссылку Отправить по почте Отправить в Pocket Чтобы навсегда оставить гастровечер в ваших воспоминаниях, мы делимся снимками с церемонии «Что где есть в Петербурге» – 2021. Без купюр! Смотрите также первую и третью части репортажа. Фото: Дмитрий Многолет Следите за нашими новостями в Telegram Автор: Сергей Колесников, 29 октября, 2021 Теги: чтогдеестьвпетербурге2021 Комментарии Комментарии (0) Авторизуйтесь чтобы оставить комментарий. Наши проекты
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