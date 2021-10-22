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Репортажи

День рождения Ксении Гощицкой на Kuznya Cruise

Корабль Kuznya Cruise закрыл сезон грандиозной вечеринкой в честь дня рождения директора отдела моды «Собака.ru» Ксении Гощицкой. В глэм-трюме (на открытой палубе сейчас прогуливаются только в скафандре) поздравить именинницу собрались фотограф Антон Рудзат, сооснователь бюро «Мох» Юрий Голубев, идеолог курорта «Первая линия» Мария Грудина и другие. Стартовали с блюза: солировала PR-гуру Ольга Мельцер, за роялем — продюсер Валерий Шафиров. У обоих выступающих день рождения был накануне — возможно, поэтому голос Оли был еще с более сексуальной хрипотцой, чем обычно.

Ксения Гощицкая
Яна Милорадовская
Антон Рудзат, Мария Грудина, Виталий Аксенов-Шабловский
Дмитрий Голубев
Игорь Мельцер
Валерий Шафиров
Анастасия Дианова, Арсений Коган
Ольга Маки, Илья Нецветаев
Евгения Нагимова

Ирина Пономаренко, Антон Нечипоренко

А на скорости 30 узлов за диджейский пульт встала главная героиня ночи. В плейлисте — любимая петербуржцами диско-классика и, разумеется, фирменная I Will Always Love You. Кто ж из поклонников DJ Xenia не срывал голос, подпевая Уитни Хьюстон?

Светлана Бекасова

Ксения Желудова, Елизавета Замарина, Жанна Галай, Маргарита Саратова

Алина Есенина, Евгений Петров

Ольга Гончарова

Алексей Никульшин, Александр Вольтман
Ринат Умяров
Антон Рудзат, Виталий Аксенов-Шабловский
Ксения Гощицкая
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