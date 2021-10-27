Елизавета Боярская и другие гости премьеры сериала «Седьмая симфония»

26 октября на киностудии "Ленфильм" состоялась премьера сериала «Седьмая симфония». Специальный показ именно в Санкт-Петербурге для создателей «Седьмой симфонии» имеет особое значение. Фильм представили: режиссер Александр Котт, продюсеры Антон Златопольский, Александр Роднянский и Сергей Мелькумов, а также исполнители главных ролей: Алексей Гуськов, Алексей Кравченко, Борис Смолкин, Дарья Коныжева, Кирилл Ульянов, Денис Лукичев и Алена Кучкова. Премьеру также посетила и Елизавета Боярская, которая сыграла главную роль в картине. Для торжественного события актриса выбрала лаконичный образ, который дополнила классическими украшениями TOUS и сумкой этого испанского Дома.