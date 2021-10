День рождения Ксении Гощицкой на Kuznya Cruise

А на скорости 30 узлов за диджейский пульт встала главная героиня ночи. В плейлисте — любимая петербуржцами диско-классика и, разумеется, фирменная I Will Always Love You. Кто ж из поклонников DJ Xenia не срывал голос, подпевая Уитни Хьюстон?