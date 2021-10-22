День рождения Ксении Гощицкой на Kuznya Cruise

Корабль Kuznya Cruise закрыл сезон грандиозной вечеринкой в честь дня рождения директора отдела моды «Собака.ru» Ксении Гощицкой. В глэм-трюме (на открытой палубе сейчас прогуливаются только в скафандре) поздравить именинницу собрались фотограф Антон Рудзат, сооснователь бюро «Мох» Юрий Голубев, идеолог курорта «Первая линия» Мария Грудина и другие. Стартовали с блюза: солировала PR-гуру Ольга Мельцер, за роялем — продюсер Валерий Шафиров. У обоих выступающих день рождения был накануне — возможно, поэтому голос Оли был еще с более сексуальной хрипотцой, чем обычно.
Ирина Пономаренко, Антон Нечипоренко
А на скорости 30 узлов за диджейский пульт встала главная героиня ночи. В плейлисте — любимая петербуржцами диско-классика и, разумеется, фирменная I Will Always Love You. Кто ж из поклонников DJ Xenia не срывал голос, подпевая Уитни Хьюстон?
Ксения Желудова, Елизавета Замарина, Жанна Галай, Маргарита Саратова
Ольга Гончарова
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