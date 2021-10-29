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Репортажи

Все гости премии «Что где есть в Петербурге» – 2021. Часть II

Чтобы навсегда оставить гастровечер в ваших воспоминаниях, мы делимся снимками с церемонии «Что где есть в Петербурге» – 2021. Без купюр! 

Смотрите также первую и третью части репортажа.

Фото: Дмитрий Многолет

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Теги:
чтогдеестьвпетербурге2021

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