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Закрытый благотворительный завтрак с Татьяной Парфеновой, Екатериной Смольниковой и Анной Семак

12 октября благотворительная инициатива Рlау and Help провела закрытый завтрак «Светлое утро в Секретном саду» с Татьяной Парфеновой, Анной Семак и Екатериной Смольниковой.

Екатерина Смольникова
Яна Милорадовская
Анна Семак
Ирина Оганова

Эвелина Карасева

Татьяна Парфенова, Екатерина Смольникова

Анна Каменева

Юлия Варина

Гостей ожидали авторские угощения от Олега Ефремова – выпускника легендарной школы гениев Le Gordon Bleau, сладкие комплименты от мастера кондитерского искусства Анны Красовской, а также коллекционный подарок от создателя модного дома TATYANA PARFIONOVA.

Ксения Гощицкая
Кира Турчак
Анна Семак, Эвелина Карасева

Юлия Беляевская

Оксана Григоренко

Инга Сергеева

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