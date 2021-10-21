Закрытый благотворительный завтрак с Татьяной Парфеновой, Екатериной Смольниковой и Анной Семак

12 октября благотворительная инициатива Рlау and Help провела закрытый завтрак «Светлое утро в Секретном саду» с Татьяной Парфеновой, Анной Семак и Екатериной Смольниковой.
Эвелина Карасева
Анна Каменева
Юлия Варина
Гостей ожидали авторские угощения от Олега Ефремова – выпускника легендарной школы гениев Le Gordon Bleau, сладкие комплименты от мастера кондитерского искусства Анны Красовской, а также коллекционный подарок от создателя модного дома TATYANA PARFIONOVA.
Юлия Беляевская
Оксана Григоренко
Инга Сергеева
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