День рождения Ксении Гощицкой на Kuznya Cruise

Корабль Kuznya Cruise закрыл сезон грандиозной вечеринкой в честь дня рождения директора отдела моды «Собака.ru» Ксении Гощицкой. В глэм-трюме (на открытой палубе сейчас прогуливаются только в скафандре) поздравить именинницу собрались фотограф Антон Рудзат, сооснователь бюро «Мох» Юрий Голубев, идеолог курорта «Первая линия» Мария Грудина и другие. Стартовали с блюза: солировала PR-гуру Ольга Мельцер, за роялем — продюсер Валерий Шафиров. У обоих выступающих день рождения был накануне — возможно, поэтому голос Оли был еще с более сексуальной хрипотцой, чем обычно.